Бывший английский футболист Рио Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника.

Ван Дейк - лучший? Я бы назвал лучшим Серхио Рамоса.

Чтобы считаться лучшим, нужно также побеждать. Вот почему, когда люди говорят о лучшем игроке, они всегда задаются вопросом, что этот футболист выиграл. Вы должны быть частью команды, которая побеждает, чтобы считаться таковым.