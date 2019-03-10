Кимпембе: «ПСЖ легкомысленно отнесся к игре с МЮ»

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе признался, что очень плохо себя чувствует после вылета от «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов. Именно в руку Кимпембе попал мяч в концовке поединка, что послужило поводом для назначения пенальти, удар с которого вывел манкунианцев в следующий раунд.

Мне больно и очень плохо. Я понимаю, что чувствуют болельщики. понимаю их гнев. Сложно будет это преодолеть. Этот матч неизбежно останется в головах игроков ПСЖ , но нужно забыть об этом до конца сезона.

В ответной игре мы утратили тот драйв и ту ярость, которые были у нас в первом матче. ПСЖ легкомысленно отнесся к матчу в Париже. Этого больше никогда не произойдет со мной. Я не хочу, чтобы такое повторилось.

Теперь нужно двигаться дальше. Будет нелегко, но остаются еще чемпионат и Кубок Франции, которые тоже важны для нас. Может, кто-то думает, что эти трофеи выиграть легко, но это никогда не бывает легко.