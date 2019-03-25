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Андрей Федун: «Болельщики специально изводят Глушакова»

вчера, 13:04

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поддержал капитана команды Дениса Глушакова, которого регулярно критикуют болельщики во время поединков. 

Лучше этими акциями они не делают — это точно. Можно делать хорошо, можно плохо — они делают плохо. Эффект на клуб? Ну какой эффект могут иметь действия людей, которые преследуют непонятно что. «Мы не любим Васю» — ну что это такое? Опять какая-то борьба за свободу. Свободу чего или кого? Мне кажется, задача болельщиков — ходить на футбол, смотреть. Ну, если нравится вам игрок — кричите, что он хороший, если нет — что плохой, что плохо играет. А так изводить кого-то… Видимо, кому-то это надо. Найти бы, кому.

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Все комментарии
GKN
GKN
   286 / 851
сегодня в 09:51
Денису лучше бы поискать другой клуб
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил ЮГ РОССИИ
   722 / 851
вчера в 22:12
Кто глушаков принес? А другие ребята? Когда он стал чемпионом зазвиздился и тут измайлов его под крючок и взял
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил RIR68
   722 / 851
вчера в 22:11
Федун с банщиком не любят у них иная цель
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Сп62
   722 / 851
вчера в 22:10
Калуга всегда не поддерживала Фратрию,случайно Федун не с ваших краев или может родственник? Глушаков низкий человек пусть выйдет болельщикам все скажет и не показывает свою фамилию когда забивает а целует ромбик
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   722 / 851
вчера в 22:07
Вот он вышел Федун мл.хочешь кому надо? Нам надо людям,болельщикам которые столько лет болеют потому что такого свинского отношения руководству болельщикам и пофигизм футболиста к нам не было,мы будем гнобить до конца пока глушаков не уйдет,желательно и руководство но в первую очередь глушакова уберите
Сп62
Сп62 ответил SHMEL
вчера в 22:05
Это не болельщики. Это действительно банные листья на одном месте.
Сп62
Сп62 ответил Sysanin101
вчера в 22:00
Теперь понятно, кому выгодно гнобить Дениса. Все, кому любые удачи Спартака поперёк горла, кому раздор в команде это счастье. Настоящим болельщикам травля любого игрока, любой команды противна.
RIR68
RIR68
   161 / 851
вчера в 20:36
и не поймёшь, кто больше спартачёк ненавидит. то ли фратрия, то ли федуны, то ли глушаков)))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Erlov
   97 / 851
вчера в 19:57
Во Львове что ли?
Очи к верху поднимите и увидите где....х67%)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   300 / 851
вчера в 19:39
Принес им победу в чемпионате за столько лет и плохим стал.свинство.
SHMEL
SHMEL
   38 / 851
вчера в 19:11
Прицепились Денису как банный лист к пятой точке,фу противные эти болельщики ФК Радость свиновода.
Гавроша
Гавроша
   37 / 851
вчера в 19:03
Надо оставить глушакова в структуре клуба, лучше всего президентом назначить.
удав
удав
   499 / 851
вчера в 18:48
одно точно - за эту травлю кто-то кому то платит
Serg3.12
Serg3.12 ответил Sysanin101
   19 / 851
вчера в 18:18
Акции против Глушакова кому-то нужны??? Да! Нужны! Руководству Спартака, чтобы ИЗБАВИТЬСЯ от скандалиста Глушакова. Руководству Спартака надо было увольнять Глушакова вместе с тренером Каррерой. Болельщиков Спартака НЕ ОБМАНЕШ. Они ОЧЕНЬ хорошо знают все "бравые" криминальные ночные похождения Глушакова по барам, баням и прочим стриптиз клубам. Угрозы физической РАСПРАВЫ жене Даше и увод денег от бракоразводного процесса. Во всех своих бедах ВИНОВАТ сам Глушаков, а не болельщики. Болельщики Спартака выступают САНИТАРАМИ, которые хотят очистить спартаковский лес от клубного ВРЕДИТЕЛЯ, зажравшегося на спартаковских харчах! Глушаков сам не играет и другим не даёт! Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее. ПРОБЛЕМ у Кононова полон РОТ, только успевай решать, а на это требуется много времени и сил. Пока Глушаков в Спартаке - ПОРЯДКА не будет!!! В Спартаке сейчас БАРДАК во всех отношениях. Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить. ДОСРОЧНО и благополучно провалили этот сезон!!!! Спартак пока пятый, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству. Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!! Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек. У Спартака КОСЯКОМ!!! идут провал за ПРОВАЛОМ. В прошлом сезоне закончили ПРОВАЛЬНО и в этом ПРОВАЛЬНО продолжают отмечать. Европу благополучно провалили. Мимо Кубка России ПРОЛЕТЕЛИ, и это с учётом вёрстки сетки под Спартак, не за бесплатно, разумеется. Обманные кубковые финты Федуна и составителей ПРОВАЛИЛИСЬ. Урал НАКАЗАЛ Спартак за кубковые МАХИНАЦИИ с сеткой розыгрыша. В чемпионате пока пятые благодаря скандальной помощи судей. Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов. Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова. Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Ты не болельшик, а санитар
