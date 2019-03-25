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Орлов: «Было бы интересно, если бы Аршавин продолжил работу на телевидении»

вчера, 13:19
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина, который дебютировал в качестве комментатора на матче Казахстан - Россия.

Комментатором ему не надо быть. Он эксперт, и он прекрасно может выполнять эту роль. Комментатор — это профессия. Нужно работать над речью, над ударениями. Какой в этом смысл? Аршавин прекрасно исполняет роль эксперта, его слушаешь с удовольствием. Я могу сказать только хорошие слова об Андрее Сергеевиче Аршавине как об эксперте. У него есть дар. Очень важно, что у него есть чувство юмора, и он легко передает его в эфир. Его интересно слушать, он со свежим взглядом. Он дает реальную оценку, говорит правдиво, причем независимо от команды. Ни перед кем не заискивает, это свойство его характера. Было бы интересно, если бы он продолжил работу на телевидении. Это логично, он это заслужил. У него есть легенда, его слова авторитетны.

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Все комментарии
Adonius
Adonius
   81 / 851
сегодня в 00:11
Только удач!
Sysanin101
Sysanin101
   259 / 851
вчера в 21:27
Больших творческих успехов Андрею!
Комментировать у него получается лучше, чем играть.
Я был удивлён уровнем - спокойствием и рассудительностью.
Вылитый комментатор.
Вовремя закончил и нашел новое своё призвание в футболе.
Очень рады за Андрея!
Жизнь продолжается на новом высоком футбольном уровне.
Благодарим Генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки, что пригласила Андрея на ТВ!
Тина и Андрей молодцы!
Смотрятся и слушаются ОТЛИЧНО!
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 20:06
Гена ищет себе замену? Похвально!
rubinovyi2
rubinovyi2
   424 / 851
вчера в 19:34
"Комментатором ему не надо быть."
Вот и все,поставил крест дедушка на Ондрюшке!
Не научиться ему правильно ударения ставить,ни правильно фамилии игроков произносить.))
SHMEL
SHMEL
   38 / 851
вчера в 19:19
Тут не знаешь,как от Гены избавиться,так еще и этот со смехом беременной ослицы,да еще и фальцетом...
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 18:27
Гена объявился.
Doping87
Doping87
   681 / 851
вчера в 17:58
Орлов почувствовал ещё одного конкурента. Гена иди уже на пенсию. Невозможно лушать его...
kust07
kust07
   260 / 851
вчера в 17:17
Если вместо Генчика),почему бы нет
parallels
parallels ответил Гавроша
   14 / 851
вчера в 17:08
Хотелось бы, чтобы орлов с аршавиным комментировали вдвоем.
игру спартака
Гавроша
Гавроша ответил parallels
   37 / 851
вчера в 17:08
аршавин голосом не вышел, хотя комментировал очень грамотно. но первый вопрос на повестке дня должен звучать так: когда орлов завершит карьеру?
Хотелось бы, чтобы орлов с аршавиным комментировали вдвоем.
parallels
parallels
   14 / 851
вчера в 17:06
аршавин голосом не вышел, хотя комментировал очень грамотно. но первый вопрос на повестке дня должен звучать так: когда орлов завершит карьеру?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   347 / 851
вчера в 16:02
Вы знаете ,вторую Собчак наше ТВ не вынесет. Пожалейте Останкино.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   352 / 851
вчера в 15:02
"Он дает реальную оценку". Если бы все комментаторы\эксперты были таковыми, то Вас, Геннадий Орлов, не было бы в помине
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   55 / 851
вчера в 14:23
Если он навсегда уберет оттуда Орлова, то очень даже подойдет.
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 14:18
был неплох
Caniggia
Caniggia
   31 / 851
вчера в 14:14
Согласен с Гендосом полностью. Шава очень неплох как эксперт и комментатор.
Kresi frok
Kresi frok
   234 / 851
вчера в 14:09
гена так полизнул, что аж волосы на языке остались аха/))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 14:07
Тебя убрать из комментаторов, а Андрея Сергеевича вместо тебя!
ermak6848
ermak6848
   169 / 851
вчера в 13:53
да пусть будет хоть по совместительству - Алименты на детей " давят "...
LOpp
LOpp
   12 / 851
вчера в 13:49
комментатор с гайморитным голосом очень интересно
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   384 / 851
вчера в 13:46
Этот вариант лучше, чем тренировать.
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 851
вчера в 13:34
Разве что экспертные оценки давать, как Губернией он тараторить не может, ему надо и подумать.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   159 / 851
вчера в 13:33
А мне действительно Шава в роли комментатора понравился. Иные "профи" вроде Шмурнова или Андронова во время матча больше тащатся от своей "экспертности", чем реально освещают ход игры.
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
вчера в 13:22
Было бы еще интереснее, если бы Орлов Гена закончил работу на телевидении!!!
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