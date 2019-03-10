ГлавнаяНовости

Кимпембе: «ПСЖ легкомысленно отнесся к игре с МЮ»

вчера, 00:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе признался, что очень плохо себя чувствует после вылета от «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов. Именно в руку Кимпембе попал мяч в концовке поединка, что послужило поводом для назначения пенальти, удар с которого вывел манкунианцев в следующий раунд.

Мне больно и очень плохо. Я понимаю, что чувствуют болельщики. понимаю их гнев. Сложно будет это преодолеть. Этот матч неизбежно останется в головах игроков ПСЖ, но нужно забыть об этом до конца сезона.

В ответной игре мы утратили тот драйв и ту ярость, которые были у нас в первом матче. ПСЖ легкомысленно отнесся к матчу в Париже. Этого больше никогда не произойдет со мной. Я не хочу, чтобы такое повторилось.

Теперь нужно двигаться дальше. Будет нелегко, но остаются еще чемпионат и Кубок Франции, которые тоже важны для нас. Может, кто-то думает, что эти трофеи выиграть легко, но это никогда не бывает легко.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Компани: «Убежден, что „Ливерпуль“ выиграет все оставшиеся матчи в АПЛ»
Сегодня, 09:56 Комментарии0
Начо: «Отношения с Солари сложные, потому что наши дела идут плохо»
Сегодня, 09:44 Комментарии0
Компани: «Стерлинг входит в число лучших вингеров мира»
Сегодня, 08:49 Комментарии1
Роналду: «„Атлетико“ не рискует и играет на контратаках»
Сегодня, 08:22 Комментарии6
Солари: «Я буду биться до самого конца»
Сегодня, 08:14 Комментарии6
Бензема - о Солари: «Зачем что-то менять?»
Сегодня, 08:05 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   344 / 1065
вчера в 19:33
Единственный по сути турнир, в котором вам надо было напрягаться, но...
Apsny
Apsny ответил SoShy
   44 / 1065
вчера в 15:20
в первой игре гол, во второй голевая передача, мбаппе - единственный кто что-то может в псж
Бегунок он, пачками забивать в донной лиге, ни о чем.
Apsny
Apsny
   44 / 1065
вчера в 15:19
8-это судьба, каждое начало весны так у этих, это уже не случайность, а закономерность).
SoShy
SoShy ответил Alex12357
вчера в 15:08
После первой игры,Мбаппе возносили до небес ,после второй игры-МОЛЧОК ,хотя Мбаппе что в первой игре был шалтай -болтай ,что во второй ,хотя практически он во многом виноват своей заносчивостью,а когда дело дошло до главного-увы его и не оказалось!!!
в первой игре гол, во второй голевая передача, мбаппе - единственный кто что-то может в псж
Alex12357
Alex12357
   490 / 1065
вчера в 14:08
После первой игры,Мбаппе возносили до небес ,после второй игры-МОЛЧОК ,хотя Мбаппе что в первой игре был шалтай -болтай ,что во второй ,хотя практически он во многом виноват своей заносчивостью,а когда дело дошло до главного-увы его и не оказалось!!!
Artuom
Artuom ответил Bayern Best
   168 / 1065
вчера в 13:05
Без Неймара вы суперслабы.
Да нет, просто не играли как в первой игре... 66 нёй страдали, больше думали не о победе, а о том чтобы себя показать... от этого и много было пижонства, высокомерия и дурацких детских ошибок
bublikyo
bublikyo
   166 / 1065
вчера в 12:31
Это было видно по игре, после стольких вылетов из ЛЧ, я думал вся эта легкомысленность уже выветрилась
Переписанный
Переписанный ответил Obdulio Varela
   55 / 1065
вчера в 11:21
Эффектные вылеты с треском из ЛЧ становятся фирменным стилем мешка
Головин, Бревнитсель, Парадас отправили неплохие клубы вслед за цска и пилоткой
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1065
вчера в 10:42
Без Неймара вы суперслабы.
dzvinka
dzvinka
   57 / 1065
вчера в 10:42
да петушки наемники уже после первой игры там по клубах кутили празднуя)))
нечитайло
нечитайло
   808 / 1065
вчера в 10:22
Однозначно
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 1065
вчера в 10:02
Не то слово! Вы отнеслись к этому так, как Спартак привык относится к своим соперникам, за что регулярно и получает по своим пятачкам)
Comentarios
Comentarios
   529 / 1065
вчера в 10:00
Да неожиданно
cevin cigan
cevin cigan
   123 / 1065
вчера в 09:38
Вам вылет от барсуков не хватило? Только 56ы могут вставать два раз на одни и те же грабли!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   491 / 1065
вчера в 09:36
Эффектные вылеты с треском из ЛЧ становятся фирменным стилем мешка
40175219386
40175219386
   100 / 1065
вчера в 09:19
МЮ больше хотел выйти в 1/4 чем ПСЖ, скажем так
drug01
drug01
   136 / 1065
вчера в 09:03
Теперь поезд ушёл...
time out
time out
   43 / 1065
вчера в 07:45
Наступило прозрение и как всегда поздно!
LOpp
LOpp
   25 / 1065
вчера в 07:21
Бывает.
ЮЗИК
ЮЗИК
   277 / 1065
вчера в 07:19
Остается только пожалеть парня
mihaluch
mihaluch
   145 / 1065
вчера в 07:11
Один уже понял что к чему.
Остапчук 67
Остапчук 67
   502 / 1065
вчера в 06:43
Не то слово.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 06:31
В мешке мозгов не бывает там можно хранить бабло.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 05:51
Наверное так оно и есть.
Kitsor
Kitsor ответил ElaineCassidy
   747 / 1065
вчера в 04:53
Давай тут не рассказывай сказки,если ты хотя бы немного смотрел бы псж ты бы очень легко почувствовал бы смену обстановки,когда пришёл Тухель,проблемы в дисциплине ещё есть но прогресс очевиден и новый тренер сделал огромный шаг за то время что он у руля,выкоринить безнаказанность от шейхов трудно и просто в один сезон не получится,но Тухель работу свою делает и через пару лет псж возьмёт лч,достаточно посмотреть на Неймара,которого вы все так ненавидите но вы даже не замечаете что с начала сезона он в корни поменял своей характер и отношение к игре,ты посмотри с десяток матчей французской лиги и сам поймёшь,нужно время и псж заберёт себе место королевского клуба,с тухелем это возможно и никакой там конте не нужен
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   286 / 1065
вчера в 03:39
Надо зарубить это на носу до 1/8 финала следующего сезона.
marvel777
marvel777
   719 / 1065
вчера в 01:58
Не опускай руки Преснель))
Aчиститель
Aчиститель
   110 / 1065
вчера в 01:37
Можно немного пожалеть.
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   505 / 1065
вчера в 01:33
Всё дело в отсутствие дисциплины и плотностью между обороной и полузащитой, которая у ПСЖ отсутствует, эффектно и не эффективно играют, им необходим очень требовательный и знающий футбол изнутри человек - Антонио Конте.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100