Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»

Защитник «Атлетико» Диего Годин прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы не смогли найти способ, чтобы обыграть «Ювентус». Мы защищались, но пропустили голы.
Мы не были удивлены формой «Юве». Мы знали, что это будет трудный матч против сильного соперника.
Они хорошо защищались и хорошо атаковали. Они были осторожны и умны, а мы не смогли забить гол, в котором нуждались.
Любитель турина, в своей близости к футболу рассмотри внимательно, что я пишу про то, что пенальти был. И впредь свои умозаключения уровня детской песочницы про расстояние к футболу и потерю равновесия без балансировки руками адресуй своим подружкам.
Любитель турина, в своей близости к футболу рассмотри внимательно, что я пишу про то, что пенальти был. И впредь свои умозаключения уровня детской песочницы про расстояние к футболу и потерю равновесия без балансировки руками адресуй своим подружкам.
хочется сказать " это футбол" , но не получается ,в рпл я бы такой матч договорняком назвал . Я не верю в гений Аллегри и в решающую пену на последних минутах ,и в Атлетико ,не желающий забить гол на выезде. Очень странный матч
хочется сказать " это футбол" , но не получается ,в рпл я бы такой матч договорняком назвал . Я не верю в гений Аллегри и в решающую пену на последних минутах ,и в Атлетико ,не желающий забить гол на выезде. Очень странный матч
С таким Матрасом не нужно быть особо умным и осторожным.
турин вчера играл с типичной фнл'овской командой с громкими именами, не более! Тот жест, который показывал Диего в первой встрече явно был адресован игрокам турина, т.к. выходит, что яйки есть именно у них. Позорная игра с поджатым хвостом.
С таким Матрасом не нужно быть особо умным и осторожным.
турин вчера играл с типичной фнл'овской командой с громкими именами, не более! Тот жест, который показывал Диего в первой встрече явно был адресован игрокам турина, т.к. выходит, что яйки есть именно у них. Позорная игра с поджатым хвостом.