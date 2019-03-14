Андухар Оливер: «Марциняк ошибся, назначив пенальти в ворота „Лиона“»

вчера, 07:29

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер поделился мнением об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Лион» (5:1). После падения в штрафной гостей нападающего каталонской команды Луиса Суареса в ворота «Лиона» был назначен 11-метровый, который реализовал Лионель Месси, открыв счёт в матче. Однако Оливер убеждён, что защитник «львов» Джейсон Денайе не нарушал правила на уругвайском форварде.