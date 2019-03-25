Джано: «Когда видишь такое столкновение, нужно отреагировать»

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано рассказал о том, как он спас защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера во время матча отбора Евро-2020.
Ничего такого не было. Произошла подача, они столкнулись, а я стоял ближе всех. Увидел, что они оба упали, но наш держался, а соперник не двигался. Там было семь-восемь метров. Судья назначил штрафной, поэтому я уже убегал, и тут увидел, что игрок не двигается. Подошёл и засунул пальцы. Потом уже врачи подбежали и перевернули.
Первый раз такое увидел, когда Канкава так сделал Гусеву в Киеве. Мы играем друг против друга, но однажды можно и самому так лежать, потому что от столкновения никто не застрахован. Все знают, что, когда человек глотает язык, надо засунуть пальцы в рот. Ничего сложного. Когда я это сделал, сразу прибежали врачи. Мне все пишут благодарности, даже из Англии, но я не совершил ничего особенного.
Нужно сделать так, чтобы человек не закрыл рот, и держать ему язык. Потом уже врачи принесут нашатырь – и будет нормально. Главное – сделать так, чтобы человек не закрыл рот. Много ли благодарностей? Да, какие-то фанаты пишут из Швейцарии, Англии. В основном, по-английски. Я особо на нём не говорю, но «респект», «спасибо», «молодец» понимаю. Не знаю, показали ли это по телевизору или только фотографии. Это длилось лишь пять-семь секунд, а дальше все прибежали. Просто было сильное столкновение. Швейцарец получил не особо сильную травму, нормально встал и продолжил потом играть. А наш игрок получил сотрясение мозга и даже не полетел в Ирландию. Когда видишь такое столкновение, нужно отреагировать.
Если человек падал будучи без сознания, он мог повредить позвоночник
Самое правильное решение в таком случае оставить пострадавшего в том положении, что есть и дождаться помощи профессионалов (в случае если пострадавший без сознания)
Если человек падал будучи без сознания, он мог повредить позвоночник
Самое правильное решение в таком случае оставить пострадавшего в том положении, что есть и дождаться помощи профессионалов (в случае если пострадавший без сознания)
Нельзя переворачивать человека без сознания
Если не держать язык, то он западёт в горло и человек просто напросто задохнётся
Это банальные правила первой помощи, которую преподают всем футболистам
Так же, как пмп преподают водителям перед сдачей на права
Нельзя переворачивать человека без сознания
Если не держать язык, то он западёт в горло и человек просто напросто задохнётся
Это банальные правила первой помощи, которую преподают всем футболистам
Так же, как пмп преподают водителям перед сдачей на права
Ну что за бред то?
На бок уложить, под голову мягкое что нибудь положить и ждать профессиональной помощи.
Никакие пальцы в рот или другие предметы, никакие похлопывания по щекам, уколы булавками итд
Жано молодец, что пытался помочь. Но делал это не правильно.
Ну что за бред то?
На бок уложить, под голову мягкое что нибудь положить и ждать профессиональной помощи.
Никакие пальцы в рот или другие предметы, никакие похлопывания по щекам, уколы булавками итд
Жано молодец, что пытался помочь. Но делал это не правильно.
В общем не делайте так никогда. То что это спасает человека - миф.
В общем не делайте так никогда. То что это спасает человека - миф.
Ушел из спартака , стал человеком, мало кому это удается!
Ушел из спартака , стал человеком, мало кому это удается!