Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»

Легенда «Милана» Франко Барези считает, что новые владельцы итальянского клуба возвращают команде былое величие.

Elliott Management придал клубу чувство солидности, команда снова стала амбициозной. Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в «Милан» и останутся на долгие годы.

Мальдини и Леонардо прекрасно понимают значение слова «Милан». Они выбрали правильный путь для развития.

Они прибыли в трудное время и отлично справились с укреплением команды в зимнее трансферное окно.