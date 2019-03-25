Сутормин: «О своем будущем буду думать летом»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин признался, что рассмотрел бы вариант с переходом в «Зенит».

Сейчас я не боюсь конкуренции. И думать заранее, что кто-то сильнее тебя — неправильно в первую очередь по отношению к самому себе. Нужно всегда в любой ситуации доказывать свою состоятельность тренеру, чтобы он понял, что ты заслуживаешь места в основе. В данный момент я полностью готов и хочу сделать шаг выше, чтобы прогрессировать.

Если «Зенит» предложит контракт, тогда и посмотрим (улыбается). Но могу сказать, что буду думать в любом случае. Сейчас главное для меня — показать себя в «Оренбурге» и принести команде результат. А летом уже будет видно, что и как. Почему бы не поиграть с «Оренбургом» в Лиге Европы?