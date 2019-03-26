Роналду: «Судья не дал нам пробить более чем очевидный пенальти»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Сербией (1:1) в рамках второго тура отборочного этапа Евро-2020 подверг критике судейство. На 73-й минуте встречи главный арбитр Шимон Марциняк назначил пенальти в ворота сербской команды, но вскоре отменил своё решение после консультации с ассистентом.

Я, правда, думаю, что Португалия сыграла хорошо. У нас было много возможностей поразить ворота Сербии, но мы их не использовали.

Конечно, жаль, что два домашних матча закончились вничью, но я концентрируюсь на положительных моментах и думаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матче с Украиной.

Мы создали больше моментов, сделали всё для победы, но не смогли выиграть. В целом же наша команда сыграла отлично. Судья не назначил, или не увидел, более чем очевидный пенальти в их ворота. Если во всех соревнованиях есть VAR , почему бы не использовать его и в отборочных матчах Евро? Это странно.

Сегодня нам не дали пенальти, хотя он был очевидным. Рефери должен был его назначить, а не советоваться с другим судьёй, который был в 40 метрах от эпизода и ничего не видел.