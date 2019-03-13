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Пирес: «Эмери пошел по стопам Арсена Венгера»

вчера, 11:00

Легенда «Арсенала» Робер Пирес оценил работу главного тренера команды Унаи Эмери

Эмери пришел сразу вслед за Арсеном Венгером, поэтому все люди хотят сравнивать великого француза и нового тренера. Я думаю, что Унаи сохранил философию «Арсенала».

Для него очень важно стараться играть хорошо, и я думаю, что он это делает с самого начала сезона. 

Некоторое время ему понадобилось на изучение стиля игры в АПЛ, но теперь он знает, что выступать тут очень и очень сложно. 

Ранее Пирес признался, что не планирует становиться тренером. 

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Все комментарии
Uskora
Uskora
   391 / 1090
вчера в 16:12
Эмери был тренером спартака.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 14:59
Все беды Арсенала как раз в философии Венгера.
ZaZizu
ZaZizu ответил mphuZ
   587 / 1090
вчера в 14:13
всё верно :с учётом ухода Аарона Усатому придется раскошелиться чтобы сохранить баланс,плюс необходимо созранить Озила так как плеймекеров нынче способных вести игру раз-два и обчелся, к тому же дураков продавать умных цпз нет! ну и почистить всяких джэнкинсосов и джак,не способных играть в наш футбол, не помешало бы
wingback
wingback
   573 / 1090
вчера в 11:42
В пердив, что ли?
Artuom
Artuom
   153 / 1090
вчера в 11:38
И в Севилье, и в ПСЖ при Эмери была атакующая манера игры - странно было бы если бы в Арсенале было по другому...

Другое дело что Эмери такой же как старый Венгер - боягуз, допускающий много ошибок... Вот молодой Венгер да - не боялся никого, поэтому и чемпе класно играли выигрывали титулы, и в еврокубках были в финалах/полуфиналах(пусть и не выиграли)
mphuZ
mphuZ
   131 / 1090
вчера в 11:37
Надеюсь, попадём в ЛЧ и проведём хорошее трансферное окно! Кто бы что не говорил о плохой игре Арсенала, но в такой переходный период важно иметь хороший бюджет для чистки и обновления состава!
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