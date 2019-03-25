ГлавнаяНовости

Булавин: «В „Зените“ многих удерживает зарплата»

вчера, 11:31

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин посоветовал голкиперу команды Михаилу Кержакову сменить клуб.

Кержаков выглядит неплохо, может спокойно играть в РПЛ. Сидеть на скамейке ему и самому, думаю, не очень интересно. Но в «Зените» многих удерживает зарплата. Что Краневиттер здесь делает? Как его теперь продать? Тот же Мусаев может играть на его позиции… А Кержакову нужно уходить. В «Зенит» из аренды, как мне кажется, нужно возвращать Обухова и Бабурина. В «молодежке» и во второй команде тоже есть ребята перспективные. С голкиперами в «Зените» хорошо работают.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Юрист: «У Украины могут быть проблемы с Мораесом»
Сегодня, 16:53 Комментарии6
«Урал»: «Мы рады, что ситуация с Погребняком разрешилась таким образом»
Сегодня, 16:39 Комментарии2
Погребняк извинился за свои слова о натурализованных игроках
Сегодня, 15:42 Комментарии6
Джикия: «Дома „Ахмат“ способен достойно противостоять лидерам чемпионата»
Сегодня, 14:47 Комментарии16
Кержаков назвал «неожиданным» свое включение в список послов Евро-2020
Сегодня, 13:51 Комментарии9
Маркизио: «Русская кухня мне нравится, не только борщ»
Сегодня, 13:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил 1-й парень
   6 / 851
вчера в 21:59
А свиньям об этом даже не мечтать больше с пятым местом.
Желаю и тебе хлебнуть и сплясать!
1-й парень
1-й парень ответил Морозовский
   114 / 851
вчера в 21:16
В "Зенити" всех удерживает мечта нажраться из Кубка Лиги Чемпионов!!!
А свиньям об этом даже не мечтать больше с пятым местом.
dok66
dok66
   267 / 851
вчера в 19:47
Так зарплата 90% людей "держит". А чем футбол лучше ?
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 19:38
В "Зенити" всех удерживает мечта нажраться из Кубка Лиги Чемпионов!!!
VV V
VV V
   281 / 851
вчера в 19:15
Правду не утаишь.....тем более всё это финансовое безобразие делается на общие государственные деньги страны !
legendsofsails
legendsofsails ответил spartach n1
   598 / 851
вчера в 18:23
В здравом уме не один человек в пылесос не пойдёт,вот и играют в проекте дзиуды и молло под Предводительством батюшки грозовского осуждённого за педофилию ! Даже на стадион силком загоняют бюджетников !
    Denkuz
    Denkuz
       56 / 851
    вчера в 18:12
    Кержаков уже менял клубы и неизменно возвращался.
    Bagula
    Bagula
       98 / 851
    вчера в 18:08
    Остальные играют за идею, кто за геев, кто за сосиску.
    Nikola45
    Nikola45
       39 / 851
    вчера в 17:13
    Я так понимаю что в остальных командах за фантики играют! )) Особенно в Тарасятнике ))
    beefs
    beefs
       99 / 851
    вчера в 16:34
    Скамеечники - не футболисты
    spartach n1
    spartach n1 ответил Степка питерский
       9 / 851
    вчера в 16:13
    в нашем Зените за зарплатой вообще ни кто не приходит.
    LOpp
    LOpp ответил yrasikos22
       12 / 851
    вчера в 16:09
    В графе доходы 15 милл,значит от суммы 94 милл убираем 15 милл остается 79 да и эта статистика того времени когда Зенит Халка покупал,щас Зенит тратит меньше,а Халк себя полностью окупил тогда,Зенит взял при нем два чемпионата,супер Кубок,и два раза подряд выходил в плейофф Лиги чемпионов,а куда делись 21 милл у Спартака это вопрос спорный.
    это статистика за сезон 2017/2018 гг.
    yrasikos22
    yrasikos22 ответил LOpp
       374 / 851
    вчера в 15:47
    то что Зенит больше всех тратит это доказывать не надо. достаточно включить газпромовский канал Матч ТВ или открыть сайт трансмаркет де.
    В графе доходы 15 милл,значит от суммы 94 милл убираем 15 милл остается 79 да и эта статистика того времени когда Зенит Халка покупал,щас Зенит тратит меньше,а Халк себя полностью окупил тогда,Зенит взял при нем два чемпионата,супер Кубок,и два раза подряд выходил в плейофф Лиги чемпионов,а куда делись 21 милл у Спартака это вопрос спорный.
    spartach n1
    spartach n1
       9 / 851
    вчера в 15:41
    В здравом уме не один человек в пылесос не пойдёт,вот и играют в проекте дзиуды и молло под Предводительством батюшки грозовского осуждённого за педофилию !
    Даже на стадион силком загоняют бюджетников !
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       118 / 851
    вчера в 15:37
    Газ народный но народ не получает ничего но платит за газ.Зенит- команда украденных денег из бедного народа.До каких пор такой беспредел будет продолжаться.Дзюбу пиарят для будущего,так как он уже продал свою душу им и его ждет карьера во властных структурах,потому,что он самый бессовестный лицемер из всех футболистов российских.Он подобен лицемерам Третьяку,Фетисовы,Валуеву итд,такие продадут и мать родную за деньги и за карьеру
    LOpp
    LOpp ответил yrasikos22
       12 / 851
    вчера в 15:36
    То что Зенит столько тратит это ещё сперва надо доказать, а потом оспаривать что Спартак тратит меньше,220 лямов на Кариок и Дезуевых досих пор в памяти да и последующие трансферы Спартака после Валеры были провальными команда кроме одного чемпионства ничего не выйграла продолжая позорится в Европе,даже у Рубина больше трофеев.
    то что Зенит больше всех тратит это доказывать не надо.
    достаточно включить газпромовский канал Матч ТВ или открыть сайт трансмаркет де.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       171 / 851
    вчера в 15:30
    Так это и не новость
    yrasikos22
    yrasikos22 ответил LOpp
       374 / 851
    вчера в 15:14
    если Зенит тратит 60-70%, то как Спартак может тратить 40-50% ? вам что в первую очередь подарить, калькулятор или запятые?
    То что Зенит столько тратит это ещё сперва надо доказать, а потом оспаривать что Спартак тратит меньше,220 лямов на Кариок и Дезуевых досих пор в памяти да и последующие трансферы Спартака после Валеры были провальными команда кроме одного чемпионства ничего не выйграла продолжая позорится в Европе,даже у Рубина больше трофеев.
    Аксинья
    Аксинья ответил Степка питерский
       28 / 851
    вчера в 15:05
    в нашем Зените за зарплатой вообще ни кто не приходит.
    Она им на карточки капает - Маркизио уже и дорогу на стадион забыл...
    LOpp
    LOpp ответил yrasikos22
       12 / 851
    вчера в 15:02
    И что Спартак ежегодного тратит примерно от 40 до 50 % денег от общего числа расходов всех клубов Рпл,имея второй самый богатый бюджет в Лиге команда 15 лет жила без трофеев и 10 лет не может пройти квалификацию Лиги Европы,покупают игроков которым нужны только Деньги Федуна зарабатывают и уезжают играть в футбол.
    если Зенит тратит 60-70%, то как Спартак может тратить 40-50% ?
    вам что в первую очередь подарить, калькулятор или запятые?
    Аксинья
    Аксинья ответил ПерекатиПоле
       28 / 851
    вчера в 14:56
    В Зените хорошо работают с голкиперами, в спартаке с судьями. Поэтому и результаты очных матчей : 2 ничьи
    Да и в Европе Зенит стабильно больше трехи не пропускают (Минск досадное недоразумение)
    yrasikos22
    yrasikos22 ответил LOpp
       374 / 851
    вчера в 14:56
    Завтра мы ЗНАЕМ, ПОНИМАЕМ И ПРИНИМАЕМ ТОТ ФАКТ, что хорошие игроки едут играть в Россию за деньги. Сезон 2017/2018 Зенит - 5 место. Сезон 2016/2017 Зенит - 3 место. Сезон 2015/2016 Зенит - 3 место. точно хорошие игроки, может вы заблуждаетесь? Зенит каждое трансферное окно тратит 60-70% денег от общего числа расходов всех клубов РПЛ. при этом 3 сезона не может попасть в ЛЧ.
    И что Спартак ежегодного тратит примерно от 40 до 50 % денег от общего числа расходов всех клубов Рпл,имея второй самый богатый бюджет в Лиге команда 15 лет жила без трофеев и 10 лет не может пройти квалификацию Лиги Европы,покупают игроков которым нужны только Деньги Федуна зарабатывают и уезжают играть в футбол.
    alex074
    alex074
       196 / 851
    вчера в 14:53
    Не многих, а ВСЕХ. Газпром за счет всенародных недров земли, кормит Дзюбу и Ко(((
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       68 / 851
    вчера в 14:47
    Да, и тут нечего скрывать! А как может быть по - другому в самом богатом клубе России? Тот же Соловьев не даст соврать)
    spartach091
    spartach091
       44 / 851
    вчера в 14:46
    Подоить зенит святое дело
    LOpp
    LOpp
       12 / 851
    вчера в 14:19
    Завтра

