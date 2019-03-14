Клопп: «Я мог бы написать книгу о ван Дейке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался под впечатлением от игры защитника Вирджила ван Дейка в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Он сыграл блестяще, к тому же поучаствовал в первом голе в ворота «Баварии». Что за ночь!

Я мог бы написать книгу о способностях ван Дейка, его сильных сторонах. Мне он очень нравится. Вирджил - фантастический человек. Он молодой, но уже абсолютно зрелый. Вирджил знает, что мог сыграть еще лучше этой ночью, как и весь «Ливерпуль».