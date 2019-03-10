Бывший английский футболист Рио Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника.
Ван Дейк - лучший? Я бы назвал лучшим Серхио Рамоса.
Чтобы считаться лучшим, нужно также побеждать. Вот почему, когда люди говорят о лучшем игроке, они всегда задаются вопросом, что этот футболист выиграл. Вы должны быть частью команды, которая побеждает, чтобы считаться таковым.
Ранее Фердинанд заявил, что полузащитник «Реала» Гарет Бэйл должен перейти в «Манчестер Юнайтед».
игре с голландцами,беда да и только!!! Лучше сказать один из лучших,да и из
немногих!!!
игре с голландцами,беда да и только!!! Лучше сказать один из лучших,да и из
немногих!!!