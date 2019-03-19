Зидан хочет видеть в «Реале» нападающего «Ливерпуля»

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.
Наставник испанского клуба хотел видеть форварда еще до своего ухода из команды в прошлом году. Теперь руководитель снова проявляет интерес к талантливому игроку.
Недавно Мане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.
Азар скорее больше похож на Асенсио. Ну а насчет Винисиуса - делать ставку на 18-летнего юношу? пардон, еще не понятен его дальнейший рост и когда возмужает. Солари не от хорошей жизни бросил пацана в бой и, может, поэтому сломал.
ЦЗ уже купили, и еще прикупят. ЦН - это скорее всего Икарди. Ну а касаемо ЦПЗ, во-первых, сначала надо разобраться с кучей имеющихся, во-вторых, Перес уже озвучивал полгода назад фамилию Конте. Хе-хе, Челси просто на запчасти )
Азар скорее больше похож на Асенсио. Ну а насчет Винисиуса - делать ставку на 18-летнего юношу? пардон, еще не понятен его дальнейший рост и когда возмужает. Солари не от хорошей жизни бросил пацана в бой и, может, поэтому сломал.
ЦЗ уже купили, и еще прикупят. ЦН - это скорее всего Икарди. Ну а касаемо ЦПЗ, во-первых, сначала надо разобраться с кучей имеющихся, во-вторых, Перес уже озвучивал полгода назад фамилию Конте. Хе-хе, Челси просто на запчасти )