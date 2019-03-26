Канселу: «Судья повлиял на исход матча с Сербией»

Защитник «Ювентуса» и сборной Португалии Жоау Канселу после матча квалификации Евро-2020 против Сербии (1:1) раскритиковал судейство и отсутствие видеоповторов на играх отборочного этапа ЧЕ . Встречу между Португалией и Сербией обслуживал Шимон Марциняк.

Судья повлиял на исход игры. Я считаю, что при таких современных технологиях неиспользование VAR на отборочной стадии ЧЕ – это проявление некомпетентности судей и УЕФА .

Конечно, все мы допускали индивидуальные ошибки, но, на мой взгляд, мы явно превосходили соперника. Сербия просто держалась на своей половине поля.

Впереди много матчей, в которых нам предстоит бороться. Украина и Сербия – большие команды, но я считаю, что у Португалии есть достаточно класса, чтобы обыграть их обеих.