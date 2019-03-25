Булавин: «В „Зените“ многих удерживает зарплата»

Бывший защитник «Зенита» Вячеслав Булавин посоветовал голкиперу команды Михаилу Кержакову сменить клуб.
Кержаков выглядит неплохо, может спокойно играть в РПЛ. Сидеть на скамейке ему и самому, думаю, не очень интересно. Но в «Зените» многих удерживает зарплата. Что Краневиттер здесь делает? Как его теперь продать? Тот же Мусаев может играть на его позиции… А Кержакову нужно уходить. В «Зенит» из аренды, как мне кажется, нужно возвращать Обухова и Бабурина. В «молодежке» и во второй команде тоже есть ребята перспективные. С голкиперами в «Зените» хорошо работают.
Даже на стадион силком загоняют бюджетников !
Даже на стадион силком загоняют бюджетников !
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вам что в первую очередь подарить, калькулятор или запятые?
вам что в первую очередь подарить, калькулятор или запятые?
мы ЗНАЕМ, ПОНИМАЕМ И ПРИНИМАЕМ ТОТ ФАКТ, что хорошие игроки едут играть в Россию за деньги.
Сезон 2017/2018 Зенит - 5 место.
Сезон 2016/2017 Зенит - 3 место.
Сезон 2015/2016 Зенит - 3 место.
точно хорошие игроки, может вы заблуждаетесь?
Зенит каждое трансферное окно тратит 60-70% денег от общего числа расходов всех клубов РПЛ.
при этом 3 сезона не может попасть в ЛЧ.
мы ЗНАЕМ, ПОНИМАЕМ И ПРИНИМАЕМ ТОТ ФАКТ, что хорошие игроки едут играть в Россию за деньги.
Сезон 2017/2018 Зенит - 5 место.
Сезон 2016/2017 Зенит - 3 место.
Сезон 2015/2016 Зенит - 3 место.
точно хорошие игроки, может вы заблуждаетесь?
Зенит каждое трансферное окно тратит 60-70% денег от общего числа расходов всех клубов РПЛ.
при этом 3 сезона не может попасть в ЛЧ.