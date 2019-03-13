Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»

Легенда «Милана» Франко Барези считает, что новые владельцы итальянского клуба возвращают команде былое величие.
Elliott Management придал клубу чувство солидности, команда снова стала амбициозной. Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в «Милан» и останутся на долгие годы.
Мальдини и Леонардо прекрасно понимают значение слова «Милан». Они выбрали правильный путь для развития.
Они прибыли в трудное время и отлично справились с укреплением команды в зимнее трансферное окно.
Это барыги как ни крути. Они безусловно вложат в клуб еще денег, но если не будет финансовой отдачи, то распродадут его на органы. И это сильно беспокоит. С другой стороны, вполне может оказаться, что они увидят в «Милане» долгосрочный актив, который будет выгоднее держать, нежели распродавать.
По крайней мере, сейчас все зависит от того, выйдет «Милан» в ЛЧ. Если не выйдет, то инвесторы могут просто откреститься от проекта и спихнуть очередному недалекому китайцу-романтику.
Это барыги как ни крути. Они безусловно вложат в клуб еще денег, но если не будет финансовой отдачи, то распродадут его на органы. И это сильно беспокоит. С другой стороны, вполне может оказаться, что они увидят в «Милане» долгосрочный актив, который будет выгоднее держать, нежели распродавать.
По крайней мере, сейчас все зависит от того, выйдет «Милан» в ЛЧ. Если не выйдет, то инвесторы могут просто откреститься от проекта и спихнуть очередному недалекому китайцу-романтику.