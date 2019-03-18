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Егоров: «Судья ошибся, назначив пенальти в ворота „Краснодара“»

вчера, 13:41
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал эпизод в матче 20-го тура РПЛ «Локомотив» - «Краснодар» (1:0), когда арбитр встречи Михаил Вилков назначил пенальти в ворота «быков» за игру рукой Шарля Каборе.

В ситуации с назначением пенальти в ворота «Краснодара» следовало продолжить игру и не назначать одиннадцатиметровый. Рука у игрока гостей была в естественном положении. Здесь не важно, попал мяч в руку напрямую или рикошетом от тела. Главный критерий – рука в естественном положении, расстояние до мяча было коротким.

Арбитр ошибся, но природа его ошибки понятна: он был в хорошей позиции, видел, что удар шёл в створ ворот, что мяч попал в руку. Инстинктивно принял решение назначить пенальти. Хотя, повторюсь, делать это не следовало. Как и удалять игрока «Краснодара», само собой. К сожалению, такие ситуации случаются, арбитру надо принимать решение. Дал пенальти – недоволен «Краснодар». Не дал бы пенальти – «Локомотив», возможно, ещё сильнее был бы недоволен.

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Все комментарии
tims
tims ответил AmIIIeR89
   723 / 1119
сегодня в 05:44
По регламенту, желтые отменяют только если ее неправильно дали - судья показал ошибочно другому игроку
Это-то и плохо... Но еще хуже, что Вилков, на котором пробы ставить негде, продолжит судить... Пока где-нибудь не получит по башке обрезком ржавой трубы...
tims
tims ответил Палыч82
   723 / 1119
сегодня в 05:42
У судьи были основания для решения судьбы эпизода в любую сторону. Более того на 53 минуте было попадание мяча в кулак Мартыновича после удара головой Квирквелии во время розыгрыша углового. Никем незамеченный почему-то момент, плюс регулярные ошибки Вилкова в пользу "быков" имели место быть для тех, кто смотрел матч полностью. Краснодар на ничью не наиграл, как бы я не уважал эту команду, а "железнодорожники" и без удаления создали уйму острых моментов у ворот Сафонова. Да, ни Локо, ни "быки" на ЛЧ не тянут. В первой пятерке в таблице сейчас нет команд заметно выделяющихся по игре среди прочих. Но по составу и игровому потенциалу Зенит, Спартак и Локомотив превосходят ЦСКА и Краснодар покамест
Ну это "Зениту", "Спартаку" и "Локо" еще предстоит доказать...
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   247 / 1119
сегодня в 04:11
Не зря Рамзан кго прозвал "Продажная"
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Bayern Best
   388 / 1119
сегодня в 02:55
Даешь переигровку.
Это будет не честно - Краснодар отдохнет . Локомотиву будет тяжело
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Палыч82
   388 / 1119
сегодня в 02:49
Правильно. Надо отображать свое преимущество голами. Не назначили б пенальти, получалось бы, что Краснодар "отскочил". Но нарушение неоднозначное и спорное, потому нет "криминала" и никакой искусственной помощи. А урок более полезный "быкам", чем Локомотиву. Краснодару не надо было проваливать последние две трансферные компании, усилиться не удалось, а сильных игроков потеряли
А Локомотиву надо было купить Рональдо
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Евгений Макрушин
   388 / 1119
сегодня в 02:46
Смешно ей Богу,какую же чушь Вы пишите....Вы матч то смотрели???Пенальти был на усмотрение судьи,не 100% это понятно,но по игре то явно Локо был гораздо лучше Краснодара.Прошедшие 8-9 матчей Краснодара его тоже засудили,что он выиграть ни у кого не может???Так с какого перепугался он должен в ЛЧ играть???
Реал был лучше ЦСКА ,а победил ЦСКА
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Sunny.
