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Аллегри признался, что хочет остаться в «Ювентусе» на долгие годы

сегодня, 12:08

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о сложностях работы в тренерском деле. 

Всегда есть кто-то, кто хочет сделать футбол сложнее, и это сводит меня с ума. Я не говорю о ком-то конкретно. Я говорю о том, что простые вещи усложняются. 

Сейчас простота - очень сложная вещь, мы идем в неправильном направлении, потому что это всё усложняет нам работу. 

Корпоративный тренер - это тренер, который приносит результаты. Я считаю себя менеджером клуба, который должен подвести результаты в конце сезона не только на спортивном уровне, но и с точки зрения роста игроков. 

Это результаты, которые в конечном итоге влияют на финансовую отчетность клуба. Я надеюсь, что у меня будет такая же роль, как и у Фергюсона в МЮ, потому что это будет означать, что я останусь в «Юве» на многие годы. 

Недавно «Ювентус» забил 500-й гол в период работы Аллегри.

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