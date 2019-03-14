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Коутиньо: «Я приехал в „Барселону“, чтобы проявить себя»

вчера, 10:12

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо рассказал о своем будущем в каталонском клубе. 

В последние несколько недель, даже месяцев, я не играл хорошо. Но я все еще могу работать над собой. 

Я приехал в «Барселону», чтобы проявить себя. Я живу сегодняшним днем. Никогда не знаете, что будет потом. В данный момент я доволен своими выступлениями. 

Недавно отмечалось, что Коутиньо хочет перейти в «Ман Юнайтед».

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   111 / 1074
вчера в 17:29
Успех придет.
RedRedTeam
RedRedTeam
   325 / 1074
вчера в 15:35
Раз играешь с такими мастерами (кроме Месси) учись хотя бы нырять.
Artuom
Artuom
   159 / 1074
вчера в 14:17
Ой, да чего он рассказывает... Всю карьеру был таким... Нестабильный! Играет отрезками - отрезок игр на топ уровне, потом отрезок игр на уровне середнячка, потом опять отрезок с топ выступлениями... Все сезоны в Ливерпуле были такими - ни один сезон не смог сыграть чтобы стабильно сильно весь сезон. Вот и в Барселоне так же, ничего не меняется.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   125 / 1074
вчера в 12:54
Давай Филипе. Ты весишь на волоске.
У тебя есть ещё 2 месяца чтоьы исправить ситуацию.
В противном случае летом покинешь клуб.
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 11:37
Показалось, он начал чувствовать игру. Очень хочется, чтобы остался. Интеллект подходящий для Барсы.
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 11:24
В Барселоне он просто зачах.
Илья Белкин
Илья Белкин
   783 / 1074
вчера в 10:57
на лавке много не покажешь
Vladimir808
Vladimir808
   148 / 1074
вчера в 10:51
Талант в футболе главное не пропить, а вот время на притирку с новым коллективом у всех разное. Работай Филипп и твоя звезда ещё взойдёт в Барсе!!!
Удачи и успехов!!!
Vis.
Vis.
   625 / 1074
вчера в 10:32
Позиция на фланге не для него, он должен играть в центре.
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 10:17
хорошо играл...
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