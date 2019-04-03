«Футбол умирает». Проверяем броскую теорию

Известный футболист упрекнул современную игру в излишней любви к обороне и хоронит спорт, которым интересуются на «Соккер.ру».
Бен Арфа – пятикратный чемпион Франции, то есть в футболе не посторонний человек. И его свежее высказывание привлекает внимание:
Сейчас в футболе слишком много защиты. Много тактики, хотя это только основа. Футбол умирает, но, к счастью, у нас есть «Барселона», которая напоминает нам, что такое футбол. Посмотрите на матчи ЧМ-2018. Удовольствие от игры исчезло.
Тезис 1. Слишком много защиты. Может, наоборот? В Бундеслиге идет один из самых результативных сезонов в истории. В среднем зрители – а стадионы в Германии почти во всех городах битком, видят 3.04 гола за матч. До рекорда в 3.16 мяча за игру далековато, но от показателя РПЛ ведущие лиги отличаются заметно - в России пока идут на антирекорд всех времен.
А в топ-5 ставка именно на открытый результативный футбол. Можем судить, например, по самой богатой лиге мира. В АПЛ сейчас средняя результативность 2.85, и это самый высокий показатель за всю историю турнира, то есть за 26 лет, четверть века! Сейчас эра атакующего, интенсивного, яркого и довольно непредсказуемого – передаем привет «Атлетико», ПСЖ и «Реалу», футбола.
То, что «Барселона» без царя в голове в таких матчах, как против «Вильярреала» (ничья 4:4), не означает, что все остальные скучные и закрытые. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Боруссия» Д, «Арсенал» или «Наполи» тоже получают удовольствие от атакующей игры и ошибались в защите не раз. Даже «Реал» или «Ювентус» могут оказаться в матче-перестрелке, им приходилось отыгрываться после поражений в Европе.
Тезис 2. Слишком много тактики. Бен Арфа просто плохо понимает командную игру, поскольку нарцисс на поле? Разделение на вратаря и полевых игроков – уже тактика на пути к победе. Пас вразрез в «коробке» у вас во дворе – тактический элемент. Ведь напарники разбирают роли, идет пас низом, открывание между чужими линиями и вратарем.
Атакующий футбол такой же тактический, как и оборонительный. Считать «тактикой» только защиту смешно. В чистом виде ни обороны, ни нападения не существует с начала семидесятых. Ведь добрые голландцы вдули в умирающую от ограничений игру дух свободы. С тех пор остановок нет – тактика становится все круче и ярче.
Впрочем, кто смотрел, что творили на ЧМ-70 бразильцы – одна из сильнейших команд в истории футбола, тот увидел намеки на тотальный футбол до его популяризации в Европе. Футбол для ума, не только во имя физики. И сейчас тактические схемы заточены на атаку, причем разнообразие невероятное – каждый играет по-разному.
Одновременно сейчас есть дефицит тактических революций, за которым пошли бы все. И «Барселона», и «Манчестер Сити», и «Реал» пережевывают старые (не значит плохие) идеи. А единственная попытка придумать нечто невероятное принадлежит Гвардиоле. Пеп неудачно тестировал схему с 2 защитниками и 8 игроками атаки.
Тезис 3. Все романтики - в «Барселоне». Со времен Гвардиолы новую оригинальную модель игры сами каталонцы не нашли (и вряд ли могли). Скорее ставят на вдохновенную игру Тер Штегена – не всегда, но в 99 % случаев, на контратаки, а также на индивидуальный класс. Трио Неймара, Суареса и Месси подарило «Барселоне» последнего «ушастого».
Испанцы умеют играть открыто – показали это вчера, но Бен Арфа смотрит матчи других ведущих клубов? «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», ПСЖ, даже «Реал» с учетом количества грубых ошибок в защите, не являются скрытными командами. Список далеко не полный. Возможно, Бен Арфа просто болеет за «Барселону», поэтому считает, что только эта команда крутая?
Промахнулся, не только каталонцы в ответе за то, что наш вид спорта захватывает планету не хуже, чем три десятка лет тому назад, когда сыграли ЧМ-90, после которого тоже говорили о «смерти футбола». Но Сакки параллельно оживил клубную игру, сделал ее более интеллектуальной, предвосхитил дикие двухтысячные, обеспечил универсализм, который привел к Месси и Роналду.
