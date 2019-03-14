Коутиньо: «Я приехал в „Барселону“, чтобы проявить себя»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

В последние несколько недель, даже месяцев, я не играл хорошо. Но я все еще могу работать над собой.

Я приехал в «Барселону», чтобы проявить себя. Я живу сегодняшним днем. Никогда не знаете, что будет потом. В данный момент я доволен своими выступлениями.