    мы ЗНАЕМ, ПОНИМАЕМ И ПРИНИМАЕМ ТОТ ФАКТ, что хорошие игроки едут играть в Россию за деньги.

    Сезон 2017/2018 Зенит - 5 место.
    Сезон 2016/2017 Зенит - 3 место.
    Сезон 2015/2016 Зенит - 3 место.

    точно хорошие игроки, может вы заблуждаетесь?
    Зенит каждое трансферное окно тратит 60-70% денег от общего числа расходов всех клубов РПЛ.
    при этом 3 сезона не может попасть в ЛЧ.
    4RT
    4RT ответил Степка питерский
       177 / 851
    вчера в 14:09
    в нашем Зените за зарплатой вообще ни кто не приходит.
    Там сплошь патриоты! Денег даже на кепку нет,рукой башку прикрывают!!!
    4RT
    4RT
       177 / 851
    вчера в 14:07
    Многих? Нееет....,всех!!!)))
    Заполярный
    Заполярный ответил leopit
       158 / 851
    вчера в 14:03
    Зенитовское сердце бьётся вместе с командой.....
    И ГАЗОВОЙ ТРУБОЙ
    Степка питерский
    Степка питерский
       183 / 851
    вчера в 14:03
    в нашем Зените за зарплатой вообще ни кто не приходит.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100