«Футбол умирает». Проверяем броскую теорию

вчера, 19:30

Известный футболист упрекнул современную игру в излишней любви к обороне и хоронит спорт, которым интересуются на «Соккер.ру».

Бен Арфа – пятикратный чемпион Франции, то есть в футболе не посторонний человек. И его свежее высказывание привлекает внимание:

Сейчас в футболе слишком много защиты. Много тактики, хотя это только основа. Футбол умирает, но, к счастью, у нас есть «Барселона», которая напоминает нам, что такое футбол. Посмотрите на матчи ЧМ -2018. Удовольствие от игры исчезло.

Тезис 1. Слишком много защиты. Может, наоборот? В Бундеслиге идет один из самых результативных сезонов в истории. В среднем зрители – а стадионы в Германии почти во всех городах битком, видят 3.04 гола за матч. До рекорда в 3.16 мяча за игру далековато, но от показателя РПЛ ведущие лиги отличаются заметно - в России пока идут на антирекорд всех времен.

А в топ-5 ставка именно на открытый результативный футбол. Можем судить, например, по самой богатой лиге мира. В АПЛ сейчас средняя результативность 2.85, и это самый высокий показатель за всю историю турнира, то есть за 26 лет, четверть века! Сейчас эра атакующего, интенсивного, яркого и довольно непредсказуемого – передаем привет «Атлетико», ПСЖ и «Реалу», футбола.

То, что «Барселона» без царя в голове в таких матчах, как против «Вильярреала» (ничья 4:4), не означает, что все остальные скучные и закрытые. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «Арсенал» или «Наполи» тоже получают удовольствие от атакующей игры и ошибались в защите не раз. Даже «Реал» или «Ювентус» могут оказаться в матче-перестрелке, им приходилось отыгрываться после поражений в Европе.

Тезис 2. Слишком много тактики. Бен Арфа просто плохо понимает командную игру, поскольку нарцисс на поле? Разделение на вратаря и полевых игроков – уже тактика на пути к победе. Пас вразрез в «коробке» у вас во дворе – тактический элемент. Ведь напарники разбирают роли, идет пас низом, открывание между чужими линиями и вратарем.

Атакующий футбол такой же тактический, как и оборонительный. Считать «тактикой» только защиту смешно. В чистом виде ни обороны, ни нападения не существует с начала семидесятых. Ведь добрые голландцы вдули в умирающую от ограничений игру дух свободы. С тех пор остановок нет – тактика становится все круче и ярче.

Впрочем, кто смотрел, что творили на ЧМ -70 бразильцы – одна из сильнейших команд в истории футбола, тот увидел намеки на тотальный футбол до его популяризации в Европе. Футбол для ума, не только во имя физики. И сейчас тактические схемы заточены на атаку, причем разнообразие невероятное – каждый играет по-разному.

Одновременно сейчас есть дефицит тактических революций, за которым пошли бы все. И «Барселона», и «Манчестер Сити», и «Реал» пережевывают старые (не значит плохие) идеи. А единственная попытка придумать нечто невероятное принадлежит Гвардиоле. Пеп неудачно тестировал схему с 2 защитниками и 8 игроками атаки.

Тезис 3. Все романтики - в «Барселоне». Со времен Гвардиолы новую оригинальную модель игры сами каталонцы не нашли (и вряд ли могли). Скорее ставят на вдохновенную игру Тер Штегена – не всегда, но в 99 % случаев, на контратаки, а также на индивидуальный класс. Трио Неймара, Суареса и Месси подарило «Барселоне» последнего «ушастого».

Испанцы умеют играть открыто – показали это вчера, но Бен Арфа смотрит матчи других ведущих клубов? «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ , даже «Реал» с учетом количества грубых ошибок в защите, не являются скрытными командами. Список далеко не полный. Возможно, Бен Арфа просто болеет за «Барселону», поэтому считает, что только эта команда крутая?

