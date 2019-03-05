«Аякс» хочет купить у «Реала» Эдегора, выступающего за «Витесс»

вчера, 03:47

«Аякс» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, который на правах аренды выступает за «Витесс».

По информации источника, амстердамский клуб готов предложить «Реалу» около 20 млн евро, но «сливочные» не собираются рассматривать вариант с продажей 20-летнего футболиста.

Отмечается, что сам Эдегор не прочь остаться в чемпионате Нидерландов. Однако ранее норвежец заявлял, что мечтает стать основным игроком «Реала».

В текущем сезоне Эредивизие Эдегор забил 5 голов и сделал 6 результативных передач, выступая за команду Леонида Слуцкого.