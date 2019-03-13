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Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»

вчера, 11:55

Легендарный английский футболист Рио Фердинанд поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля», а также оценил амбиции этого клуба.

В больших матчах «Ливерпуля» я видел некоторую нервозность. Время от времени они играют с включенным ручным тормозом. 

Команда играет немного напряженно, и это понятно, потому что они ничего не выигрывали годами. 

АПЛ - сложный турнир, когда я выступал за МЮ, нам повезло, что мы столько раз выиграли чемпионат.

Только там вы соревнуетесь с таким количеством топовых команд мирового футбола. 

Ранее Фердинанд назвал имя лучшего центрального защитника.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
   104 / 1090
вчера в 13:41
Удачи Ливерпулю с его тормозом!
15511551
15511551
   76 / 1090
вчера в 13:34
Ливерпуль самая непредсказуемая команда, кого угодно может обыграть, любой команде может проиграть
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 13:21
Разве 7:0 это включённый тормоз?
Переписанный
Переписанный
   52 / 1090
вчера в 12:14
цска в пух и прах проиграло Ливерпулю суперкубок УЕФА
Зенит еле отскочил от Ливерпуля в ЛЕ
Рубин не вышел из группы ЛЕ с Ливерпулем

Но пипл помнит 7:0, хотя Спартак рвал Ливер на Энфилде (и при Каррере смотрелся предпочтительнее)
Переписанный
Переписанный ответил Lucho Gonzalez
   52 / 1090
вчера в 12:13
Или с зенитом и цска, могли двадцаточку наколотить...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   256 / 1090
вчера в 12:08
Скорее с выключенным двигателем - накатом.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   358 / 1090
вчера в 12:04
С "Баварией" так нельзя.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   63 / 1090
вчера в 11:57
Да и с аутсайдерами они тоже иногда не в полную силу играют, как например со спартаком, могли бы и десяточку наколотить...
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