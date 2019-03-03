Моуриньо: «Когда Салах играл в „Челси“, он еще не был готов к АПЛ»

Португальский специалист Жозе Моуриньо вспомнил, как при нем в «Челси» не заиграл Мохамед Салах, ныне выступающий за «Ливерпуль».
Египтянин провел за «Челси» 19 матчей и окончательно покинул клуб в 2016 году.
Я просил «Челси» купить Салаха, но он оказался не готов к АПЛ, у него не было опыта, он не смог сразу адаптироваться. Теперь же Салах силен физически и морально, потому что поиграл в Италии, где набрался опыта.
Он замечательный человек. Я хотел, чтобы Мохамед остался в «Челси», однако он хотел играть больше.