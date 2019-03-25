Андрей Федун: «Болельщики специально изводят Глушакова»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поддержал капитана команды Дениса Глушакова, которого регулярно критикуют болельщики во время поединков.
Лучше этими акциями они не делают — это точно. Можно делать хорошо, можно плохо — они делают плохо. Эффект на клуб? Ну какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что. «Мы не любим Васю» — ну что это такое? Опять какая-то борьба за свободу. Свободу чего или кого? Мне кажется, задача болельщиков — ходить на футбол, смотреть. Ну, если нравится вам игрок — кричите, что он хороший, если нет — что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы, кому.
Да! Нужны!
Руководству Спартака, чтобы ИЗБАВИТЬСЯ от скандалиста Глушакова.
Руководству Спартака надо было увольнять Глушакова вместе с тренером Каррерой.
Болельщиков Спартака НЕ ОБМАНЕШ.
Они ОЧЕНЬ хорошо знают все "бравые" криминальные ночные похождения Глушакова по барам, баням и прочим стриптиз клубам.
Угрозы физической РАСПРАВЫ жене Даше и увод денег от бракоразводного процесса.
Во всех своих бедах ВИНОВАТ сам Глушаков, а не болельщики.
Болельщики Спартака выступают САНИТАРАМИ, которые хотят очистить спартаковский лес от клубного ВРЕДИТЕЛЯ, зажравшегося на спартаковских харчах!
Глушаков сам не играет и другим не даёт!
Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее.
ПРОБЛЕМ у Кононова полон РОТ, только успевай решать, а на это требуется много времени и сил.
Пока Глушаков в Спартаке - ПОРЯДКА не будет!!!
В Спартаке сейчас БАРДАК во всех отношениях.
Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
ДОСРОЧНО и благополучно провалили этот сезон!!!!
Спартак пока пятый, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству.
Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!!
Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек.
У Спартака КОСЯКОМ!!! идут провал за ПРОВАЛОМ.
В прошлом сезоне закончили ПРОВАЛЬНО и в этом ПРОВАЛЬНО продолжают отмечать.
Европу благополучно провалили.
Мимо Кубка России ПРОЛЕТЕЛИ, и это с учётом вёрстки сетки под Спартак, не за бесплатно, разумеется.
Обманные кубковые финты Федуна и составителей ПРОВАЛИЛИСЬ.
Урал НАКАЗАЛ Спартак за кубковые МАХИНАЦИИ с сеткой розыгрыша.
В чемпионате пока пятые благодаря скандальной помощи судей.
Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов.
Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Да! Нужны!
Руководству Спартака, чтобы ИЗБАВИТЬСЯ от скандалиста Глушакова.
Руководству Спартака надо было увольнять Глушакова вместе с тренером Каррерой.
Болельщиков Спартака НЕ ОБМАНЕШ.
Они ОЧЕНЬ хорошо знают все "бравые" криминальные ночные похождения Глушакова по барам, баням и прочим стриптиз клубам.
Угрозы физической РАСПРАВЫ жене Даше и увод денег от бракоразводного процесса.
Во всех своих бедах ВИНОВАТ сам Глушаков, а не болельщики.
Болельщики Спартака выступают САНИТАРАМИ, которые хотят очистить спартаковский лес от клубного ВРЕДИТЕЛЯ, зажравшегося на спартаковских харчах!
Глушаков сам не играет и другим не даёт!
Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее.
ПРОБЛЕМ у Кононова полон РОТ, только успевай решать, а на это требуется много времени и сил.
Пока Глушаков в Спартаке - ПОРЯДКА не будет!!!
В Спартаке сейчас БАРДАК во всех отношениях.
Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
ДОСРОЧНО и благополучно провалили этот сезон!!!!
Спартак пока пятый, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству.
Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!!
Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек.
У Спартака КОСЯКОМ!!! идут провал за ПРОВАЛОМ.
В прошлом сезоне закончили ПРОВАЛЬНО и в этом ПРОВАЛЬНО продолжают отмечать.
Европу благополучно провалили.
Мимо Кубка России ПРОЛЕТЕЛИ, и это с учётом вёрстки сетки под Спартак, не за бесплатно, разумеется.
Обманные кубковые финты Федуна и составителей ПРОВАЛИЛИСЬ.
Урал НАКАЗАЛ Спартак за кубковые МАХИНАЦИИ с сеткой розыгрыша.
В чемпионате пока пятые благодаря скандальной помощи судей.
Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов.
Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!