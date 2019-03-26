ГлавнаяНовости

Роналду: «Судья не дал нам пробить более чем очевидный пенальти»

вчера, 06:04
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Сербией (1:1) в рамках второго тура отборочного этапа Евро-2020 подверг критике судейство. На 73-й минуте встречи главный арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сербской команды, но вскоре отменил своё решение после консультации с ассистентом.

Я, правда, думаю, что Португалия сыграла хорошо. У нас было много возможностей поразить ворота Сербии, но мы их не использовали.

Конечно, жаль, что два домашних матча закончились вничью, но я концентрируюсь на положительных моментах и думаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матче с Украиной.

Мы создали больше моментов, сделали всё для победы, но не смогли выиграть. В целом же наша команда сыграла отлично. Судья не назначил, или не увидел, более чем очевидный пенальти в их ворота. Если во всех соревнованиях есть VAR, почему бы не использовать его и в отборочных матчах Евро? Это странно.

Сегодня нам не дали пенальти, хотя он был очевидным. Рефери должен был его назначить, а не советоваться с другим судьёй, который был в 40 метрах от эпизода и ничего не видел.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат» и «Спартак» рассудит Лапочкин и другие назначения на 21-й тур РПЛ
Вчера, 11:22 Комментарии41
Канселу: «Судья повлиял на исход матча с Сербией»
Вчера, 07:32 Комментарии10
ОфициальноЛевников рассудит Италию и Лихтенштейн
25 марта Комментарии7
Словенская бригада арбитров рассудит Казахстан и Россию
22 марта Комментарии5
Сборные России и Бельгии обслужит румынский арбитр Овидиу Хэцеган
19 марта Комментарии5
Егоров: «Судья ошибся, назначив пенальти в ворота „Краснодара“»
18 марта Комментарии92
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   174 / 850
вчера в 12:45
Пенальти чистейший, стопудовый!!!!!
Конечно, больше всего от этого радовались сведомые, но, пусть они не обольщаются, Рон и компания накажут майданообразных и в их берлоге!!!!! Да и сербы, еще не сказали своего слова..... Вобщем, вазелин сведомым- не помешает!!!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   661 / 850
вчера в 11:59
Вообще-то обычная практика, когда нет ВАР, главный судья советуется с помощниками, как Мосс в прошлогоднем матче Ливерпуль-Ттх. А Португальцы сами упустили кучу моментов, могли решать и без пенальти, а винить судей в последнее время стало модно.
Ruslik1982
Ruslik1982
   59 / 850
вчера в 10:01
обиделся и ушел с поля
Vis.
Vis.
вчера в 09:50
Заголовок не тот, надо так "Судья не дал МНЕ пробить очевидный пенальти"
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 08:52
Марциняк вошел в историю пищевика, когда свистел легендарный матч на Энфилде!
NGY
NGY
   42 / 850
вчера в 08:31
В матче с Украиной судья тоже не назначил 100% пенальти в концовке матча.
Шуnя771
Шуnя771
   93 / 850
вчера в 07:54
Шимон Марциняк...)

Шимон, шимон....
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   156 / 850
вчера в 07:47
Ну дайте ему пенку!!! У него уже ломка))
Он 10 лет играл забивая пенки в каждом матче.
obana777
obana777
   220 / 850
вчера в 07:46
Оседлал любимого коня. Его без слез представить сложно.
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 850
вчера в 07:38
Офсайда не было,а после удара головой защитник в штрафной ИГРАЕТ рукой(именно играет,т.к мяч меняет траекторию полёта и летит не туда куда хотел нап) Только хейтам это не объяснишь,в силу малограмотности.
Caniggia
Caniggia
   30 / 850
вчера в 07:25
Ну не может он без пенки!
Гавроша
Гавроша
   37 / 850
вчера в 07:13
Без пенальти нет роналду.
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 07:06
Мимо ЕВРО Португалия все равно не пролетит, через Лигу Наций заскочит.
Байкал-38.
Байкал-38.
   58 / 850
вчера в 06:47
Португальцы всегда были симулянтами, а Кри пожалуй самый яркий представитель. ВАР это беда для этой сборной, так как в в 9 случаях из 10 будет против неё.
Это тоже самое как Неймар будет ходить с плакатами в поддержке ВАР.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 06:37
Рональду и пенальду - синонимы!!!
112910415
112910415
   105 / 850
вчера в 06:16
лучший в мире пенальтиевый эксперт не может ошибаться !
neomessi
neomessi
   175 / 850
вчера в 06:06
Роналду: «Судья не дал нам пробить более чем очевидный пенальти»
😅😅😅😅😅😅😅😅
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100