   388 / 1119
сегодня в 02:41
"Но по составу и игровому потенциалу Зенит, Спартак и Локомотив превосходят ЦСКА и Краснодар покамест" чушь несусветная, как сыграл Локо в Европе и как Краснодар , при нормальом судействе и одинаковых днях выходных Краснодар вынесет вас с крупным счетом, да и Спартаку приходилось валяться еле отскочили от них
В ЕК московские команды сливки собрали (финансовые) сколько они получили за выход в группу? А копейки которые дают за победу и ничью нужно зарабатывать в тяжелых играх , которых можно и не получить, проиграв . Плюс тяжелый график, который может поставить под сомнение следующее чемпионство. Вот они и сливают ЕК.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Санчо Панса
   388 / 1119
сегодня в 02:24
Да, очень жаль, что быков вот так вот искусственно лишают шансов на борьбу за чемпионство...Они этого не заслуживают! Вилкову явно поставят не лучшую оценку за этот матч)
Обидно то что Краснодар до последнего бился за поднятие авторитета РФПЛ в ЕК и ему так отплатили.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Чист
   388 / 1119
сегодня в 02:18
Моду взяли вот разок бы оштрововали на зарплату за 10 матчей другой раз не ошибался прсто исполняют пожелания и что должен делать игрок когда с метра наносится мощный удар в бок и отскакивает в руку - ну как тут же столица играют по своим правилам - уже тошнит от слов ошибка
А кто будет штрафовать , если он выполнил их пожелание?
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил oncha
   388 / 1119
сегодня в 02:14
Насчет гола в ворота Краснодара было бы хуже, если бы его судья не назначил. Явная рука в штрафной.
Есть правила трактующие игру рукой . Если судья не знает то какого ...... вышел судить матч. Он знал , находился рядом, исе видел . Почему поставил пенальти -- думайте сами.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Shamil79
   388 / 1119
сегодня в 02:04
быков не пускают в ЛЧ
На прямую в группу - точно нет. А через квалификацию может быть и то сильно сомневаюсь.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил сканер
   388 / 1119
сегодня в 01:56
Всё больше напрашивается тема иностранных судей.Раньше я был категорически против,но сейчас двумя руками за!
Пожелания руководства РФПЛ они тоже выполнят.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Guka87
   388 / 1119
сегодня в 01:53
Ждём отстранения Вилкова...
А что это даст ?- он свою задачу выполнил/
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Bullкин
   388 / 1119
сегодня в 01:45
Все знают, что Вилков - зенитовская подстилка купленная. И по заказу забрал очки у конкурента бомжей за чемпионство. Но никто ничего не делает.
Да не Зенит здесь рулит, а руководство РФПЛ. Этим матчем они решали несколько задач. 1 - садили Краснодар. 2 - подтягивали Локомотив к группе лидеров. 3 - отрывали Локомотив от ниже стоящих команд.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Геннадьич
   388 / 1119
сегодня в 01:35
Когда нибудь уберут эту"судью продажную"? Позвонили из Питера,дали желаемый расклад:"ничья или поражение Краснодара",и он исполнил.Всем было видно,что мяч в бедро попал.Всем,в том числе и Михуилу Вилкову.
Да нет, на ничью установки скорее всего не было. Краснодар играл плохо. О победе Краснодара ни кто даже не думал. Установка от руководства РФПЛ - победа Локомотива.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Палыч82
   388 / 1119
сегодня в 01:24
Пенальти, как раз таки, чаще всего и возникает у ворот команды менее активной в атаке. Был бы я судьей, пенальти бы в такой ситуации не поставил. Но это не значит, что момент бесспорный. Основания у Вилкова поставить пенальти и дать желтую Каборе были. Профессиональные игроки и команды это должны понимать и не допускать подобного
Профессиональные судьи должны знать когда назначать пенальти, а когда нет. Но я думаю что выполнение установки от руководства РФПЛ.
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответил Евгений Макрушин
сегодня в 00:18
Смешно ей Богу,какую же чушь Вы пишите....Вы матч то смотрели???Пенальти был на усмотрение судьи,не 100% это понятно,но по игре то явно Локо был гораздо лучше Краснодара.Прошедшие 8-9 матчей Краснодара его тоже засудили,что он выиграть ни у кого не может???Так с какого перепугался он должен в ЛЧ играть???
а кто твой сранный паравоз там должен играть чтоли за последние года только ростов играл достойно в лиге чемпионов а остальные только позорились ))
Палыч82
Палыч82 ответил Надир Магомедов
   527 / 1119
вчера в 22:32
Что значит отскочили ? Приумущество было по игре небольшое у Локо , игра не былоав одни ворота , у Краснодара тоже моменты были , а исходить из того что одна команда лучше играет и можно дать пенальти получается ? Судья не должен смотреть кто как играет , он же не тренер , он должен судить , критерии по которым назначается пенальти за игру рукой судья знает , но если расстояние небольшое и рука находится в естественном положении , то по действующим правилам пенальти не ставят
Пенальти, как раз таки, чаще всего и возникает у ворот команды менее активной в атаке.
