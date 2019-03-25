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Джано: «Когда видишь такое столкновение, нужно отреагировать»

вчера, 13:41
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия0 : 2Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано рассказал о том, как он спас защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера во время матча отбора Евро-2020. 

Ничего такого не было. Произошла подача, они столкнулись, а я стоял ближе всех. Увидел, что они оба упали, но наш держался, а соперник не двигался. Там было семь-восемь метров. Судья назначил штрафной, поэтому я уже убегал, и тут увидел, что игрок не двигается. Подошёл и засунул пальцы. Потом уже врачи подбежали и перевернули.

Первый раз такое увидел, когда Канкава так сделал Гусеву в Киеве. Мы играем друг против друга, но однажды можно и самому так лежать, потому что от столкновения никто не застрахован. Все знают, что, когда человек глотает язык, надо засунуть пальцы в рот. Ничего сложного. Когда я это сделал, сразу прибежали врачи. Мне все пишут благодарности, даже из Англии, но я не совершил ничего особенного.

Нужно сделать так, чтобы человек не закрыл рот, и держать ему язык. Потом уже врачи принесут нашатырь – и будет нормально. Главное – сделать так, чтобы человек не закрыл рот. Много ли благодарностей? Да, какие-то фанаты пишут из Швейцарии, Англии. В основном, по-английски. Я особо на нём не говорю, но «респект», «спасибо», «молодец» понимаю. Не знаю, показали ли это по телевизору или только фотографии. Это длилось лишь пять-семь секунд, а дальше все прибежали. Просто было сильное столкновение. Швейцарец получил не особо сильную травму, нормально встал и продолжил потом играть. А наш игрок получил сотрясение мозга и даже не полетел в Ирландию. Когда видишь такое столкновение, нужно отреагировать.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ariec93
   611 / 851
сегодня в 16:34
Откуда ты можешь знать о состоянии его позвоночника?
Если человек падал будучи без сознания, он мог повредить позвоночник
Самое правильное решение в таком случае оставить пострадавшего в том положении, что есть и дождаться помощи профессионалов (в случае если пострадавший без сознания)
Bagula
Bagula
   98 / 851
сегодня в 08:32
Стоило человеку покинуть свинарню.
Zayac_65
Zayac_65
   548 / 851
сегодня в 04:35
Правильно среагировал. Молодец
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 851
вчера в 23:43
хорошо что не Роналду был рядом
Против_всех
Против_всех ответил a3r3v3
   210 / 851
вчера в 21:36
Дзюба, у потерявшего сознание, по карманам бы сперва пошарил
Zak11
Zak11 ответил ПерекатиПоле
   714 / 851
вчера в 20:59
Правильно он все делал. Язык необходимо было вытащить. И это сработало тем не менее
Zak11
Zak11 ответил cska plus
   714 / 851
вчера в 20:57
Тут вообще шутки такого рода не уместны
STVA 1
STVA 1
   61 / 851
вчера в 19:19
Молодец парень !
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 851
вчера в 19:06
Мужчина.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:19
Человек!
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 851
вчера в 16:56
Молодец, Джано! В свое время Канкава реанимировал Гусева. В этот раз бывший спартач поступил не по-свински)
kamelot
kamelot
   592 / 851
вчера в 16:48
В любом случае, честь спасённого не пострадала бы.
ariec93
ariec93 ответил NoKerzhNoParty
   705 / 851
вчера в 16:43
В данном случае он сделал все правильно Нельзя переворачивать человека без сознания Если не держать язык, то он западёт в горло и человек просто напросто задохнётся Это банальные правила первой помощи, которую преподают всем футболистам Так же, как пмп преподают водителям перед сдачей на права
Почему нельзя человека без сознания, если он на спине, переворачивать?
Sunny.
Sunny.
   64 / 851
вчера в 16:33
Хорошо что свалил из спама , результаты на лицо
cska plus
cska plus
   10 / 851
вчера в 16:28
Федун премию выдаст.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ПерекатиПоле
   611 / 851
вчера в 16:22
В данном случае он сделал все правильно
Нельзя переворачивать человека без сознания
Если не держать язык, то он западёт в горло и человек просто напросто задохнётся
Это банальные правила первой помощи, которую преподают всем футболистам
Так же, как пмп преподают водителям перед сдачей на права
Шуnя771
Шуnя771
   97 / 851
вчера в 16:22
Молодца, усё верно!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил AmIIIeR89
   113 / 851
вчера в 15:51
Ага, правильно. Потерял человек сознание, нужно ему рвоту вызвать что бы дыхательные пути забить.
Ну что за бред то?
На бок уложить, под голову мягкое что нибудь положить и ждать профессиональной помощи.
Никакие пальцы в рот или другие предметы, никакие похлопывания по щекам, уколы булавками итд
Жано молодец, что пытался помочь. Но делал это не правильно.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил ПерекатиПоле
   171 / 851
вчера в 15:29
Вот странно. Ведь футболисты - люди спорта. С ними куча докторов, физиотерапевтов итд тусуются. Почему в подобных ситуациях они постоянно засовывают пальцы или другие предметы в рот пострадавшему? В общем не делайте так никогда. То что это спасает человека - миф.
Это для того чтобы вызвать рвотный рефлекс - во-первых, может привести в чувство человека, во-вторых, не даст подавится собственным языком. Ну, а то что человека надо положить на бок, все знают
proezd2
proezd2
   410 / 851
вчера в 15:19
Джано скромняга красаучег!🤝☝️
proezd2
proezd2 ответил Алексей Коротеев
   410 / 851
вчера в 15:15
так тут боты и стукачи.
Bayern Best
Bayern Best
   75 / 851
вчера в 15:11
Этим поступком он поднялся в моих глазах.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   113 / 851
вчера в 15:05
Вот странно. Ведь футболисты - люди спорта. С ними куча докторов, физиотерапевтов итд тусуются. Почему в подобных ситуациях они постоянно засовывают пальцы или другие предметы в рот пострадавшему?
В общем не делайте так никогда. То что это спасает человека - миф.
ОПС
ОПС
   179 / 851
вчера в 15:04
Молодец, не растерялся, пример другим.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Erlov
   90 / 851
вчера в 14:53
Как быстро меняются люди, убежав из спартака.
А у нас тут всё по прежнему ! ))))
311
311
   33 / 851
вчера в 14:51
Молодец, Джано!)
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   617 / 851
вчера в 14:49
МОЛОДЕЦ! На этом месте мог оказаться любой !!

Ушел из спартака , стал человеком, мало кому это удается!
spartach091
spartach091
   44 / 851
вчера в 14:45
Респект
handreb
handreb
   62 / 851
вчера в 14:39
Достойный поступок человека, который принял мужество покинуть бестрофейный, погрязший в скандалах, спартак.
a3r3v3
a3r3v3
   241 / 851
вчера в 14:20
Дзюба бы сразу среагировал,спел и сплясал
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