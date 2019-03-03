Солари: «Молодежь должна выходить на поле»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари после поражения от «Барселоны» (0:1) дал понять, что продолжит доверять молодым футболистам.
Молодые футболисты должны играть, таков футбол.
Каждый игрок может начать матч в основе или остаться на скамейке. Люди хотят видеть свежие лица, это часть этого клуба и его истории.
а-аха)
а-аха)
Твоя тупая политика не имеет место быть.
Ты очередная подручная тряпка Переса,не имеющая ни авторитета среди игроков,ни правильного настроя,ни своего Я.
Ты даж не уровень Кастильи.
Озорной мздюк.
Твоя тупая политика не имеет место быть.
Ты очередная подручная тряпка Переса,не имеющая ни авторитета среди игроков,ни правильного настроя,ни своего Я.
Ты даж не уровень Кастильи.
Озорной мздюк.