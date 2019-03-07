Почеттино - о своей дисквалификации: «Это абсолютно несправедливо»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал свою двухматчевую дисквалификацию, которую ему выписали за перепалку с арбитром Майком Дином во время матча с «Бернли» (1:2).

Я немного в шоке, потому что это абсолютно несправедливо. Но что я могу поделить? Ничего. Остается только это принять.

Я хочу увидеть причину своей дисквалификации, потому что пока не получал никаких уведомлений. Понимаю, что это был не лучший способ поговорить с рефери, но такой реакции я не ожидал. Это мой седьмой сезон в Англии, и все знают мой характер.