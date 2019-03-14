Милитао заключил шестилетний контракт с «Реалом»

Состав «Реала» пополнит защитник «Порту» Эдер Милитао. Мадридский клуб заключил с игроком сборной Бразилии контракт до 2025 года. Футболист присоединится к «сливочным» летом.
Сообщалось, что мадридский клуб заплатит португальцам 50 млн евро отступных.
Милитао в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате Португалии, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также на его счету один забитый мяч в семи матчах этого розыгрыша Лиги чемпионов.
И кто тут мешок?
И кто тут мешок?
Centre Back
Дополнительное амплуа:
Right-Back
Defensive Midfield
Centre Back
Дополнительное амплуа:
Right-Back
Defensive Midfield
Но видимо не стал противиться этому трансферу.
Но видимо не стал противиться этому трансферу.
50 Лямов за ноунейма))
Мешок он и есть мешок))
50 Лямов за ноунейма))
Мешок он и есть мешок))