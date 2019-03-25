Булавин: «В „Зените“ многих удерживает зарплата»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин посоветовал голкиперу команды Михаилу Кержакову сменить клуб.

Кержаков выглядит неплохо, может спокойно играть в РПЛ . Сидеть на скамейке ему и самому, думаю, не очень интересно. Но в «Зените» многих удерживает зарплата. Что Краневиттер здесь делает? Как его теперь продать? Тот же Мусаев может играть на его позиции… А Кержакову нужно уходить. В «Зенит» из аренды, как мне кажется, нужно возвращать Обухова и Бабурина. В «молодежке» и во второй команде тоже есть ребята перспективные. С голкиперами в «Зените» хорошо работают.