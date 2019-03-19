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Зидан хочет видеть в «Реале» нападающего «Ливерпуля»

вчера, 11:10

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде нападающего «Ливерпуля» Садио Мане

Наставник испанского клуба хотел видеть форварда еще до своего ухода из команды в прошлом году. Теперь руководитель снова проявляет интерес к талантливому игроку. 

Недавно Мане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
   408 / 1106
вчера в 23:40
Салах или Мане 200 Лямов каждый стоит, а у Реала денег хватит лишь на Ориги.:)
rzn88
rzn88
вчера в 22:44
Руки прочь от Мане!
рус фан
рус фан
   383 / 1106
вчера в 20:21
Мане хорош уже 17 голов забил и при том что не играет чистого центр форварда, Ливерпулю зачем его продавать мне мало понятно, но я конечно за переход Мане в Реал.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec ответил Тага Дага
   793 / 1106
вчера в 18:07
Ппппфффф
Ну,как-то так...!!!
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   613 / 1106
вчера в 17:42
на чужой вершок разевает роток...
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   493 / 1106
вчера в 17:37
Сомневаюсь, что у Зидана получится во второй раз.
Санчо Панса
Санчо Панса
   123 / 1106
вчера в 17:29
Да, Мане был бы очень даже кстати) Вместо того же Гарета Бэйла! Надеюсь, что так оно и будет в скором времени.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   158 / 1106
вчера в 17:07
Закотайте губу мешки,зидан всех топов хочет купить?какой он топ тренер?с такими игроками и карпин выйграет лч.
hardpony
hardpony
   163 / 1106
вчера в 17:06
Мбаппе лучше. Срочно. За любые деньги. Продать Бейла, Бензема+100 лямов. Все за Мбаппе
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   552 / 1106
вчера в 16:46
а мы с нетерпением ждем новость перехода Мбапе в королевском клубе
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   552 / 1106
вчера в 16:45
хорошое приобретение игрок очень талантлевый
Тага Дага
Тага Дага ответил Bezymniy Ispanec
   374 / 1106
вчера в 16:45
Ппппфффф
RedRedTeam
RedRedTeam
   624 / 1106
вчера в 16:35
Истеричка женщина постоянно хочет то того то этого, дура круглая лисая. Лучше купи Месси и все проблемы в Испании решены, а в Европе купи судей по больше.
ЮЗИК
ЮЗИК
   472 / 1106
вчера в 16:32
Ливер круче!
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   288 / 1106
вчера в 16:27
У Мане нет такой фан базы как у Салаха, но игрок он очень хороший и еще оч скромный, сам давно хочу видеть его в Реале, но другой вопрос заиграет ли он?
marvel777
marvel777
   617 / 1106
вчера в 16:27
по слухам Перес уже 1,5 лярда должен готовить для Зидана )
Бильге Октай
Бильге Октай
   225 / 1106
вчера в 16:08
странные желания .... ван дейка вон кто то хочет .... вам в защиту нужно брать чакыра .... пресытившихся модрича и крооса менять на оливера и гонсалеса .... а центр нап уже давно есть .... кашшаи зовут .... сколько хочешь голов столько и забьет , бенз рядом не валялся .... вот четыре главные трансферные цели ....
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   793 / 1106
вчера в 15:07
Кого захочет увидеть Лучший тренер мира в Лучшем Клубе Мира,того и увидит!!!Это абсолютно очевидно!!!
амурец
амурец ответил Ruslik1982
   164 / 1106
вчера в 14:55
физруки в Барселоне
амурец
амурец
   164 / 1106
вчера в 14:54
А почему нет очень много надо перестроить
FROBI
FROBI ответил Ruslan3132
   84 / 1106
вчера в 14:10
Мане вместо Азара? Закрывая позицию Винисуса или Асенсио...РЕАЛ не хочет поинтересоваться уже ЦН к примеру? ЦЗ? ЦПЗ?
Почему вместо? Совершенно разностилевые игроки.
Азар скорее больше похож на Асенсио. Ну а насчет Винисиуса - делать ставку на 18-летнего юношу? пардон, еще не понятен его дальнейший рост и когда возмужает. Солари не от хорошей жизни бросил пацана в бой и, может, поэтому сломал.
ЦЗ уже купили, и еще прикупят. ЦН - это скорее всего Икарди. Ну а касаемо ЦПЗ, во-первых, сначала надо разобраться с кучей имеющихся, во-вторых, Перес уже озвучивал полгода назад фамилию Конте. Хе-хе, Челси просто на запчасти )
castromen
castromen
вчера в 14:09
Только Салах с Ливерпуля. Остальные подождут.
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 1106
вчера в 13:44
Мане вместо Азара? Закрывая позицию Винисуса или Асенсио...РЕАЛ не хочет поинтересоваться уже ЦН к примеру? ЦЗ? ЦПЗ?
kasyak7
kasyak7
   681 / 1106
вчера в 13:34
много хочет.Запросы у Зинки как у дамы легкого поведения
Hako-Ly
Hako-Ly
   936 / 1106
вчера в 13:34
Самим Мане нужен.
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 13:27
Зидан хочет - значит получит.
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 13:21
своих тренируй, лысая твоя башка, а то только и знают физруки, скупить игроков и побеждать на багаже их тренеров
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   809 / 1106
вчера в 12:51
один ниже ван дейка запросил счас еще повылазят умники или уники ждем ваших советом грамотии желательно сразу к лысому обращайтесь и говорите что к чему)
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:50
Мане серъёзная фигура.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   809 / 1106
вчера в 12:50
тут надо не то что хочет алжирский физручело а то что счас более опытные шарящие понаписывают)
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