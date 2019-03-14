Андухар Оливер: «Марциняк ошибся, назначив пенальти в ворота „Лиона“»

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер поделился мнением об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Лион» (5:1). После падения в штрафной гостей нападающего каталонской команды Луиса Суареса в ворота «Лиона» был назначен 11-метровый, который реализовал Лионель Месси, открыв счёт в матче. Однако Оливер убеждён, что защитник «львов» Джейсон Денайе не нарушал правила на уругвайском форварде.
Марциняк ошибся. Суарес наступил на Денайе, а не наоборот.
Не понимаю, почему VAR не помог исправить это решение.
Это в каких правилах такое написано?
Ты сам себе случаем не противоречишь.
Это в каких правилах такое написано?
Ты сам себе случаем не противоречишь.
Так было и в ситуации с Навасом, так оно и сейчас.
А почему ВАР не помог исправить это решение???
Ну если в комнате видеоассистентов во время матчей сидит всем известный каталонский судья Бенгоачеа, то вопрос отпадает сам с собой.
И наверняка на сей раз в комнате видеоассистентов сидел заряженный каталонский арбитр!
Так было и в ситуации с Навасом, так оно и сейчас.
А почему ВАР не помог исправить это решение???
Ну если в комнате видеоассистентов во время матчей сидит всем известный каталонский судья Бенгоачеа, то вопрос отпадает сам с собой.
И наверняка на сей раз в комнате видеоассистентов сидел заряженный каталонский арбитр!