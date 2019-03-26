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Канселу: «Судья повлиял на исход матча с Сербией»

вчера, 07:32
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Защитник «Ювентуса» и сборной Португалии Жоау Канселу после матча квалификации Евро-2020 против Сербии (1:1) раскритиковал судейство и отсутствие видеоповторов на играх отборочного этапа ЧЕ. Встречу между Португалией и Сербией обслуживал Шимон Марциняк.

Судья повлиял на исход игры. Я считаю, что при таких современных технологиях неиспользование VAR на отборочной стадии ЧЕ – это проявление некомпетентности судей и УЕФА.

Конечно, все мы допускали индивидуальные ошибки, но, на мой взгляд, мы явно превосходили соперника. Сербия просто держалась на своей половине поля.

Впереди много матчей, в которых нам предстоит бороться. Украина и Сербия – большие команды, но я считаю, что у Португалии есть достаточно класса, чтобы обыграть их обеих.

На работу главного арбитра встречи также пожаловался нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 16:38
Плохо без ВАР?
Incredulous
Incredulous ответил Ragnar_Lodbrok
   128 / 850
вчера в 10:31
Так победу Португалия не одержала как раз из-за отсутствия ВАР на этой стадии отбора. Так что прежде чем что-то написать, не мешало бы еще и думать иногда.
Incredulous
Incredulous
   128 / 850
вчера в 10:28
Конечно эта ошибка судьи с неназначеным пенальти повлияла на исход матча, но оправдывать результат только этим одним моментом тоже не правильно. Сербы вполне достойно смотрелись и создавали свои хорошие моменты в атаке.
cevin cigan
cevin cigan ответил вячеслав остапенко
   40 / 850
вчера в 09:22
Я думаю ничья закономерна
Я думаю,что лучше посмотреть статистику матча,чтобы поменять своё мнение.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 850
вчера в 08:59
Я думаю ничья закономерна
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   51 / 850
вчера в 08:55
ВАР пришел - закончились тухлые победы сборной Португалии, как на Евро 2016
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 08:34
Доля правды есть в этой жалобе.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   92 / 850
вчера в 08:26
Коли рожа крива....
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 08:22
Ты не видел как Лампочкин свистит пищевику, офигел бы!
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 08:20
Всегда во всем виноват судья.
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