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 851
вчера в 18:18
Глушак им кубок Канделаки выиграл - неблагодарные :)
Sysanin101
Sysanin101
   259 / 851
вчера в 18:07
Акции против Глушакова кому-то нужны???
Да! Нужны!
Руководству Спартака, чтобы ИЗБАВИТЬСЯ от скандалиста Глушакова.
Руководству Спартака надо было увольнять Глушакова вместе с тренером Каррерой.
Болельщиков Спартака НЕ ОБМАНЕШ.
Они ОЧЕНЬ хорошо знают все "бравые" криминальные ночные похождения Глушакова по барам, баням и прочим стриптиз клубам.
Угрозы физической РАСПРАВЫ жене Даше и увод денег от бракоразводного процесса.
Во всех своих бедах ВИНОВАТ сам Глушаков, а не болельщики.
Болельщики Спартака выступают САНИТАРАМИ, которые хотят очистить спартаковский лес от клубного ВРЕДИТЕЛЯ, зажравшегося на спартаковских харчах!
Глушаков сам не играет и другим не даёт!
Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и как можно скорее.
ПРОБЛЕМ у Кононова полон РОТ, только успевай решать, а на это требуется много времени и сил.
Пока Глушаков в Спартаке - ПОРЯДКА не будет!!!
В Спартаке сейчас БАРДАК во всех отношениях.
Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
ДОСРОЧНО и благополучно провалили этот сезон!!!!
Спартак пока пятый, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству.
Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!!
Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек.
У Спартака КОСЯКОМ!!! идут провал за ПРОВАЛОМ.
В прошлом сезоне закончили ПРОВАЛЬНО и в этом ПРОВАЛЬНО продолжают отмечать.
Европу благополучно провалили.
Мимо Кубка России ПРОЛЕТЕЛИ, и это с учётом вёрстки сетки под Спартак, не за бесплатно, разумеется.
Обманные кубковые финты Федуна и составителей ПРОВАЛИЛИСЬ.
Урал НАКАЗАЛ Спартак за кубковые МАХИНАЦИИ с сеткой розыгрыша.
В чемпионате пока пятые благодаря скандальной помощи судей.
Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов.
Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Erlov
Erlov
   108 / 851
вчера в 18:04
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       226 / 851
    вчера в 17:56
    Что не Федун, то дурак.
    wingback
    wingback
       160 / 851
    вчера в 17:55
    В общем, ведут себя по-свински...
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Рыжая Борода
       133 / 851
    вчера в 17:22
    А ты за финансы Спартака не переживай, мы не зависим от олигарха как все остальные, на то этот клуб народный и великий, чтобы от болельщиков зависеть и никому в рот не заглядывать ...поверь, после федунов очередь выстроится ))
      ermak6848
      ermak6848
         169 / 851
      вчера в 17:08
      сам поди интриган ещё тот, что в клубе такая поганая обстановка
      parallels
      parallels
         14 / 851
      вчера в 17:03
        Erlov
        Erlov ответил Шуnя771
           108 / 851
        вчера в 16:57
        На сию минуту 71% такого же мнения!
        Во Львове что ли?
        Bastardo
        Bastardo
           388 / 851
        вчера в 16:43
        Так они и кричат, что он плохой игрок. Весь сырбор начался именно с качества его игры
        Шуnя771
        Шуnя771 ответил Miaf
           97 / 851
        вчера в 16:27
        глушак заслужил такое отношение
        На сию минуту 71% такого же мнения!
        Рыжая Борода
        Рыжая Борода ответил kolpankolpan
           474 / 851
        вчера в 16:25
        А ты за финансы Спартака не переживай, мы не зависим от олигарха как все остальные, на то этот клуб народный и великий, чтобы от болельщиков зависеть и никому в рот не заглядывать ...поверь, после федунов очередь выстроится ))
        kust07
        kust07
           260 / 851
        вчера в 16:15
        Глушаков- это ошибка природы
        Остапчук 67
        Остапчук 67
           325 / 851
        вчера в 16:06
        Федун, ты им тоже не нравишься.
        mondial18
        mondial18
           128 / 851
        вчера в 16:05
        Руки прочь от Глушака
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           113 / 851
        вчера в 15:53
        У глушакова есть уникальный «скил» забивать из офсайда, что бы продажный судейка не свистнул нарушение. спартачи на руках его носить должны, а они его гнобят(
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