Промахнулся, не только каталонцы в ответе за то, что наш вид спорта захватывает планету не хуже, чем три десятка лет тому назад, когда сыграли ЧМ -90, после которого тоже говорили о «смерти футбола». Но Сакки параллельно оживил клубную игру, сделал ее более интеллектуальной, предвосхитил дикие двухтысячные, обеспечил универсализм, который привел к Месси и Роналду.

Если присмотреться, то скорее должны возмущаться любители крутой игры в защите – атака переигрывает оборону. И хорошо, что появляются ван Дейки или Кулибали. Но они в меньшинстве. В атаке к традиционным звездам присоединяются новые - Мбаппе, Мане, Стерлинг… На горизонте Жоао Фелиш и другие ловкие трюкачи. У «Барселоны» Месси создает 56 % голов, но даже у МЮ впервые с 1993 года у 4 человек уже больше 10 голов – атакуют все!

Тезис 4. ЧМ -18 в России был скучным. Вам тоже в современной игре слишком много тактики? Да, на чемпионате мира сборные России, Хорватии, Бельгии и Франции хотели в финал и не во всех матчах ставили на атаку. Но у каждой команды в списке были крутые поединки с голами от двух и более. А Бразилия, Португалия или Аргентина – команды с Неймаром, Роналду и Месси, наоборот недобрали голов.

Чемпионат мира в России не был скупым на голы или атаки. Например, вспомните, сколько раз Куртуа отражал удары бразильцев, хотя счет того матча 2:1, или как сыграли Аргентина и Франция. Бен Арфа рано похоронил романтический футбол. Тем более что ни Евро-2016, ни ЧМ -2018, ни любой редкий турнир не влияет на 100 % на впечатления и тренды.

Важна также ЛЧ , ведь она каждый год. Просто посмотрите на команды, которые остались в турнире - «Аякс», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Порту» и «Барселона» как раз на атакующем крыле. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» немножко другие, но это явно не братья «Рубина» по тактике, ведь ребята Сульшера не радуют Де Хеа идеальным «автобусом», а в Турине Роналду.

«Боруссия» Д, «Арсенал» или «Наполи» тоже атакующие команды по природе, подходу и смыслам. А ПСЖ и «Манчестер Сити» забили в своих лигах еще больше, чем «Барселона». Так что Бен Арфа промахнулся, и это прекрасно. Видно по составам плей-офф ЛЧ и ЛЕ , а также по гонке в АПЛ или борьбе в Будеслиге, что развязка сезона может рассмеяться Атему в лицо.

Футбол живее всех живых?

Бен Арфа - нераскрывшийся на 100 % талант со сложным характером, пытался сыграть в стиле Кантона, ведь этот художник от футбола умеет нетривиально взглянуть на игру. Но макароны на голове Короля Эрика при стебе над прической Неймара на ЧМ -18 смотрелись куда интеллектуальнее, чем свежие допущения хавбека «Ренна». Ведь каких только сюжетов не видели за последние годы!

Очевидно, что атакующий футбол не умирает, а развивается. Сейчас все участвуют в создании голов. «Билдап» через центрбеков (ван Дейк, Кулибали). Вратари отдают голевые пасы (Эдерсон, Бауманн). Два латераля атакуют одновременно (Карвахаль и Марсело; Зинченко и Уокер). Форварды в сезоне забивают часто и много (Месси, Роналду и теперь Мбаппе). Можно разве отметить, что с начала века универсализм убил чистых плеймейкеров, а Пирло - опорников. Теперь больше голевых передач у изначальных вингеров - Санчо, Месси, Азара или Ди Марии, а «церберы» играют в пас, как Фернандиньо.

Но Бен Арфа об этом не говорил, как о факторе новых футбольных времен. И оказался неправ совершенно во всем. Чемпионат мира получился одним из самых результативных за двадцать лет – почти добрались до бразильских показателей. А дальше в национальных лигах далеко не только «Барселона» ставит на атаку, голы и шокирует публику романтическим подходом. То, что за защитников платят больше, чем раньше требовалось для подписания Зидана, не значит, что забыли про атаку.