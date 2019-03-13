Пирес: «Эмери пошел по стопам Арсена Венгера»

Легенда «Арсенала» Робер Пирес оценил работу главного тренера команды Унаи Эмери.
Эмери пришел сразу вслед за Арсеном Венгером, поэтому все люди хотят сравнивать великого француза и нового тренера. Я думаю, что Унаи сохранил философию «Арсенала».
Для него очень важно стараться играть хорошо, и я думаю, что он это делает с самого начала сезона.
Некоторое время ему понадобилось на изучение стиля игры в АПЛ, но теперь он знает, что выступать тут очень и очень сложно.
Ранее Пирес признался, что не планирует становиться тренером.
Другое дело что Эмери такой же как старый Венгер - боягуз, допускающий много ошибок... Вот молодой Венгер да - не боялся никого, поэтому и чемпе класно играли выигрывали титулы, и в еврокубках были в финалах/полуфиналах(пусть и не выиграли)
Другое дело что Эмери такой же как старый Венгер - боягуз, допускающий много ошибок... Вот молодой Венгер да - не боялся никого, поэтому и чемпе класно играли выигрывали титулы, и в еврокубках были в финалах/полуфиналах(пусть и не выиграли)