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Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»

вчера, 12:11

Легенда «Милана» Франко Барези считает, что новые владельцы итальянского клуба возвращают команде былое величие. 

Elliott Management придал клубу чувство солидности, команда снова стала амбициозной. Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в «Милан» и останутся на долгие годы. 

Мальдини и Леонардо прекрасно понимают значение слова «Милан». Они выбрали правильный путь для развития. 

Они прибыли в трудное время и отлично справились с укреплением команды в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
Nimbles
Nimbles
   922 / 1090
вчера в 17:41
Пусть будет так.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 15:07
Самое дельное приобретение Милана это Пёнтек.
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 14:57
Ну,это время покажет. Походу один Берлускони ценил и любил Милан.
Ozabot
Ozabot
   169 / 1090
вчера в 13:58
Вроде эти «Эллиоты» тесно дружат с Усмановым и уже проводили переговоры о продаже доли в клубе его фонду, и еще трети — арабам. У них стоит цель довести стоимость клуба к цифре выше миллиарда и продать.
Это барыги как ни крути. Они безусловно вложат в клуб еще денег, но если не будет финансовой отдачи, то распродадут его на органы. И это сильно беспокоит. С другой стороны, вполне может оказаться, что они увидят в «Милане» долгосрочный актив, который будет выгоднее держать, нежели распродавать.
По крайней мере, сейчас все зависит от того, выйдет «Милан» в ЛЧ. Если не выйдет, то инвесторы могут просто откреститься от проекта и спихнуть очередному недалекому китайцу-романтику.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 12:36
Когда то Милан был гранд, а теперь середняк. Может скоро всё изменится.
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