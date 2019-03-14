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Милитао заключил шестилетний контракт с «Реалом»

вчера, 14:25

Состав «Реала» пополнит защитник «Порту» Эдер Милитао. Мадридский клуб заключил с игроком сборной Бразилии контракт до 2025 года. Футболист присоединится к «сливочным» летом.

Сообщалось, что мадридский клуб заплатит португальцам 50 млн евро отступных.

Милитао в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате Португалии, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на его счету один забитый мяч в семи матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил BARCELONA-BEST
   115 / 1074
вчера в 23:38
Барселона за последние 3 сезона потратила больше 400 миллионов евро,Реал за это же время чуть больше 100!
И кто тут мешок?
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1074
вчера в 23:32
Ещё де Лигта или ван Дейка надо взять!!! Или Кулибали
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил KaiserRM
   175 / 1074
вчера в 23:32
Хорош Милитао,на пару к Рамосу самое то.
Но не настолько, насколько Эртугрул))
рус фан
рус фан
   191 / 1074
вчера в 22:12
Об этом трансфере уже давно было известно, новый молодой центральный защитник не помешает Реалу.
RUPRICHT
RUPRICHT
   590 / 1074
вчера в 21:24
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО ВОЛЬЕТСЯ В КЛУБ!!???И БУДЕТ ПОЛЬЗА ОТ НЕГО!!!!
gentlewolf
gentlewolf
   652 / 1074
вчера в 20:31
Основное амплуа :
Centre Back
Дополнительное амплуа:
Right-Back
Defensive Midfield
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 20:09
А Зидана спросили?
vinjard
vinjard
   855 / 1074
вчера в 19:40
Это тот чувак который похож на персонаж из марвел.
ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1074
вчера в 19:30
Видать талантлевый
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил BARCELONA-BEST
   155 / 1074
вчера в 19:23
Ахах. А где Азары, Мбаппе, Неймары??😂 50 Лямов за ноунейма)) Мешок он и есть мешок))
за тебя никто 50 лямов и не платил....
Klаsse
Klаsse ответил BARCELONA-BEST
   383 / 1074
вчера в 19:07
Ахах. А где Азары, Мбаппе, Неймары??😂 50 Лямов за ноунейма)) Мешок он и есть мешок))
    Klаsse
    Klаsse
       383 / 1074
    вчера в 19:06
    Топ трансфер!
    DXTK
    DXTK
       137 / 1074
    вчера в 19:03
    по заголовку сначала подумал, что это имя первого судьи прикупленного Реалом для будущим побед в ЛЧ.
    la-respect0
    la-respect0
       466 / 1074
    вчера в 19:00
    Второй Данило или таки второй Пепе ?
    kotmyshka
    kotmyshka
       247 / 1074
    вчера в 18:59
    дорого и надолго
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 18:50
    Должен помочь команде.
    Forever77
    Forever77
    вчера в 18:36
    Ал ходу, замена Кентавру готовится. На перспективу.
    Мадияр Мукашев 1
    Мадияр Мукашев 1
       871 / 1074
    вчера в 18:36
    А я вот думаю в нападение купить бы Фирмино из Ливерпуля... на правый фланг Сусо из Милана или одного из пары Сане или Бернарду Силву ... в центр лучше Канте... на левом уже есть Винисиус и Асенсио.
    Forever77
    Forever77 ответил Ros S
    вчера в 18:32
    Для ПСЖ Барселона враг №1 в отличие от Реала. Если РМ хорошенько подсуетится то могут и провернуть трансфер.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил Groove000
       489 / 1074
    вчера в 17:28
    Чет дофига ты ждёшь
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       489 / 1074
    вчера в 17:27
    Емаа это вообще кто такой ? Деньги опять на ветер
    drug01
    drug01
       152 / 1074
    вчера в 17:18
    Удачной игры!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       60 / 1074
    вчера в 17:04
    Хорошо, что хоть летом. Удачи ему!
    NGY
    NGY ответил particular
       135 / 1074
    вчера в 17:00
    Судя по срокам сделки, она была обговорена ещё до назначения Зидана... В тему ли?.. Найдёт ли тот применение в своих задумках?.. Но на пару с Винисиусом - хорошая обойма молодого пополнения..:))
    Но Зидан сам вроде должен был выбирать, кого брать, а кого нет.

    Но видимо не стал противиться этому трансферу.
    KaiserRM
    KaiserRM
    вчера в 16:58
    Хорош Милитао,на пару к Рамосу самое то.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       125 / 1074
    вчера в 16:54
    Ахах. А где Азары, Мбаппе, Неймары??😂
    50 Лямов за ноунейма))
    Мешок он и есть мешок))
    Ros S
    Ros S ответил Groove000
       410 / 1074
    вчера в 16:49
    Мбаппе можете ждать сколько угодно, но скорее ПСЖ весь РМ купит, чем Мбаппе продаст. Барселона тоже хотела купить Веррати, все помнят чем дело закончилось)
    амурец
    амурец
       166 / 1074
    вчера в 16:38
    Ну посмотрим
    Bacardi Black
    Bacardi Black
       938 / 1074
    вчера в 16:06
    Как им это удаётся постоянно?? Покупают в августе 2018 игрока за 7, через год продают за 50..португальцы реально заслуживают уважения в этом плане
    Ми Ша
    Ми Ша ответил allemz
       194 / 1074
    вчера в 15:52
    Не думаю, что будет глобальная перестройка, а вот освежить состав давно напрашивалось и Перес наконец это понял. Надеюсь ещё купят 2-3 игрока в полузащиту и в нападение и Бейла продадут.
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