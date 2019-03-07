Моуриньо: «Система VAR пришла на помощь Скомине»

Португальский тренер Жозе Моуриньо поделился впечатлениями после матча между ПСЖ и МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, пенальти был назначен верно. Без просмотра повтора судья мог принять и другое решение, но система VAR пришла на помощь. В этом году УЕФА принял серьёзное решение, решив внедрить систему видеопомощи. В этот процесс было вовлечено много людей, включая Александера Чеферина и Роберто Розетти. Раньше в сложных ситуациях судьям приходилось полагаться исключительно на себя, сейчас же им помогают высокие технологии. Думаю, перед тем, как принять это решение, судьи досконально всё обсудили и в итоге вынесли вердикт.