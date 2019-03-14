Сарри: «В Киеве очень опасное поле. Это катастрофа»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри раскритиковал поле киевского стадиона «НСК Олимпийский», на котором сегодня пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между лондонским клубом и украинским «Динамо».
Это катастрофа. Поле в плохом состоянии. Здесь опасно играть, очень опасно. Будет по-настоящему сложно показать здесь хороший футбол.
Нужно принять обстоятельства и играть, ведь выбора нет. Не понимаю, почему УЕФА не обращает никакого внимания на поле. Возможно, всему виной зима. Я был здесь в сентябре, газон был в отличном состоянии.
В домашнем поединке «Челси» разгромил «Динамо» со счетом 3:0.
Как сглазил, г.......н недоштопаный.
Как сглазил, г.......н недоштопаный.
2) Никто критиковать не может, тем паче заслуженно?
2) Никто критиковать не может, тем паче заслуженно?
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