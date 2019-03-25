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Шикунов: «Джано сыграет против „Оренбурга“»

вчера, 13:31

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал героический поступок полузащитника самарской команды и сборной Грузии Джано, который спас жизнь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шеру

Очень приятно, что наш игрок совершил положительный поступок, который обсуждает весь мир. Надо было ведь сориентироваться в этой ситуации. Радует, что такие случаи вообще бывают. Когда люди делают подобные вещи, это в принципе для футбола хорошо. 

Я смотрел этот матч. Конечно, швейцарцы классом выше грузин, но Джано достойно играл. Насколько мог, пытался наладить игру, создавал моменты. Он на своём уровне. Слава богу, Джано в хорошей форме и продолжает её набирать. Это не его пик. Очень рады, что он играет. 

Повреждение Джано? Если он не сможет сыграть с Ирландией, пораньше вернётся в расположение «Крыльев». В любом случае Джано сыграет за клуб в ближайшем туре.

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S
   50 / 851
сегодня в 10:39
Ананидзе после тарасовки стал таким популярным.
ДСА
ДСА
   141 / 851
вчера в 13:36
На его месте так поступил бы каждый.
Adonius
Adonius
   81 / 851
вчера в 13:35
Хоть футбол стал играть человек.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   42 / 851
вчера в 13:33
Как только ушел из тарасовки, Ананидзе сразу на человека стал похож.
Только вот что в итоге, ему получилось поцеловать его или нет?
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