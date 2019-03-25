Бывший врач «Спартака»: «Джано всё сделал правильно»

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков прокомментировал поступок полузащитника сборной Грузии и «Крыльев Советов» Джано, который оказал первую помощь защитнику сборной Швейцарии Фабиану Шеру во время отборочного матча Евро-2020.

Наверное, он просто опередил врачей. В таких случаях у нас в запасе есть от пяти до шести минут. Так что, времени хватало. Но он молодец, не растерялся!

Я по своему опыту знаю, что некоторые футболисты, видя эту травму, отходят. Проецируют ее на себя. Некоторые даже начинали плакать, правда, очень редко. Помощи на поле не от кого было дождаться, пока врачебная бригада не прибежит.

Он всё сделал правильно. Я бы советовал ему в мединститут поступить. Было бы неплохо, чтобы, когда он закончит карьеру футболиста, стал бы спортивным врачом. Обязательно передайте ему это!