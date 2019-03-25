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Бывший врач «Спартака»: «Джано всё сделал правильно»

вчера, 15:06
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 2Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал поступок полузащитника сборной Грузии и «Крыльев Советов» Джано, который оказал первую помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шеру во время отборочного матча Евро-2020.

Наверное, он просто опередил врачей. В таких случаях у нас в запасе есть от пяти до шести минут. Так что, времени хватало. Но он молодец, не растерялся!

Я по своему опыту знаю, что некоторые футболисты, видя эту травму, отходят. Проецируют ее на себя. Некоторые даже начинали плакать, правда, очень редко. Помощи на поле не от кого было дождаться, пока врачебная бригада не прибежит.

Он всё сделал правильно. Я бы советовал ему в мединститут поступить. Было бы неплохо, чтобы, когда он закончит карьеру футболиста, стал бы спортивным врачом. Обязательно передайте ему это!

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 851
вчера в 20:54
Все правильно! И из хрюшатника свалил, и человеку помог.
handreb
handreb
   62 / 851
вчера в 17:59
Причем здесь врач какого-то спартака, которого мало кто знает за границей, и Джано?
Одержимый хряк
Одержимый хряк ответил LOpp
   55 / 851
вчера в 16:47
конкурент твой?
Как дела во Львове, болеют за спартак?
LOpp
LOpp ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   12 / 851
вчера в 15:42
ИЗ ЖАНО ПОЛУЧИТСЯ ХОРОШИЙ МАССАЖИСТ ! НАДЕЮСЬ СКОРО ОН ВЕРНЁТСЯ В СПАРТАК МАССАЖИРОВАТЬ ПАРТНЁРОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ! ГЫ-ГЫ
конкурент твой?
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 851
вчера в 15:14
Красавчик
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   91 / 851
вчера в 15:11
ИЗ ЖАНО ПОЛУЧИТСЯ ХОРОШИЙ МАССАЖИСТ !
НАДЕЮСЬ СКОРО ОН ВЕРНЁТСЯ В СПАРТАК МАССАЖИРОВАТЬ ПАРТНЁРОВ В РАЗДЕВАЛКЕ !

ГЫ-ГЫ
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