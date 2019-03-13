Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»

Легендарный английский футболист Рио Фердинанд поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля», а также оценил амбиции этого клуба.

В больших матчах «Ливерпуля» я видел некоторую нервозность. Время от времени они играют с включенным ручным тормозом.

Команда играет немного напряженно, и это понятно, потому что они ничего не выигрывали годами.

АПЛ - сложный турнир, когда я выступал за МЮ , нам повезло, что мы столько раз выиграли чемпионат.

Только там вы соревнуетесь с таким количеством топовых команд мирового футбола.