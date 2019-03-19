Зидан хочет видеть в «Реале» нападающего «Ливерпуля»

вчера, 11:10

Сообщается, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

Наставник испанского клуба хотел видеть форварда еще до своего ухода из команды в прошлом году. Теперь руководитель снова проявляет интерес к талантливому игроку.

Недавно Мане стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.