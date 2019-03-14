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Клопп: «Я мог бы написать книгу о ван Дейке»

вчера, 11:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался под впечатлением от игры защитника Вирджила ван Дейка в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Он сыграл блестяще, к тому же поучаствовал в первом голе в ворота «Баварии». Что за ночь!

Я мог бы написать книгу о способностях ван Дейка, его сильных сторонах. Мне он очень нравится. Вирджил - фантастический человек. Он молодой, но уже абсолютно зрелый. Вирджил знает, что мог сыграть еще лучше этой ночью, как и весь «Ливерпуль».

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 1074
вчера в 20:45
Еще будет время.
RUPRICHT
RUPRICHT
   590 / 1074
вчера в 18:08
Бавария в ответной игре была не похожа на себя!? Обидный проигрыш !? Лидера как можно сказать в Игре не было!Левандовский в. Игре был незаметен? Рибери
пытался но толку не дыло! Победа досталась достойному клубу! САЛАХ ОСОБО НЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЕДИНСТВЕНОЕ. ЧТО ОТЯГИВАЛ ЗАЩИТИКОВ!?
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил 25процентный клоун
   639 / 1074
вчера в 14:04
Семак : я мог бы написать книгу о Дзюбе,как он учавствует в голах Азмуна
Была бы возможность пять плюсов поставил бы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 13:04
Семак : я мог бы написать книгу о Дзюбе,как он учавствует в голах Азмуна
dinoel
dinoel
вчера в 12:51
Браво, Ливерпуль!!!
sparxx2
sparxx2
   770 / 1074
вчера в 11:49
Та чО уж там книжки писать !? Сразу бери суринамку в жёны !!! Высокая, стройная..... ))))))))))
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