Мбаппе признался, что будет верен ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что его клуб сумеет добиться успеха в Лиге чемпионов в будущих сезонах.

Многие сомневаются в нашей команде и продолжат сомневаться в будущем, но я всё ещё верю в этот проект. Если будем держаться вместе, нам удастся сделать что-то особенное в ПСЖ .

Я буду здесь в следующем сезоне. Это уже решённый вопрос.