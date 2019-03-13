Пирес: «Эмери пошел по стопам Арсена Венгера»

Легенда «Арсенала» Робер Пирес оценил работу главного тренера команды Унаи Эмери.

Эмери пришел сразу вслед за Арсеном Венгером, поэтому все люди хотят сравнивать великого француза и нового тренера. Я думаю, что Унаи сохранил философию «Арсенала».

Для него очень важно стараться играть хорошо, и я думаю, что он это делает с самого начала сезона.