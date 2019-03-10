ГлавнаяНовости

Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ

вчера, 14:43

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что его клуб сумеет добиться успеха в Лиге чемпионов в будущих сезонах.

Многие сомневаются в нашей команде и продолжат сомневаться в будущем, но я всё ещё верю в этот проект. Если будем держаться вместе, нам удастся сделать что-то особенное в ПСЖ.

Я буду здесь в следующем сезоне. Это уже решённый вопрос.

Ранее Мбаппе признался, что страдает от бессонницы после поражения от «Ман Юнайтед».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Компани: «Убежден, что „Ливерпуль“ выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»
Сегодня, 09:56 Комментарии0
Начо: «Отношения с Солари сложные, потому что наши дела идут плохо»
Сегодня, 09:44 Комментарии0
Компани: «Стерлинг входит в число лучших вингеров мира»
Сегодня, 08:49 Комментарии1
Роналду: «„Атлетико“ не рискует и играет на контратаках»
Сегодня, 08:22 Комментарии6
Солари: «Я буду биться до самого конца»
Сегодня, 08:14 Комментарии6
Бензема - о Солари: «Зачем что-то менять?»
Сегодня, 08:05 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   921 / 1065
сегодня в 09:31
Во 8.
Ну и будешь лузером
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1065
вчера в 21:01
Тогда кубок ЛЧ в жизни не поднимешь.
boom4321
boom4321
   704 / 1065
вчера в 19:03
"Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ" в следующем сезоне...писаки как всегда оторвали кусок
Шишанутый
Шишанутый ответил Конунг Рагнар
   24 / 1065
вчера в 18:51
За него слишком много заплатили, чтобы в дубль ссылать
Шейхам на плевать на деньги. Им их девать не куда. А вот не уважения к своему клубу они не потерпят! Игроков кто им нужен они не отпустят. У Мбапе есть только два варианта выхода из ПСЖ: 1) выйграть им Лч и тогда в благодарность они его оптустят или 2) играть всегда так плохо как в матче с МЮ, пороть выходы 1 на 1, мазать по пустым и тогда шейхи его сами вышвырнут. Только кому после этого он нужен?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Шишанутый
   132 / 1065
вчера в 18:35
Конечно будеш. Не куда ты не денешся из золотой клетки. А если откажешся контракт продлевать то шейхи тебя в дубле сгноят как вон Рабьо.
За него слишком много заплатили, чтобы в дубль ссылать
Ruslik1982
Ruslik1982
   128 / 1065
вчера в 17:47
всему есть предел, мне кажется шейхам уже наскучило каждый год ждать побед и в следующем сезоне они распродадут ПСЖ
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 1065
вчера в 17:38
Конечно будеш. Не куда ты не денешся из золотой клетки. А если откажешся контракт продлевать то шейхи тебя в дубле сгноят как вон Рабьо.
Deville
Deville
   190 / 1065
вчера в 17:30
не псж, а кошельку хозяина.
BagioR
BagioR
   609 / 1065
вчера в 17:09
.... пока кто нибудь не предложит больше
AfrikSimon
AfrikSimon
   147 / 1065
вчера в 16:57
Главное, верить.
Alex12357
Alex12357
   490 / 1065
вчера в 16:35
Да кому ты нужен с такой игрой????В пустые ворота и то 1-раз из пяти попадаешь!!!
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 16:00
Молод пока негритёнок не очень осознаёт о чём говорит.
15511551
15511551
   118 / 1065
вчера в 15:57
надо игрой доказывать, а не громкими заявлениями о верности
ДАША Д
ДАША Д
   238 / 1065
вчера в 15:55
Серьезных побед в ПСЖ не достичь
Ruslan3132
Ruslan3132
   138 / 1065
вчера в 15:48
скоро надоест ему этот ПРОЕКТ.
Fort Minor
Fort Minor
вчера в 15:38
я всё ещё верю в этот проект
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1106687/mbappe-kilian-pari-sen-zhermen
вот и все что надо знать о псж, даже сами игроки псж называют футбольный клуб "проектом"
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 15:05
Вот и хорошо .
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1065
вчера в 14:50
А вот это напрасно. Разбегутся звезды и останешься ты ,Килиан, один в "несчастной" команде!!!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   229 / 1065
вчера в 14:46
Надолго ли?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100