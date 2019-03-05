ПСЖ поспорит с МЮ за Джейдона Санчо

вчера, 05:11

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в приобретении 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо, информирует источник. В дортмундской «Боруссии» знают об интересе этих клубов к Санчо и будут готовы отпустить игрока не менее чем за 100 млн фунтов (117 млн евро).

Если трансфер состоится, то Санчо станет самым дорогим английским футболистом в истории. На данный момент самым дорогим англичанином является Кайл Уокер, в 2017 году сменивший «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити» (54 млн фунтов).