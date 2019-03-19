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ПСЖ планирует приобрести Крооса

вчера, 17:52

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру во Франции.

На 29-летнего немца претендует ПСЖ. Сообщается, что парижане готовы приобрести хавбека за 80 млн евро и увеличить его зарплату на 50%.

Минувшей зимой игроком интересовался «Интер».

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Все комментарии
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Neymar 10
   476 / 1106
сегодня в 13:21
Ненавижу кроса за то что перешёл в модридский мешок, хотя игрок классный вы ещё успеете выиграть лч если перес не будет лч покупать
hardpony
hardpony
   163 / 1106
вчера в 23:10
Давайте . Кроос+Бейл+Бензема в обмен на Мбаппе
95-shishani-95
95-shishani-95
   228 / 1106
вчера в 22:47
Если купим Де Брюйне, то можно продать.
Если нет, то пусть Крооса гоняют, чтоб форму набрал!!!
Neymar 10
Neymar 10 ответил bayern-cobra
   387 / 1106
вчера в 22:46
Да я и не обижаюсь , брат мой . но не соглашусь с тобой ) ПСЖ топ клуб сейчас но точно не великий как барселона аякс бавария и милан . ведь мы еще не брали лч но мы на пути к этому . главное чтоб мы не покупали вот таких кроосов ведь он уже просто без явной цели он все выиграл что мог , а нам нужные злые и голодные до побед с духом чемпионов как у Неймара и все получиться я верю 😏
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Neymar 10
   476 / 1106
вчера в 21:32
Псж это мешок ктобы не играл в Псж им это не поможет Псж не топ клуб хотя я уважаю Псж только не в обиду
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   172 / 1106
вчера в 21:31
Он же старый!
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 21:29
В последнее время мертвяк: точность передач упала, в обороне не отрабатывает, и совсем не бежит ( Судя по тому, что поколение Крооса-Озила-Мюллера уже вылетело из сбГ - это закономерность. Реалу нужно искать новую кровь.
Кстати, некоторые матчи вместо него играл Льоренте, и показал себя неплохо, чем-то даже похож на Крооса, только помоложе.
Oliver S
Oliver S
вчера в 21:07
Если Зидан найдет, чем его мотивировать, то Кроос ещё очень пригодится.
RamonCSKA
RamonCSKA
   171 / 1106
вчера в 20:34
да он что то совсем сник как футболер
рус фан
рус фан
   383 / 1106
вчера в 20:07
Реалу надо обновлять состав, если ПСЖ отдаст 80 млн за Крооса надо соглашаться на мой взгляд, на его место придет например Эриксен или рыжий с МС, хуже не будет.
Neymar 10
Neymar 10
   387 / 1106
вчера в 19:25
зачем он нам сдался ? будет как швайнштейгер в мю ни в звезду ни в армию . ему ужо 30 лет а нам нужны молодые агрессивные и главное феноменальные футболисты коим этот кроос никогда не был . нет уж пусть и дальше трясет карманы переса
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   421 / 1106
вчера в 19:19
Опять хотят купить отработанный материал
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   736 / 1106
вчера в 19:18
Это будет ошибкой, продать его. Кроос супер игрок. Ему всего 29 лет, ещё года три может играть на высоком уровне. Модрича можно отпустить, только если Эриксена купить.
goalaktika
goalaktika ответил spartach091
   499 / 1106
вчера в 18:46
Реал купил его за 25 лямов, и лучшие годы Тони отдал Реалу. В любом случае Реал в выигрыше. Один из лучших трансферов в истории
Хёнесс с Руменнигге до сих пор кусают локти)
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 18:34
Деньги есть надо брать!
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил spartach091
   128 / 1106
вчера в 18:29
Реал купил его за 25 лямов, и лучшие годы Тони отдал Реалу. В любом случае Реал в выигрыше. Один из лучших трансферов в истории
однозначно!
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 1106
вчера в 18:29
Мбаппе в обратную сторону ))
Сантус
Сантус
   74 / 1106
вчера в 18:16
Заметно померк,возможно и есть смысл сплавить его в Париж.Бледная тень того что было.Если не проснётся до конца сезона,то адьёс...
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 18:04
Удачи .
particular
particular
   4 / 1106
вчера в 17:59
Немцев традиционно и исторически тянет во Францию..:))
Был бы повод, да монеты гремели бы..:))
KaiserRM
KaiserRM
   632 / 1106
вчера в 17:59
Крооса+120 лямов=Мбаппе
spartach091
spartach091
   210 / 1106
вчера в 17:54
Реал купил его за 25 лямов, и лучшие годы Тони отдал Реалу.

В любом случае Реал в выигрыше.

Один из лучших трансферов в истории
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