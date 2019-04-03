Инс: «Не думаю, что Погба останется на „Олд Траффорд“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что утвержденный в должности главного тренера команды Оле-Гуннар Сульшер должен сохранить ведущих игроков.

Есть игроки, которым придется двигаться дальше, если Оле затеет перестройку. Есть и футболисты, которые сами хотят уйти. Полагаю, что Сульшеру нужно убедить Погба в том, что команда будет строиться вокруг него. Но, если честно, не думаю, что Погба останется на «Олд Траффорд» в следующем сезоне. Оле пришел и поменял самоощущение Поля с момента, когда командой руководил Моуриньо. Погба стал играть лучше, и большие ребята еще обязательно позвонят.

Всегда нелегко, когда к тебе стучится «Реал». Сейчас работа Оле заключается в том, чтобы убедить игроков вроде Погба и Давида Де Хеа в том, что им будет лучше на «Олд Траффорд».