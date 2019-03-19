Варан всерьёз рассматривает уход из «Реала». Им интересуется МЮ

вчера, 06:46

Защитник «Реала» Рафаэль Варан всерьёз задумывается об уходе из мадридского клуба, информирует источник.

Отмечается, что 25-летний француз хочет проверить себя в другой команде, где придётся больше конкурировать за место центрального защитника.

По слухам, в услугах Варана заинтересован «Манчестер Юнайтед», и если этот трансфер состоится, то Варан наверняка побьёт рекорд Вирджила ван Дейка и станет самым дорогим защитником планеты.

Недавно «Реал» объявил о трансфере центрального защитника «Порту» Эдера Милитао, который должен присоединиться к «Королевскому клубу» летом.