Егоров: «Судья ошибся, назначив пенальти в ворота „Краснодара“»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод в матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» - «Краснодар» (1:0), когда арбитр встречи Михаил Вилков назначил пенальти в ворота «быков» за игру рукой Шарля Каборе.

В ситуации с назначением пенальти в ворота «Краснодара» следовало продолжить игру и не назначать одиннадцатиметровый. Рука у игрока гостей была в естественном положении. Здесь не важно, попал мяч в руку напрямую или рикошетом от тела. Главный критерий – рука в естественном положении, расстояние до мяча было коротким.

Арбитр ошибся, но природа его ошибки понятна: он был в хорошей позиции, видел, что удар шёл в створ ворот, что мяч попал в руку. Инстинктивно принял решение назначить пенальти. Хотя, повторюсь, делать это не следовало. Как и удалять игрока «Краснодара», само собой. К сожалению, такие ситуации случаются, арбитру надо принимать решение. Дал пенальти – недоволен «Краснодар». Не дал бы пенальти – «Локомотив», возможно, ещё сильнее был бы недоволен.