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Клопп: «Мы хотели пройти дальше в Кубке Англии, просто не получилось»

вчера, 12:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова некоторых экспертов, считающих, что мерсисайдцам стоит пожертвовать Лигой чемпионов ради Премьер-Лиги.

Не думаю, что в мире существует хоть один тренер, который будет задаваться такими вопросами, когда играет в Лиге чемпионов. Уникальная ситуация. Она случается, только если ты тренер «Ливерпуля». Приходят эксперты из «Манчестер Юнайтед» и начинают. 

Когда мы выбыли из Кубка Англии и Кубка Лиги, вы спрашивали, пойдет ли это нам на пользу. Но мы хотели пройти дальше, просто не получилось.

Сегодня мерсисайдцы проведут ответный матч 1/8 финала ЛЧ против «Баварии». Первая встреча закончилась со счетом 0:0. 

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   401 / 1090
вчера в 22:30
Ну да Фердинанда, Невилла и остальных бывших игроков Мануре Ютд, Ливерпуль больше интересует чем их бывший клуб, лучше бы шли обсуждали поражение Ютд от Арсенала, и возможный пролет мимо топ 4.
djemStar
djemStar ответил Великий Князь
   612 / 1090
вчера в 19:11
Хотели кубок и пролетели, хотели ЛЧ и пролетели, хотели АПЛ и снова пролетели. Аха-ха) Смотрю на Клоппа и вспоминаю старый фильм "Полёт навигатора". Аха-ха)
в лч не пролетели. 1-1 будет. бавария на вылет
Великий Князь
Великий Князь
   45 / 1090
вчера в 18:51
Хотели кубок и пролетели, хотели ЛЧ и пролетели, хотели АПЛ и снова пролетели. Аха-ха)
Смотрю на Клоппа и вспоминаю старый фильм "Полёт навигатора". Аха-ха)
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 14:49
Бегай по бровке побольше, как идиот, всё просрешь)))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   163 / 1090
вчера в 13:29
Бомбит чирлидер )))
anyway
anyway
   77 / 1090
вчера в 13:23
не фортануло
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 13:16
Фриц постоянно, что-то хочет но вечно спотыкается как впрочем и сегодня оступится.
sihafazatron
sihafazatron
   83 / 1090
вчера в 13:03
Так хотели пройти, что аж полурезервом играли))
drug01
drug01
   135 / 1090
вчера в 12:38
Многое хотели....
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