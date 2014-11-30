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Пеллегрини: «У Агуэро впереди еще как минимум пять лет игры на высочайшем уровне»

30 ноября 2014, 14:55
 Наставник «МанСити» Мануэль Пеллегрини дал понять, что его клуб сделает все возможное для того, чтобы удержать в своем составе форварда Серхио Агуэро.

«Серхио всем тут очень доволен, и его контракт будет действовать еще пять или шесть лет. Не думаю, что он куда-то перейдет, хотя в футболе, конечно, нельзя быть в чем-либо уверенным.

Да, у всех игроков есть своя цена, но сейчас Серхио не хочет уходить, а мы не хотим продавать его.

Самое главное, что в будущем Агуэро станет еще более сильным игроком, так как ему всего 26 лет и его прогресс не останавливается. У него впереди еще как минимум пять лет игры на высочайшем уровне», — сказал Пеллегрини.
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