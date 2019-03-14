Клопп: «Я мог бы написать книгу о ван Дейке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался под впечатлением от игры защитника Вирджила ван Дейка в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Он сыграл блестяще, к тому же поучаствовал в первом голе в ворота «Баварии». Что за ночь!
Я мог бы написать книгу о способностях ван Дейка, его сильных сторонах. Мне он очень нравится. Вирджил - фантастический человек. Он молодой, но уже абсолютно зрелый. Вирджил знает, что мог сыграть еще лучше этой ночью, как и весь «Ливерпуль».
пытался но толку не дыло! Победа досталась достойному клубу! САЛАХ ОСОБО НЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЕДИНСТВЕНОЕ. ЧТО ОТЯГИВАЛ ЗАЩИТИКОВ!?
пытался но толку не дыло! Победа досталась достойному клубу! САЛАХ ОСОБО НЕ ЗАПОМНИЛСЯ ЕДИНСТВЕНОЕ. ЧТО ОТЯГИВАЛ ЗАЩИТИКОВ!?