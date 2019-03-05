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ПСЖ поспорит с МЮ за Джейдона Санчо

вчера, 05:11

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в приобретении 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо, информирует источник. В дортмундской «Боруссии» знают об интересе этих клубов к Санчо и будут готовы отпустить игрока не менее чем за 100 млн фунтов (117 млн евро).

Если трансфер состоится, то Санчо станет самым дорогим английским футболистом в истории. На данный момент самым дорогим англичанином является Кайл Уокер, в 2017 году сменивший «Тоттенхэм» на «Манчестер Сити» (54 млн фунтов).

Ранее сообщалось о том, что МЮ предложит «Боруссии» € 80 млн за переход Санчо.

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Все комментарии
galem72
galem72
   149 / 933
вчера в 11:09
У обоих клубов есть такие деньги. МЮ его позиция жизненно необходима! Так что будет не слабая заруба за него этим летом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 08:42
Такой игрок никому не помешает. По сути вся карьера у парня впереди, такого и за сотню можно взять.
Гус Пойет
Гус Пойет
   308 / 933
вчера в 08:10
Не надо в мешок ходить
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   348 / 933
вчера в 06:54
Куда им столько?
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 06:00
Дадут больше и без спора заберут.
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