ГлавнаяНовости

Сутормин: «О своем будущем буду думать летом»

вчера, 15:17

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин признался, что рассмотрел бы вариант с переходом в «Зенит».

Сейчас я не боюсь конкуренции. И думать заранее, что кто-то сильнее тебя — неправильно в первую очередь по отношению к самому себе. Нужно всегда в любой ситуации доказывать свою состоятельность тренеру, чтобы он понял, что ты заслуживаешь места в основе. В данный момент я полностью готов и хочу сделать шаг выше, чтобы прогрессировать.

Если «Зенит» предложит контракт, тогда и посмотрим (улыбается). Но могу сказать, что буду думать в любом случае. Сейчас главное для меня — показать себя в «Оренбурге» и принести команде результат. А летом уже будет видно, что и как. Почему бы не поиграть с «Оренбургом» в Лиге Европы?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Юрист: «У Украины могут быть проблемы с Мораесом»
Сегодня, 16:53 Комментарии6
«Урал»: «Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Погребняк извинился за свои слова о натурализованных игроках
Сегодня, 15:42 Комментарии6
Джикия: «Дома „Ахмат“ способен достойно противостоять лидерам чемпионата»
Сегодня, 14:47 Комментарии16
Кержаков назвал «неожиданным» свое включение в список послов Евро-2020
Сегодня, 13:51 Комментарии9
Маркизио: «Русская кухня мне нравится, не только борщ»
Сегодня, 13:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   238 / 851
сегодня в 06:52
Какой ещё Зенит,паспорист ты нам точно не нужен!!
Bayern Best
Bayern Best
   75 / 851
сегодня в 00:02
Летом самое время.
pomor45
pomor45
   104 / 851
вчера в 22:16
Этот нахал вполне может добиться своего.
Doktor S
Doktor S
   50 / 851
вчера в 18:55
Хороший игрок, себя найдет.
handreb
handreb
   62 / 851
вчера в 16:53
Аксинья
Сегодня 16:33
"Сутормин продан в Зенит" - сказал Миллер и переложил деньги из левого кармана в правый...
Скрыть (Вы выбрали игнорирование сообщений этого пользователя)

Это такая шутка филиальная?
Аксинья
Аксинья
   28 / 851
вчера в 16:33
"Сутормин продан в Зенит" - сказал Миллер и переложил деньги из левого кармана в правый...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100