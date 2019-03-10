Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что его клуб сумеет добиться успеха в Лиге чемпионов в будущих сезонах.
Многие сомневаются в нашей команде и продолжат сомневаться в будущем, но я всё ещё верю в этот проект. Если будем держаться вместе, нам удастся сделать что-то особенное в ПСЖ.
Я буду здесь в следующем сезоне. Это уже решённый вопрос.
Ранее Мбаппе признался, что страдает от бессонницы после поражения от «Ман Юнайтед».
Ну и будешь лузером
Ну и будешь лузером
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1106687/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen
вот и все что надо знать о псж, даже сами игроки псж называют футбольный клуб "проектом"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1106687/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen
вот и все что надо знать о псж, даже сами игроки псж называют футбольный клуб "проектом"