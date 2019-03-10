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Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника

вчера, 10:39

Бывший английский футболист Рио Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника. 

Ван Дейк - лучший? Я бы назвал лучшим Серхио Рамоса. 

Чтобы считаться лучшим, нужно также побеждать. Вот почему, когда люди говорят о лучшем игроке, они всегда задаются вопросом, что этот футболист выиграл. Вы должны быть частью команды, которая побеждает, чтобы считаться таковым. 

Ранее Фердинанд заявил, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл должен перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 1065
вчера в 15:32
на вкус и цвет и т.д....
Arda123Turan
Arda123Turan
   342 / 1065
вчера в 15:12
По статистике лучшие ЦЗ в Европе на данный момент это Ван Дейк и Кулибали,и голландец превосходит Сенегальца практически по всем показателям,Рамос тут вообще не в счёт,грязный игрок, которому красную нужно показывать перед выходом на поле
shur
shur ответил Martini_1987
   605 / 1065
вчера в 13:33
Ну да, какой объективности ожидать от него, он же чёртов манк))
....МЮ-ПСЖ 3:1,вот тебе и чертята!!!
shur
shur ответил cska plus
   605 / 1065
вчера в 13:31
Правду сказал Рио, Серхио хоть и костолом но он лучший на своей позиции.
...а ломать не будешь,так столько напихают,жизненная необходимость!!!
shur
shur
   605 / 1065
вчера в 13:30
...вы можете представить Реал без Рамоса, Я не могу и не хочу,хотя бы по
игре с голландцами,беда да и только!!! Лучше сказать один из лучших,да и из
немногих!!!
anyway
anyway
   53 / 1065
вчера в 12:56
просто ван дейк выгодно смотрится на фоне шкрителов, карагеров и ловренов, вот сквозеры и возносят его до небес...
Martini_1987
Martini_1987
   251 / 1065
вчера в 12:32
Ну да, какой объективности ожидать от него, он же чёртов манк))
cevin cigan
cevin cigan ответил dimagas1
   123 / 1065
вчера в 11:55
Это спорно.Есть игроки типа Вермалена ,титулов полно но кто же его лучшим будет называть,а есть игроки типа Година,титулов мало но игрок ТОП-уровня.
На счёт Година,согласен на все сто! Но Фердинанд не первый из авторитетных людей футбола,кто ставит Рамоса на первое место(видать есть за что)
dimagas1
dimagas1
   221 / 1065
вчера в 11:50
Это спорно.Есть игроки типа Вермалена ,титулов полно но кто же его лучшим будет называть,а есть игроки типа Година,титулов мало но игрок ТОП-уровня.
Colchoneros
Colchoneros
   22 / 1065
вчера в 11:25
Кулибали!
Переписанный
Переписанный
   55 / 1065
вчера в 11:20
Жиго
15511551
15511551 ответил cska plus
   118 / 1065
вчера в 11:02
Правду сказал Рио, Серхио хоть и костолом но он лучший на своей позиции.
много пользы приносит для команды, это факт, но как лучший центральный защитник это явный перебор
Василий 50
Василий 50
   313 / 1065
вчера в 10:43
Это его мнение.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 10:41
Правду сказал Рио, Серхио хоть и костолом но он лучший на своей позиции.
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