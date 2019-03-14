ГлавнаяНовости

Рианчо: «Каррера должен быть очень благодарен „Спартаку“»

вчера, 11:26

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал приглашение экс-тренера «красно-белых» Массимо Карреры на ближайший матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».

Думаю, Массимо должен быть очень благодарен «Спартаку». Клуб дал ему возможность стать главным тренером, и Каррере стоит сказать за это «спасибо» президенту. Разумеется, «Спартак», в свою очередь, понимает, что Массимо — это часть клубной истории, человек, который завоевал чемпионский титул. На мой взгляд, в этой ситуации самое правильное — следовать обычным нормам приличия: если ты приезжаешь в Москву, и президент «Спартака» приглашает тебя в свою ложу, то стоит проявить вежливость и дать свое согласие. Это нормально, так обычно и поступают воспитанные люди.

Если Массимо откажется, у него будет на это причина, о которой остальные ничего не знают. Каждый сам отвечает за свои решения и поступки — и не мне критиковать их. Я лишь знаю, что сделал бы сам в такой ситуации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ханданович: «„Интеру“ не хватило качества игры и характера»
Сегодня, 07:19 Комментарии1
Эмери: «Лига Европы – это отличная возможность взять трофей и попасть в ЛЧ»
Сегодня, 06:53 Комментарии0
Тренер «Зальцбурга»: «„Наполи“ – сильнейшая из оставшихся команд в ЛЕ»
Сегодня, 06:33 Комментарии2
Тренер «Славии»: «Хочу, чтобы нам достался „Арсенал“ или „Челси“»
Сегодня, 05:57 Комментарии4
Сучек: «Мы запомним этот матч с „Севильей“ на всю жизнь»
Сегодня, 05:38 Комментарии1
Мачин: «„Севилья“ надолго запомнит это поражение»
Сегодня, 05:21 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik ответил blitz
   99 / 1074
вчера в 20:53
Рианчо, скажи спасибо что сам не успел вляпаться в это позорище, в какое вляпался Каррера.
Он вовремя смылся.
kust07
kust07
   207 / 1074
вчера в 20:43
Ага особенно Глушакову
blitz
blitz
   180 / 1074
вчера в 17:46
Рианчо, скажи спасибо что сам не успел вляпаться в это позорище, в какое вляпался Каррера.
Gessenschaft
Gessenschaft ответил time out
   229 / 1074
вчера в 14:47
Рианчо клоун, причем низкой квалификации, уровня конебомжей.
СКАЖИТЕ, УВАЖАЕМЫЙ, А УРОВЕНЬ ГУАНОСВИНЕЙ МНОГО ВЫШЕ ОТ НАЗВАННОГО ВАМИ?
Egorium
Egorium
   129 / 1074
вчера в 14:11
Отсимонянил и выкинули, как одноразовый предмет.
Пулково-2
Пулково-2
   422 / 1074
вчера в 14:07
Еще бы, из такого спортинструктора физрука сделали.
time out
time out ответил makkie
   76 / 1074
вчера в 13:32
Рианчо - находка для шпиона :))
Рианчо клоун, причем низкой квалификации, уровня конебомжей.
311
311
   56 / 1074
вчера в 13:14
Каррера только отмылся, а тут опять в свинарник зовут!)
Nikola45
Nikola45
   11 / 1074
вчера в 13:04
А то так поднялся ))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   89 / 1074
вчера в 12:52
НЕ СПАРТАКУ, А СИМОНЯНУ, ВЕДЬ ЮБИЛЕЙ БЫЛ У НЕГО !

ГЫ-ГЫ
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 12:47
Денег Массимо точно заработал.
Gessenschaft
Gessenschaft
   229 / 1074
вчера в 12:37
БЛАГОДАРЕН ЗА ЧТО? ЗА ПОЗОРНЫЙ СЛИВ? ЭТО ГНИЛОЙ НЕДОКЛУБ, И РАБОТА ТАМ В ЛЮБОМ КАЧЕСТВЕ - ЛЮТЫЙ ЗАШКВАР ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА!
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 12:30
Снова хрющи развивают тему, чтобы их не забывали.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Т34
   21 / 1074
вчера в 12:05
Вначале в 1/8 Финала ЛЕ выйдите, с 2011 не были ни разу, в то время как там успели побывать Анжи, Динамо, Зенит, Краснодар, Локомотив, Ростов, Рубин, ЦСКА
makkie
makkie
   49 / 1074
вчера в 12:05
Рианчо - находка для шпиона :))
Т34
Т34 ответил Степка питерский
   63 / 1074
вчера в 12:03
пока наш Зенит громит всех в еврокубках, поросята тренеров тасуют как колоду карт.
Да, все поражены победной поступью зенита в еврокубках. Кого там, следующего, зенит будет громить?
mikysss
mikysss
   313 / 1074
вчера в 11:51
Рианча помолчал бы, это Спартак в ноги кланяться и просить прощения должен у Карреры
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   21 / 1074
вчера в 11:48
Из всех нижеследующих комментариев понятно лишь одно:
Стыдно за федунятник!
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   100 / 1074
вчера в 11:46
Никто не уходил из Спартака по нормальному, будь то игрок или тренер. Всегда в спину ушат помоев !
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 11:44
Все знают, что чемпионство было подарено на юбилей Симоняна и заслуги Карреры в этом нет! Поэтому этот физрук никому не нужен после пищевика!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 11:38
Федун сделал Карреру известным! Ещё и денег ему дал, а он, не благодарный, бунт в "Спартаке" устроил!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   60 / 1074
вчера в 11:29
Конечно карера благодарен за то, что его выпнули из клуба как последнюю свинью, да и легендарные 7-0 на всю жизнь будут позорным клеймом
Степка питерский
Степка питерский
   402 / 1074
вчера в 11:29
пока наш Зенит громит всех в еврокубках, поросята тренеров тасуют как колоду карт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100