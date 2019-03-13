Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»

Защитник «Атлетико» Диего Годин прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы не смогли найти способ, чтобы обыграть «Ювентус». Мы защищались, но пропустили голы.

Мы не были удивлены формой «Юве». Мы знали, что это будет трудный матч против сильного соперника.

Они хорошо защищались и хорошо атаковали. Они были осторожны и умны, а мы не смогли забить гол, в котором нуждались.