Если присмотреться, то скорее должны возмущаться любители крутой игры в защите – атака переигрывает оборону. И хорошо, что появляются ван Дейки или Кулибали. Но они в меньшинстве. В атаке к традиционным звездам присоединяются новые - Мбаппе, Мане, Стерлинг… На горизонте Жоао Фелиш и другие ловкие трюкачи. У «Барселоны» Месси создает 56 % голов, но даже у МЮ впервые с 1993 года у 4 человек уже больше 10 голов – атакуют все!
Тезис 4. ЧМ-18 в России был скучным. Вам тоже в современной игре слишком много тактики? Да, на чемпионате мира сборные России, Хорватии, Бельгии и Франции хотели в финал и не во всех матчах ставили на атаку. Но у каждой команды в списке были крутые поединки с голами от двух и более. А Бразилия, Португалия или Аргентина – команды с Неймаром, Роналду и Месси, наоборот недобрали голов.
Чемпионат мира в России не был скупым на голы или атаки. Например, вспомните, сколько раз Куртуа отражал удары бразильцев, хотя счет того матча 2:1, или как сыграли Аргентина и Франция. Бен Арфа рано похоронил романтический футбол. Тем более что ни Евро-2016, ни ЧМ-2018, ни любой редкий турнир не влияет на 100 % на впечатления и тренды.
Важна также ЛЧ, ведь она каждый год. Просто посмотрите на команды, которые остались в турнире - «Аякс», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Порту» и «Барселона» как раз на атакующем крыле. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» немножко другие, но это явно не братья «Рубина» по тактике, ведь ребята Сульшера не радуют Де Хеа идеальным «автобусом», а в Турине Роналду.
«Боруссия» Д, «Арсенал» или «Наполи» тоже атакующие команды по природе, подходу и смыслам. А ПСЖ и «Манчестер Сити» забили в своих лигах еще больше, чем «Барселона». Так что Бен Арфа промахнулся, и это прекрасно. Видно по составам плей-офф ЛЧ и ЛЕ, а также по гонке в АПЛ или борьбе в Будеслиге, что развязка сезона может рассмеяться Атему в лицо.
Футбол живее всех живых?
Бен Арфа - нераскрывшийся на 100 % талант со сложным характером, пытался сыграть в стиле Кантона, ведь этот художник от футбола умеет нетривиально взглянуть на игру. Но макароны на голове Короля Эрика при стебе над прической Неймара на ЧМ-18 смотрелись куда интеллектуальнее, чем свежие допущения хавбека «Ренна». Ведь каких только сюжетов не видели за последние годы!
Очевидно, что атакующий футбол не умирает, а развивается. Сейчас все участвуют в создании голов. «Билдап» через центрбеков (ван Дейк, Кулибали). Вратари отдают голевые пасы (Эдерсон, Бауманн). Два латераля атакуют одновременно (Карвахаль и Марсело; Зинченко и Уокер). Форварды в сезоне забивают часто и много (Месси, Роналду и теперь Мбаппе). Можно разве отметить, что с начала века универсализм убил чистых плеймейкеров, а Пирло - опорников. Теперь больше голевых передач у изначальных вингеров - Санчо, Месси, Азара или Ди Марии, а «церберы» играют в пас, как Фернандиньо.
Но Бен Арфа об этом не говорил, как о факторе новых футбольных времен. И оказался неправ совершенно во всем. Чемпионат мира получился одним из самых результативных за двадцать лет – почти добрались до бразильских показателей. А дальше в национальных лигах далеко не только «Барселона» ставит на атаку, голы и шокирует публику романтическим подходом. То, что за защитников платят больше, чем раньше требовалось для подписания Зидана, не значит, что забыли про атаку.
Наоборот все мечтают найти новую эффективную манеру защищаться, но пока не могут. Так что наслаждайтесь – входим в фазу, где частые голы, интенсивные атаки и большие проблемы в защите почти во всех важных матчах. Нет гарантий у своих ворот и у «Ювентуса» - придется совершить смену поколений в обороне, и у «Атлетико» - уже поплатились за просчеты на флангах. Есть стремление пропускать мало, как «Ливерпуль» или ПСЖ в своих лигах, но даже у этих команд шикарные трио в атаке. Бен Арфа ошибся, и это прекрасная новость для поклонников смелой тактики и результативной игры.