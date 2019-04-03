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Инс: «Не думаю, что Погба останется на „Олд Траффорд“»

вчера, 22:57

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что утвержденный в должности главного тренера команды Оле-Гуннар Сульшер должен сохранить ведущих игроков.

Есть игроки, которым придется двигаться дальше, если Оле затеет перестройку. Есть и футболисты, которые сами хотят уйти. Полагаю, что Сульшеру нужно убедить Погба в том, что команда будет строиться вокруг него. Но, если честно, не думаю, что Погба останется на «Олд Траффорд» в следующем сезоне. Оле пришел и поменял самоощущение Поля с момента, когда командой руководил Моуриньо. Погба стал играть лучше, и большие ребята еще обязательно позвонят.

Всегда нелегко, когда к тебе стучится «Реал». Сейчас работа Оле заключается в том, чтобы убедить игроков вроде Погба и Давида Де Хеа в том, что им будет лучше на «Олд Траффорд».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   43 / 901
сегодня в 00:32
Погба как кокетка себя ведён, непостоянен.
Roman73
Roman73
   341 / 901
вчера в 23:49
С Погба надо расставаться, и возвращать на Олд Траффорд старый бойцовский дух.
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