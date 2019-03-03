Солари: «Молодежь должна выходить на поле»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари после поражения от «Барселоны» (0:1) дал понять, что продолжит доверять молодым футболистам.

Молодые футболисты должны играть, таков футбол.

Каждый игрок может начать матч в основе или остаться на скамейке. Люди хотят видеть свежие лица, это часть этого клуба и его истории.