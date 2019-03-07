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Моуриньо: «Система VAR пришла на помощь Скомине»

вчера, 18:04
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Португальский тренер Жозе Моуриньо поделился впечатлениями после матча между ПСЖ и МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь. В этом году УЕФА принял серьёзное решение, решив внедрить систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая Александера Чеферина и Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем, как принять это решение, судьи досконально всё обсудили и в итоге вынесли вердикт.

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санек002
санек002
вчера в 23:08
юнайтед выиграет лигу!
Pervomaez
Pervomaez
   333 / 1029
вчера в 22:39
Ворота теперь не интересны, теперь надо гоняться за защитниками и пытаться попасть в руку в штрафной, вот это 69 футбол, ну за маура понятно солидарен что бы меньше пи.. Ели журналюги мол ненавидит мю, я топлю за мю, рад что мы прошли дальше, но такие пенки нельзя ставить не важно кто бы не играл даже Барселоне хотя я этот балет просто не навижу
Костян4
Костян4
   509 / 1029
вчера в 22:04
Все поделках второй мешок 77 за неделю вылетел
valeron4321
valeron4321
   681 / 1029
вчера в 21:52
Пенальти был, потому что его поставили.
Ничего нового мы от ФИФА и Моура мы не услышали. Каждый будет защищать своих.
Первая реакция всегда правильная - комментаторы на МатчТВ правы - скандал, который просто всеми силами решили замять.
В футболе всегда хочется сказки, как случилось в данном матче.
Зрелищность футбола не пострадала - пострадали правила футбола - за игру рукой наказывается только неумышленная игра.
Ан вон оно как - по рекомендациям на семинарах судей ФИФА еще стала оценивается естественность положения тела.
Футбол - это шоу, но когда сомнительные пенали на так называемое усмотрение судьи ставятся против твоей команды, думаю их болельщики испытывают другие чувства.
beefs
beefs
   147 / 1029
вчера в 21:15
что ВАР что судья, все равно будут недовольные...
Apsny
Apsny
   115 / 1029
вчера в 20:41
А с какого 66 а это был не пенальти, тупье?
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   22 / 1029
вчера в 20:38
Просто на поле вышел Передас. Аха-ха)
40175219386
40175219386
   343 / 1029
вчера в 20:27
Жозе прав, не поспоришь)
lobsterdam
lobsterdam ответил ZENIT GOAL
   131 / 1029
вчера в 20:24
Это не помощь, а медвежья услуга. Пенальти там не было. Если в матче Порту-Рома хотя-бы повод был однозначный (там Флоренци за футболку португеза хватал, хотя тот до мяча и так не дотягивался), то здесь просто липа - мяч не летел в створ. Угловой Скомина сначала назначил, и так и надо было оставлять. Но тут уже вопросы не к ВАР, а к нему лично, почему он такое решение принял.
Откуда такие данные, что мяч летел не в створ? Незаконченную траекторию мяча на сегодня вряд ли кто сможет вычислить. И потом это не так уж важно.
lobsterdam
lobsterdam
   131 / 1029
вчера в 20:20
раз пенальти били, значит он БЫЛ и это факт, который невозможно оспорить!
mitrofanych
mitrofanych ответил ZENIT GOAL
вчера в 19:58
А с чего вы взяли, что чтобы зафиксировать игру рукой, мяч должен лететь в ворота? Да хоть в сторону углового флажка бы летел. Все равно Кимпембе преградил путь мяча рукой. Была бы она прижата, тогда еще можно было бы говорить. Здесь же игрок летит в сторону мяча рукой вперед. Конечно это пенальти и не важно, что МЮ не заслуживал. Правила есть правила
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 19:41
На редкость адекватный комментарий Моура.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 19:06
Согласен с Мауром!!!
Sunny.
Sunny.
   96 / 1029
вчера в 18:41
балабол
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
вчера в 18:38
У нас ката будет ?
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 18:31
А наша Мутковско фурсеновская система позволила становиться чемпионами совсем не чемпионов.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   427 / 1029
вчера в 18:27
Это не помощь, а медвежья услуга. Пенальти там не было. Если в матче Порту-Рома хотя-бы повод был однозначный (там Флоренци за футболку португеза хватал, хотя тот до мяча и так не дотягивался), то здесь просто липа - мяч не летел в створ. Угловой Скомина сначала назначил, и так и надо было оставлять. Но тут уже вопросы не к ВАР, а к нему лично, почему он такое решение принял.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   173 / 1029
вчера в 18:22
везде этот вар
Groove000
Groove000
   177 / 1029
вчера в 18:19
Просто ПСЖ проклят)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   226 / 1029
вчера в 18:05
проигравшим остается только одно - ныть
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