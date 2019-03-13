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Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»

вчера, 11:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Атлетико» Диего Годин прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы не смогли найти способ, чтобы обыграть «Ювентус». Мы защищались, но пропустили голы. 

Мы не были удивлены формой «Юве». Мы знали, что это будет трудный матч против сильного соперника. 

Они хорошо защищались и хорошо атаковали. Они были осторожны и умны, а мы не смогли забить гол, в котором нуждались. 

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Все комментарии
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 14:57
Добро пожаловать в принтер и Семёна туда тренером,с Сассуоло и Кальяри рубиться за 15 место)))
galem72
galem72 ответил Juve14
   337 / 1090
вчера в 14:12
Вы оба далеки от футбола - пееальти 100% (толчок в штрафной), ворвался на высокой скорости при том маневрируя и переберал ногами часто-инстенсивно чтоб мяч не потерять и не упустить его, в такой ситуации малейший толчок равно потеря равновесия и падение! Законы физики, их не отменить
"...вы оба далеки от футбола..."

Любитель турина, в своей близости к футболу рассмотри внимательно, что я пишу про то, что пенальти был. И впредь свои умозаключения уровня детской песочницы про расстояние к футболу и потерю равновесия без балансировки руками адресуй своим подружкам.
Juve14
Juve14 ответил galem72
   126 / 1090
вчера в 13:32
Вы оба далеки от футбола - пееальти 100% (толчок в штрафной), ворвался на высокой скорости при том маневрируя и переберал ногами часто-инстенсивно чтоб мяч не потерять и не упустить его, в такой ситуации малейший толчок равно потеря равновесия и падение! Законы физики, их не отменить
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Colchoneros
   7 / 1090
вчера в 13:10
привет! не бери близко.
хочется сказать " это футбол" , но не получается ,в рпл я бы такой матч договорняком назвал . Я не верю в гений Аллегри и в решающую пену на последних минутах ,и в Атлетико ,не желающий забить гол на выезде. Очень странный матч
lawr19730
lawr19730
   225 / 1090
вчера в 12:57
От кого там было защищаться, атака нулевая. Если только в нападении от костоломов мадридских да от стальных яиц Симеоне)))
Colchoneros
Colchoneros ответил 25процентный клоун
   34 / 1090
вчера в 12:41
И ведь никто про пенальти ,которого не было)) респект,но это настройки от Симеоне
Маловар я подавлен вылетом Атлетико!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил galem72
   7 / 1090
вчера в 12:04
Толчок был поводом ,но упал парень фирменным приемом запнувшись за свою ногу и моментально посмотрев на рефери )) Меня удивило ,почему матрасник так долго бежал сзади за Бернардески и все это время хватал его,чего он добивался?)) но больше удивило то как спокойно матрасы приняли этот пеналь и не попросили ВАР ,потому что на повторе все прекрасно видно- матрасник обозначал борьбу,мешал туринцу ,но не валил его как подкошенного))
galem72
galem72 ответил 25процентный клоун
   337 / 1090
вчера в 11:58
И ведь никто про пенальти ,которого не было)) респект,но это настройки от Симеоне
Пенальти больше был, чем не был. Всё-таки глупый толчок Корреа на бернардеску был и Кёйперс бежал рядом и всё видел. Возникает только вопрос: был ли этот толчок таким уж сильным, чтобы макароннику свалиться так картинно на траву? Но это уже, как говорится, совсем другая история и турин идёт дальше.
galem72
galem72
   337 / 1090
вчера в 11:47
"...Они были осторожны и умны..."

С таким Матрасом не нужно быть особо умным и осторожным.
турин вчера играл с типичной фнл'овской командой с громкими именами, не более! Тот жест, который показывал Диего в первой встрече явно был адресован игрокам турина, т.к. выходит, что яйки есть именно у них. Позорная игра с поджатым хвостом.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1090
вчера в 11:34
И ведь никто про пенальти ,которого не было)) респект,но это настройки от Симеоне
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1090
вчера в 11:30
Не чего было играть по счету,и за это вы поплатились.Forza juve.
Zenit_84
Zenit_84
   165 / 1090
вчера в 11:23
Все верно
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