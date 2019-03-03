Моуриньо: «Когда Салах играл в „Челси“, он еще не был готов к АПЛ»

03 марта 2019, 20:15

Португальский специалист Жозе Моуриньо вспомнил, как при нем в «Челси» не заиграл Мохамед Салах, ныне выступающий за «Ливерпуль».

Египтянин провел за «Челси» 19 матчей и окончательно покинул клуб в 2016 году.