Сампер стал одноклубником Иньесты в «Виссел Кобе»

24-летний испанский полузащитник Серхи Сампер стал игроком японского клуба «Виссел Кобе», где также играют экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста, нападающие Давид Вилья и Лукас Подольски.

ようこそセルジ サンペール選手🔴⚫️

Welcome Samper!

Bienvenido Samper!



FCバルセロナよりMFセルジ サンペール選手(@SergiSamper)が完全移籍にて加入することとなりました!

Sergi #Samper, MF player, to Join #Vissel Kobe from FC Barcelona!