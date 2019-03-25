Андрей Федун: «Болельщики специально изводят Глушакова»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поддержал капитана команды Дениса Глушакова, которого регулярно критикуют болельщики во время поединков.

Лучше этими акциями они не делают — это точно. Можно делать хорошо, можно плохо — они делают плохо. Эффект на клуб? Ну какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что. «Мы не любим Васю» — ну что это такое? Опять какая-то борьба за свободу. Свободу чего или кого? Мне кажется, задача болельщиков — ходить на футбол, смотреть. Ну, если нравится вам игрок — кричите, что он хороший, если нет — что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы, кому.