Моуриньо: «Система VAR пришла на помощь Скомине»

Португальский тренер Жозе Моуриньо поделился впечатлениями после матча между ПСЖ и МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь. В этом году УЕФА принял серьёзное решение, решив внедрить систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая Александера Чеферина и Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем, как принять это решение, судьи досконально всё обсудили и в итоге вынесли вердикт.
Ничего нового мы от ФИФА и Моура мы не услышали. Каждый будет защищать своих.
Первая реакция всегда правильная - комментаторы на МатчТВ правы - скандал, который просто всеми силами решили замять.
В футболе всегда хочется сказки, как случилось в данном матче.
Зрелищность футбола не пострадала - пострадали правила футбола - за игру рукой наказывается только неумышленная игра.
Ан вон оно как - по рекомендациям на семинарах судей ФИФА еще стала оценивается естественность положения тела.
Футбол - это шоу, но когда сомнительные пенали на так называемое усмотрение судьи ставятся против твоей команды, думаю их болельщики испытывают другие чувства.
Ничего нового мы от ФИФА и Моура мы не услышали. Каждый будет защищать своих.
Первая реакция всегда правильная - комментаторы на МатчТВ правы - скандал, который просто всеми силами решили замять.
В футболе всегда хочется сказки, как случилось в данном матче.
Зрелищность футбола не пострадала - пострадали правила футбола - за игру рукой наказывается только неумышленная игра.
Ан вон оно как - по рекомендациям на семинарах судей ФИФА еще стала оценивается естественность положения тела.
Футбол - это шоу, но когда сомнительные пенали на так называемое усмотрение судьи ставятся против твоей команды, думаю их болельщики испытывают другие чувства.