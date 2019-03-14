Сарри: «В Киеве очень опасное поле. Это катастрофа»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри раскритиковал поле киевского стадиона « НСК Олимпийский», на котором сегодня пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между лондонским клубом и украинским «Динамо».

Это катастрофа. Поле в плохом состоянии. Здесь опасно играть, очень опасно. Будет по-настоящему сложно показать здесь хороший футбол.