Клопп: «Мы хотели пройти дальше в Кубке Англии, просто не получилось»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова некоторых экспертов, считающих, что мерсисайдцам стоит пожертвовать Лигой чемпионов ради Премьер-Лиги.

Не думаю, что в мире существует хоть один тренер, который будет задаваться такими вопросами, когда играет в Лиге чемпионов. Уникальная ситуация. Она случается, только если ты тренер «Ливерпуля». Приходят эксперты из «Манчестер Юнайтед» и начинают.

Когда мы выбыли из Кубка Англии и Кубка Лиги, вы спрашивали, пойдет ли это нам на пользу. Но мы хотели пройти дальше, просто не получилось.