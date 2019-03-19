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Варан всерьёз рассматривает уход из «Реала». Им интересуется МЮ

вчера, 06:46

Защитник «Реала» Рафаэль Варан всерьёз задумывается об уходе из мадридского клуба, информирует источник.

Отмечается, что 25-летний француз хочет проверить себя в другой команде, где придётся больше конкурировать за место центрального защитника.

По слухам, в услугах Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед», и если этот трансфер состоится, то Варан наверняка побьёт рекорд Вирджила ван Дейка и станет самым дорогим защитником планеты.

Недавно «Реал» объявил о трансфере центрального защитника «Порту» Эдера Милитао, который должен присоединиться к «Королевскому клубу» летом.

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рус фан
рус фан ответил Igo0rek
   383 / 1106
вчера в 20:10
За 110 миллионов, ты шутишь?
Не не шучу, если Ван Дейка купили за 90 млн евро, то рекорд о котором тут говориться, наверное будет немного больше, ну может за 100 млн договорятся.
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
   1061 / 1106
вчера в 19:13
УЕФА в своём официальном «твиттере» объявил об изменениях в расписании четвертьфинала Лиги чемпионов.

Изменения коснулись пары «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Изначально первый матч команд должен был пройти в Испании, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Манчестер Сити» – «горожане» также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур».

В связи с нюансами регламента изменения коснулись именно «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Таким образом, первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ответная встреча состоится в Барселоне на арене «Камп Ноу».
Байкал-38.
Байкал-38. ответил cevin cigan
   71 / 1106
вчера в 16:00
Бывают моменты в жизни,когда хочется подойти к человеку,обнять его по братски,прошептать на ушко и сказать :" Ну как же ты живёшь безмозговый!?"
Мне тебя по человечески жалко, что тебя окружают такие люди!
Пол дня от тебя ждал сообщение, плохо ведешь себя если на промку загнали!
Посмотри себя, может проблема в тебе самом?!
Red_team
Red_team
   235 / 1106
вчера в 15:03
"Отмечается, что 25-летний француз хочет проверить себя в другой команде, где придётся больше конкурировать за место центрального защитника." - глупее бреда давно не читал =) Хотя я был бы не против его в МЮ увидеть, но не за сумму, что отдал Ливер за Ван Дейка, ибо Вирджил гораздо сильнее как не крути. Идеально было бы МЮ Маркиньоса купить, но пэсэжэ его ни за что не отдаст, тем более МЮ =)
NOVA
NOVA
   346 / 1106
вчера в 14:31
ну это будет потеря тогда для Реала!! придется еще кого то покупать на позицию цз!!
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 13:44
Вообще-то давным-давно Варана надо было сдать в аренду в АПЛ, чтобы окреп и стал мужиком. Год за годом, вроде здоровый лоб, но несмотря на регалии, совершенно не растёт...
Не умеет бороться как Рамос, теряет позицию, косячит в передачах. Поэтому очень долго основой была именно пара Пепе-Рамос (мужики! а подросток на лавке). Когда в основе остались вдвоём - француз+Рамос, сразу стало ясно, кто из ху: как только Серёга выбывает, сзади катастрофа... Французский чИмпион мира млин (
ПыСы: Кстати, Зидан уже после первого сезона просил у Переса купить 2 центральных защитников, и не случайно сейчас первым делом купили бразильца из Порту. Привет Варану )
galem72
galem72
   212 / 1106
вчера в 10:48
Этого Ящера нужно брать не раздумывая!
Kavaro
Kavaro
   327 / 1106
вчера в 10:37
Да что с ним не так?)) То хотел уйти потаму что боялся конкуренции с Пепе и Рамосом, то сейчас хочет конкуренции? С одной стороны его понять можно, в Реале он уже выиграл все что можно, и по несколько раз, недавно стал ЧМ. Может ему нужен новый вызов. Если его продать дороже Ван Дейка, то на его место можно взять даже двух хороших и голодных ЦЗ.
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 1106
вчера в 10:06
Отмечается, что 25-летний француз хочет проверить себя в другой команде, где придётся больше конкурировать за место центрального защитника.

Бредовее предложение редко прочитаешь )) даже на соккере )))
Igo0rek
Igo0rek ответил рус фан
   181 / 1106
вчера в 09:17
За 110 миллионов, ты шутишь?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   321 / 1106
вчера в 08:40
Я думаю Варан уцдет из Реала
cevin cigan
cevin cigan ответил Байкал-38.
   63 / 1106
вчера в 08:14
Губит людей не пиво, губит людей Реал!
Бывают моменты в жизни,когда хочется подойти к человеку,обнять его по братски,прошептать на ушко и сказать :" Ну как же ты живёшь безмозговый!?"
time out
time out
   62 / 1106
вчера в 07:42
Старый, дающий трещины королевский корабль, начинают покидать первые крысы.
рус фан
рус фан
   383 / 1106
вчера в 07:40
Зачем Варану уходить когда Зидан пришел, скорее Начо должен покинуть команду, Варан хороший центральный защитник, но с другой стороны если он сам хочет уйти, возможно надо продать млн так 110.
No problem
No problem
   143 / 1106
вчера в 07:37
Что мандраж перед Милитао?).
Конкуренцию он захотел махач етпа.
Этот с Рамосом столько привозов наделали,что хорошо б ещё одного ЦЗ прикупить,совсем расслабон поймали жирдяи.
NGY
NGY
   61 / 1106
вчера в 07:29
Надеюсь этот слух имеет под собой истину!

Буду очень рад, если МЮ заберет у Реала Варана, прям мечтаю.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:22
Зидан уговорит и всколыхнёт команду.
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 07:21
Вполне взвешенное решение , если это не утка.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 07:18
Губит людей не пиво, губит людей Реал!
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 07:00
В нынешнем Реале титулов не завоюешь.
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