Орлов: «Было бы интересно, если бы Аршавин продолжил работу на телевидении»

Известный комментатор Геннадий Орлов похвалил бывшего форварда «Зенита» Андрея Аршавина, который дебютировал в качестве комментатора на матче Казахстан - Россия.

Комментатором ему не надо быть. Он эксперт, и он прекрасно может выполнять эту роль. Комментатор — это профессия. Нужно работать над речью, над ударениями. Какой в этом смысл? Аршавин прекрасно исполняет роль эксперта, его слушаешь с удовольствием. Я могу сказать только хорошие слова об Андрее Сергеевиче Аршавине как об эксперте. У него есть дар. Очень важно, что у него есть чувство юмора, и он легко передает его в эфир. Его интересно слушать, он со свежим взглядом. Он дает реальную оценку, говорит правдиво, причем независимо от команды. Ни перед кем не заискивает, это свойство его характера. Было бы интересно, если бы он продолжил работу на телевидении. Это логично, он это заслужил. У него есть легенда, его слова авторитетны.