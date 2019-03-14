Рианчо: «Каррера должен быть очень благодарен „Спартаку“»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал приглашение экс-тренера «красно-белых» Массимо Карреры на ближайший матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».

Думаю, Массимо должен быть очень благодарен «Спартаку». Клуб дал ему возможность стать главным тренером, и Каррере стоит сказать за это «спасибо» президенту. Разумеется, «Спартак», в свою очередь, понимает, что Массимо — это часть клубной истории, человек, который завоевал чемпионский титул. На мой взгляд, в этой ситуации самое правильное — следовать обычным нормам приличия: если ты приезжаешь в Москву, и президент «Спартака» приглашает тебя в свою ложу, то стоит проявить вежливость и дать свое согласие. Это нормально, так обычно и поступают воспитанные люди.

Если Массимо откажется, у него будет на это причина, о которой остальные ничего не знают. Каждый сам отвечает за свои решения и поступки — и не мне критиковать их. Я лишь знаю, что сделал бы сам в такой ситуации.