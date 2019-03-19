Варан всерьёз рассматривает уход из «Реала». Им интересуется МЮ

Защитник «Реала» Рафаэль Варан всерьёз задумывается об уходе из мадридского клуба, информирует источник.
Отмечается, что 25-летний француз хочет проверить себя в другой команде, где придётся больше конкурировать за место центрального защитника.
По слухам, в услугах Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед», и если этот трансфер состоится, то Варан наверняка побьёт рекорд Вирджила ван Дейка и станет самым дорогим защитником планеты.
Недавно «Реал» объявил о трансфере центрального защитника «Порту» Эдера Милитао, который должен присоединиться к «Королевскому клубу» летом.
Изменения коснулись пары «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Изначально первый матч команд должен был пройти в Испании, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Манчестер Сити» – «горожане» также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур».
В связи с нюансами регламента изменения коснулись именно «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.
Таким образом, первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ответная встреча состоится в Барселоне на арене «Камп Ноу».
Изменения коснулись пары «Барселона» – «Манчестер Юнайтед». Изначально первый матч команд должен был пройти в Испании, однако УЕФА пришлось поменять место проведения встречи из-за результатов жеребьёвки для «Манчестер Сити» – «горожане» также оказались гостевой командой в противостоянии с «Тоттенхэм Хотспур».
В связи с нюансами регламента изменения коснулись именно «Манчестер Юнайтед», поскольку «красные дьяволы» финишировали ниже своих соседей в таблице английской Премьер-лиги в прошлом сезоне.
Таким образом, первый матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Ответная встреча состоится в Барселоне на арене «Камп Ноу».
Пол дня от тебя ждал сообщение, плохо ведешь себя если на промку загнали!
Посмотри себя, может проблема в тебе самом?!
Пол дня от тебя ждал сообщение, плохо ведешь себя если на промку загнали!
Посмотри себя, может проблема в тебе самом?!
Не умеет бороться как Рамос, теряет позицию, косячит в передачах. Поэтому очень долго основой была именно пара Пепе-Рамос (мужики! а подросток на лавке). Когда в основе остались вдвоём - француз+Рамос, сразу стало ясно, кто из ху: как только Серёга выбывает, сзади катастрофа... Французский чИмпион мира млин (
ПыСы: Кстати, Зидан уже после первого сезона просил у Переса купить 2 центральных защитников, и не случайно сейчас первым делом купили бразильца из Порту. Привет Варану )
Не умеет бороться как Рамос, теряет позицию, косячит в передачах. Поэтому очень долго основой была именно пара Пепе-Рамос (мужики! а подросток на лавке). Когда в основе остались вдвоём - француз+Рамос, сразу стало ясно, кто из ху: как только Серёга выбывает, сзади катастрофа... Французский чИмпион мира млин (
ПыСы: Кстати, Зидан уже после первого сезона просил у Переса купить 2 центральных защитников, и не случайно сейчас первым делом купили бразильца из Порту. Привет Варану )
Бредовее предложение редко прочитаешь )) даже на соккере )))
Бредовее предложение редко прочитаешь )) даже на соккере )))
Конкуренцию он захотел махач етпа.
Этот с Рамосом столько привозов наделали,что хорошо б ещё одного ЦЗ прикупить,совсем расслабон поймали жирдяи.
Конкуренцию он захотел махач етпа.
Этот с Рамосом столько привозов наделали,что хорошо б ещё одного ЦЗ прикупить,совсем расслабон поймали жирдяи.
Буду очень рад, если МЮ заберет у Реала Варана, прям мечтаю.
Буду очень рад, если МЮ заберет у Реала Варана, прям мечтаю.