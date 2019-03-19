ПСЖ планирует приобрести Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру во Франции.
На 29-летнего немца претендует ПСЖ. Сообщается, что парижане готовы приобрести хавбека за 80 млн евро и увеличить его зарплату на 50%.
Минувшей зимой игроком интересовался «Интер».
Если нет, то пусть Крооса гоняют, чтоб форму набрал!!!
Если нет, то пусть Крооса гоняют, чтоб форму набрал!!!
Кстати, некоторые матчи вместо него играл Льоренте, и показал себя неплохо, чем-то даже похож на Крооса, только помоложе.
Кстати, некоторые матчи вместо него играл Льоренте, и показал себя неплохо, чем-то даже похож на Крооса, только помоложе.
Был бы повод, да монеты гремели бы..:))
Был бы повод, да монеты гремели бы..:))
В любом случае Реал в выигрыше.
Один из лучших трансферов в истории
В любом случае Реал в выигрыше.
Один из лучших трансферов в истории