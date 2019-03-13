Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»

Легендарный английский футболист Рио Фердинанд поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля», а также оценил амбиции этого клуба.
В больших матчах «Ливерпуля» я видел некоторую нервозность. Время от времени они играют с включенным ручным тормозом.
Команда играет немного напряженно, и это понятно, потому что они ничего не выигрывали годами.
АПЛ - сложный турнир, когда я выступал за МЮ, нам повезло, что мы столько раз выиграли чемпионат.
Только там вы соревнуетесь с таким количеством топовых команд мирового футбола.
Ранее Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника.
Зенит еле отскочил от Ливерпуля в ЛЕ
Рубин не вышел из группы ЛЕ с Ливерпулем
Но пипл помнит 7:0, хотя Спартак рвал Ливер на Энфилде (и при Каррере смотрелся предпочтительнее)
Зенит еле отскочил от Ливерпуля в ЛЕ
Рубин не вышел из группы ЛЕ с Ливерпулем
Но пипл помнит 7:0, хотя Спартак рвал Ливер на Энфилде (и при Каррере смотрелся предпочтительнее)