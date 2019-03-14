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Сарри: «В Киеве очень опасное поле. Это катастрофа»

вчера, 09:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри раскритиковал поле киевского стадиона «НСК Олимпийский», на котором сегодня пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между лондонским клубом и украинским «Динамо».

Это катастрофа. Поле в плохом состоянии. Здесь опасно играть, очень опасно. Будет по-настоящему сложно показать здесь хороший футбол.

Нужно принять обстоятельства и играть, ведь выбора нет. Не понимаю, почему УЕФА не обращает никакого внимания на поле. Возможно, всему виной зима. Я был здесь в сентябре, газон был в отличном состоянии.

В домашнем поединке «Челси» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.

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Все комментарии
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 21:10
Еще недавно в Киеве проводили турнир 4-х: Динамо, Шахтар, Спартак и Зенит..... и что сделали....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
   408 / 1074
вчера в 19:48
Я в Киеве 50 дней, когда учился на стажировке был. Одно из лучших мест СССР было! Люди улыбались! Сейчас одна злоба и холод.
Совершенно верно. Улыбались они в СССР, а сейчас, хунта людей загнала, жизнь сделала невозможной. Как говорил, нам, киевлянам, тогда, в далёкие 80-е Горбачёв: "Вы же на курорте живёте!"
Как сглазил, г.......н недоштопаный.
Морозовский
Морозовский ответил Napoleon Bonapart
   7 / 1074
вчера в 19:39
А ведь я, много лет прожил недалеко от Чернобыля, в Киеве....
Я в Киеве 50 дней, когда учился на стажировке был. Одно из лучших мест СССР было! Люди улыбались! Сейчас одна злоба и холод.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
   408 / 1074
вчера в 19:23
Если бы! Не, отборным чернобыльским.
А ведь я, много лет прожил недалеко от Чернобыля, в Киеве....
Морозовский
Морозовский ответил Napoleon Bonapart
   7 / 1074
вчера в 19:13
Каким, Леонидом?
Если бы! Не, отборным чернобыльским.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
вчера в 18:25
Щас укры прибегут и обвинят путина в этом.)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
   408 / 1074
вчера в 17:56
Поле буряком успели засадить?
Каким, Леонидом?
Пулково-2
Пулково-2
   422 / 1074
вчера в 17:24
В киеве и находиться опасно.
alexamit
alexamit
   490 / 1074
вчера в 14:26
Не...Там ещё с 50-х годов пузатый и лысый собирался кукурузу посадить.Ей там самое место.
edubokom
edubokom
вчера в 12:52
В заголовке не хватает слова МИННОЕ
la-respect0
la-respect0
   466 / 1074
вчера в 12:47
Так там вроде картошку собирались садить)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Klaus-S
   21 / 1074
вчера в 12:09
1) И какое же бревно тут не замечают?
2) Никто критиковать не может, тем паче заслуженно?
Klaus-S
Klaus-S ответил Scuderia Ferrari
   286 / 1074
вчера в 12:04
Россия виновата, что поле плохое?
Да нет. Это я о соринке в чужих глазах, и бревне - в своих. ))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Klaus-S
   21 / 1074
вчера в 11:49
Россия виновата, что поле плохое?
311
311
   56 / 1074
вчера в 11:43
Надо перенести матч в Грозный или Химки!)
galem72
galem72 ответил Морозовский
   321 / 1074
вчера в 11:30
Соседи, ёпта, по Крыму!
А при чём здесь крым? Или просто без повода по'наш'истить? ))
Klaus-S
Klaus-S
   286 / 1074
вчера в 11:19
О, пошли ироничные комментарии жителей самой успешной, безопасной и не агрессивной страны в мире - России.
minai
minai
   538 / 1074
вчера в 11:19
А где это ?
Морозовский
Морозовский ответил galem72
   7 / 1074
вчера в 11:15
О, кремлевата с штампами кремлёвской пропаганды повылазила! У нас-то ведь "всё хорошо", можно и на соседа гнать. ))
Соседи, ёпта, по Крыму!
Илья Белкин
Илья Белкин
   783 / 1074
вчера в 10:58
да шо тут гаварить, СЛАВА УКРАИНЕ!!!!
galem72
galem72
   321 / 1074
вчера в 10:54
О, кремлевата с штампами кремлёвской пропаганды повылазила! У нас-то ведь "всё хорошо", можно и на соседа гнать. ))
Vladimir808
Vladimir808
   148 / 1074
вчера в 10:54
Это катастрофа,)))
obana777
obana777
   228 / 1074
вчера в 10:54
Там весь Киев катастрофа, а не только поле.
Т34
Т34
   63 / 1074
вчера в 10:48
Ну и чего так ныть? Это же та страна, которую вы все хотели.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   89 / 1074
вчера в 10:37
В ЗНАК ПРОТЕСТА ВЫЙДИ С ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТОЧКОЙ !

ГЫ-ГЫ
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 1074
вчера в 10:34
Не пора ли футбол закрывать в незалежной?
GGGringOOO
GGGringOOO
   537 / 1074
вчера в 10:27
Он ещё в манеже не играл
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 1074
вчера в 10:24
Выставят дублеров.
Знатог
Знатог
   441 / 1074
вчера в 10:24
это не поле, а майдан, правильно говорить надо.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   198 / 1074
вчера в 10:21
Ну раз так, то технарь 0-3 для Челси и можем всё решить в серии пенальти. Думаю Динамо против не будет.
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