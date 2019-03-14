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Андухар Оливер: «Марциняк ошибся, назначив пенальти в ворота „Лиона“»

вчера, 07:29
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Бывший испанский арбитр Андухар Оливер поделился мнением об эпизоде ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Лион» (5:1). После падения в штрафной гостей нападающего каталонской команды Луиса Суареса в ворота «Лиона» был назначен 11-метровый, который реализовал Лионель Месси, открыв счёт в матче. Однако Оливер убеждён, что защитник «львов» Джейсон Денайе не нарушал правила на уругвайском форварде.

Марциняк ошибся. Суарес наступил на Денайе, а не наоборот. 

Не понимаю, почему VAR не помог исправить это решение.

Андухар Оливер: «Марциняк ошибся, назначив пенальти в ворота „Лиона“»

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 19:40
Барселона и главный пенальтист гном,ничего удивительного
lawr19730
lawr19730
   224 / 1074
вчера в 10:58
Хе,игру надо останавливать и ВАР идти смотреть,как только зубатый коснулся мяча,даже на своей половине поля в 10 метрах от соперника завалится и будет пенальти просить)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил NGY
   9 / 1074
вчера в 10:47
потому что ВАР придумали для барсы,и она на нем еще не раз выкатит
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил NGY
   773 / 1074
вчера в 10:46
Ой где ты был когда рамос сималировал на куадрадо и колумбийца удалили? Где ты был когда баварии забивали с 2 метровых офсайдов? Где ты был когда в эль классико марсело упал как от пули когда робеото отмахнулся в плечо ему и получил красную, а в этом же матче марсело в штрафной отбил мяч ладошкой по баскетбольному и боковой судья проигнорил хоть стоял рядом.? Продолжать можно долго, а смысл всеми так знают, что 3 лч у реала это заслуга судей как и последняя ла лига вами выигранная.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил RedRedTeam
   773 / 1074
вчера в 10:38
А смысл их пускать??? Весь потенциал маленького клубв это попытаться выбить хотя бы 1 большой клуб и потом этим гордится. Ни на какую победу в лч они не претендуют, это даже видно по игре часто играют как в последний раз и теряют ключевых футболистов из за травм играя на пределе, либо получая карточки там где можно было избежать. И эти действия наводят на мысль, что им не важен следующий матч им главное доказать здесь и сейчас. И зачем нужны такие клубы в лч? Пусть лигу европы попробуют выиграть для начала.
San Skra
San Skra ответил NGY
   492 / 1074
вчера в 10:14
Говоришь пенальти был, но дал бы Суаресу желтую за картинность падения? Это в каких правилах такое написано? Ты сам себе случаем не противоречишь.
Если бы Суарез не так картинно упал, а просто упал. Ты бы не отрицал, что пенальти все-таки был?! Я не думаю, что это нормально, что судьи должны принимать решение о назначении пенальти по картинности падения игрока. Давай все-таки будем более благоразумны. Поэтому я и говорю, что за излишнюю картинность нужно давать желтые, как и, например, Кьелини за матч с Атлетиком. Мужики так в футбол играть не должны.
San Skra
San Skra ответил NGY
   492 / 1074
вчера в 10:03
Говоришь пенальти был, но дал бы Суаресу желтую за картинность падения? Это в каких правилах такое написано? Ты сам себе случаем не противоречишь.
Вот именно, я указываю на недочеты судебной системы.
Знатог
Знатог
   441 / 1074
вчера в 10:03
андруха не прав, пенальти был. Защитник подставил ногу под ногу Суареса- факт. Суарес на ней споткнулся. Контакт был, значит пенальти.
NGY
NGY ответил San Skra
   135 / 1074
вчера в 10:02
Также обратил внимание, на то, что Суарез наступил на ногу защитнику, много дум о том, о чем же думают судьи ВАР, чтобы интерпретировать данный эпизод в пользу Барсы. Уверен они не глупые люди, понимают, что видео увидят все. Так вот думаю, что они решили следующее - это как на полном ходу вставить палку в колеса велосипеда, да палка возможно пострадает, но и велосипед точно не будет ехать дальше. Защитник, точно не играл в мяч, но выкинув ногу подставился под Суареса, который на нем проскальзил и картинно упал. Пенальти был, но Суаресу я бы дал желтую за картинность падения, такое нужно присекать.
Говоришь пенальти был, но дал бы Суаресу желтую за картинность падения?

Это в каких правилах такое написано?

Ты сам себе случаем не противоречишь.
NGY
NGY
   135 / 1074
вчера в 09:59
Это даже из космоса было видно, что Симулярес в очедной раз ныряет в штрафной и зарабатывает левые пенальти.
Так было и в ситуации с Навасом, так оно и сейчас.

А почему ВАР не помог исправить это решение???

Ну если в комнате видеоассистентов во время матчей сидит всем известный каталонский судья Бенгоачеа, то вопрос отпадает сам с собой.

И наверняка на сей раз в комнате видеоассистентов сидел заряженный каталонский арбитр!
San Skra
San Skra
   492 / 1074
вчера в 09:46
Также обратил внимание, на то, что Суарез наступил на ногу защитнику, много дум о том, о чем же думают судьи ВАР, чтобы интерпретировать данный эпизод в пользу Барсы. Уверен они не глупые люди, понимают, что видео увидят все. Так вот думаю, что они решили следующее - это как на полном ходу вставить палку в колеса велосипеда, да палка возможно пострадает, но и велосипед точно не будет ехать дальше. Защитник, точно не играл в мяч, но выкинув ногу подставился под Суареса, который на нем проскальзил и картинно упал. Пенальти был, но Суаресу я бы дал желтую за картинность падения, такое нужно присекать.
RedRedTeam
RedRedTeam
   325 / 1074
вчера в 09:27
А где VAR? Используеться против маленьких клубов? Можно вообще их не пускать в ЛЧ.
barcamilan
barcamilan
   566 / 1074
вчера в 08:59
андухар видимо, не смотрел матч
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 08:57
Суареса должны были удалять за чистейшую симуляцию.роковая ошибка
311
311
   56 / 1074
вчера в 08:35
Надо было ему на голову наступить, чтобы судья обратился к системе видеоповторов!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 1074
вчера в 08:30
Марциняк не ошибся, а отработал деньги Бартоломеу
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 1074
вчера в 08:04
Одна ошибка решает всё.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
вчера в 07:36
А кто знает, если бы не протащили каталашкиных, смогли бы они забить с игры. И как удобненько сломался вар. Без гнусных делишек тяжко барсе.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 07:32
Выдуманный пеналь в пользу гнома.
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