Был бы я судьей, пенальти бы в такой ситуации не поставил. Но это не значит, что момент бесспорный. Основания у Вилкова поставить пенальти и дать желтую Каборе были. Профессиональные игроки и команды это должны понимать и не допускать подобного
Геннадьич
Геннадьич
   949 / 1119
вчера в 21:54
Когда нибудь уберут эту"судью продажную"? Позвонили из Питера,дали желаемый расклад:"ничья или поражение Краснодара",и он исполнил.Всем было видно,что мяч в бедро попал.Всем,в том числе и Михуилу Вилкову.
Bullкин
Bullкин
   305 / 1119
вчера в 21:26
Все знают, что Вилков - зенитовская подстилка купленная. И по заказу забрал очки у конкурента бомжей за чемпионство. Но никто ничего не делает.
scikuni
scikuni
   1111 / 1119
вчера в 21:22
будь я галицким или добивался правды любым способом или снимал клуб с турнира, назер этот беспредел кабинетный, пускай разыгрывают на картах кто станет чемпионом нынче.
Nikola45
Nikola45 ответил feris1
   10 / 1119
вчера в 21:02
Срочно нужно вводить ВАР.
За счет чего будет жить Москалев и ему подобные?
Nikola45
Nikola45 ответил Заполярный
   10 / 1119
вчера в 21:00
СЕЙЧАС ВСЕ СУДЬИ БУДУТ ОШИБАТЬСЯ НА ТЕХ, КТО БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПРИБЛИЗИТСЯ К ЛАЗУРНЫМ - ГОЛУБЫМ.
А пока ошибаются в пользу тех кто хочет приблизится к Зениту! Но свиньи рылом не вышли даже при купленном судье! Кукояновцы!
Nikola45
Nikola45 ответил radist_21
   10 / 1119
вчера в 20:59
Ошибки нужно не признавать!Ошибки нужно смывать!Кровью!!!
Москалева под расстрел? )))
Дед Мазая
Дед Мазая
   823 / 1119
вчера в 20:30
Ошибиться могут все. Но вопрос в другом. Назначил бы такой же пенальти в ворота москвичей или Зенита или нет. Провинциальные команды в этом плане всегда жертвы...
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   420 / 1119
вчера в 19:34
Саша Егоров. Спасибо. Тут момент спорный, да и сыграть в сторону московской команды для судьи неощутимо выгодно. Это происходит инстинктивно. Простим его. Поставьте ему неуд, да и дело с концом. Результат то уже не отменишь. А вот что делать с Лапочкиным? Ему-то ТЫ хорошую оценку ставишь. Что ответишь? Дискредитирован ты, как и Лапочкин.
Надир Магомедов
Надир Магомедов ответил Евгений Макрушин
   275 / 1119
вчера в 19:26
Ну так что же они гол то не забили если были ближе , если у вас кукушка соображает , то должны понять что за то что были ближе к победе 3 очка не дают . Псж был ближе к победе в матче с мю ? Счёт наверное знаешь . Пример более наглядный , финал лиги чемпионов Бавария Челси , там игра была просто в одну калитку , сколько там штанг было и перекладин , но Челси сделал один удар и забил . Так что оставь эти детские разговоры про то что были ближе к году . Были ближе забирайте
Надир Магомедов
Надир Магомедов ответил Палыч82
   275 / 1119
вчера в 19:20
Что значит отскочили ? Приумущество было по игре небольшое у Локо , игра не былоав одни ворота , у Краснодара тоже моменты были , а исходить из того что одна команда лучше играет и можно дать пенальти получается ? Судья не должен смотреть кто как играет , он же не тренер , он должен судить , критерии по которым назначается пенальти за игру рукой судья знает , но если расстояние небольшое и рука находится в естественном положении , то по действующим правилам пенальти не ставят
Надир Магомедов
Надир Магомедов ответил Jum13
   275 / 1119
вчера в 19:15
Ну значит пересёк линию своей штрафной и сразу руки за спину от греха судейского подальше ?
Гавроша
Гавроша
   44 / 1119
вчера в 18:51
Дал пенальти и сразу стал богатым.
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