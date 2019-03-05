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«Аякс» хочет купить у «Реала» Эдегора, выступающего за «Витесс»

вчера, 03:47

«Аякс» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, который на правах аренды выступает за «Витесс».

По информации источника, амстердамский клуб готов предложить «Реалу» около 20 млн евро, но «сливочные» не собираются рассматривать вариант с продажей 20-летнего футболиста.

Отмечается, что сам Эдегор не прочь остаться в чемпионате Нидерландов. Однако ранее норвежец заявлял, что мечтает стать основным игроком «Реала».

В текущем сезоне Эредивизие Эдегор забил 5 голов и сделал 6 результативных передач, выступая за команду Леонида Слуцкого.

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Шишанутый
Шишанутый
   28 / 933
вчера в 10:02
Можно продать с правом обратного выкупа за фексированую сумму. Как делали с Моратой. Но если Венгер придет то надо оставить он его сам раскроет и сделает суперстар!
cevin cigan
cevin cigan ответил Октябрь 1917
   109 / 933
вчера в 07:45
Угробил "Реал" игрока.
Объясни нам бестолковым и чем это Реал "угробил" малолетнего Эдегора?
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 07:21
Купить игрока сейчас, что бы потом Реалу же и продать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   453 / 933
вчера в 04:53
Угробил "Реал" игрока.
Sunny.
Sunny.
   120 / 933
вчера в 04:48
Леня тренирует звезд
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