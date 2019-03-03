Гвардиола: «Де Брюйне травмировался из-за плотного графика»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о травме полузащитника Кевина Де Брюйне, который накануне не смог доиграть матч против «Борнмута» (1:0) из-за травмы.

У Кевина проблемы с подколенным сухожилием, и я пока не знаю, как долго его не будет, но скоро это станет понятно.

Это нормально. За последние 93 дня мы сыграли 25 матчей, то есть одну игру мы проводим примерно раз в 3,5 дня. Так что это физиологическая проблема.

Парни играют так часто, когда тело еще не успело восстановиться, и порой мышцы говорят, что нужно остановиться.