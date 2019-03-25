Орлов: «Было бы интересно, если бы Аршавин продолжил работу на телевидении»

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина, который дебютировал в качестве комментатора на матче Казахстан - Россия.
Комментатором ему не надо быть. Он эксперт, и он прекрасно может выполнять эту роль. Комментатор — это профессия. Нужно работать над речью, над ударениями. Какой в этом смысл? Аршавин прекрасно исполняет роль эксперта, его слушаешь с удовольствием. Я могу сказать только хорошие слова об Андрее Сергеевиче Аршавине как об эксперте. У него есть дар. Очень важно, что у него есть чувство юмора, и он легко передает его в эфир. Его интересно слушать, он со свежим взглядом. Он дает реальную оценку, говорит правдиво, причем независимо от команды. Ни перед кем не заискивает, это свойство его характера. Было бы интересно, если бы он продолжил работу на телевидении. Это логично, он это заслужил. У него есть легенда, его слова авторитетны.
Комментировать у него получается лучше, чем играть.
Я был удивлён уровнем - спокойствием и рассудительностью.
Вылитый комментатор.
Вовремя закончил и нашел новое своё призвание в футболе.
Очень рады за Андрея!
Жизнь продолжается на новом высоком футбольном уровне.
Благодарим Генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки, что пригласила Андрея на ТВ!
Тина и Андрей молодцы!
Смотрятся и слушаются ОТЛИЧНО!
Комментировать у него получается лучше, чем играть.
Я был удивлён уровнем - спокойствием и рассудительностью.
Вылитый комментатор.
Вовремя закончил и нашел новое своё призвание в футболе.
Очень рады за Андрея!
Жизнь продолжается на новом высоком футбольном уровне.
Благодарим Генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки, что пригласила Андрея на ТВ!
Тина и Андрей молодцы!
Смотрятся и слушаются ОТЛИЧНО!
Вот и все,поставил крест дедушка на Ондрюшке!
Не научиться ему правильно ударения ставить,ни правильно фамилии игроков произносить.))
Вот и все,поставил крест дедушка на Ондрюшке!
Не научиться ему правильно ударения ставить,ни правильно фамилии игроков произносить.))