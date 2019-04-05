Аллегри признался, что хочет остаться в «Ювентусе» на долгие годы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о сложностях работы в тренерском деле.
Всегда есть кто-то, кто хочет сделать футбол сложнее, и это сводит меня с ума. Я не говорю о ком-то конкретно. Я говорю о том, что простые вещи усложняются.
Сейчас простота - очень сложная вещь, мы идем в неправильном направлении, потому что это всё усложняет нам работу.
Корпоративный тренер - это тренер, который приносит результаты. Я считаю себя менеджером клуба, который должен подвести результаты в конце сезона не только на спортивном уровне, но и с точки зрения роста игроков.
Это результаты, которые в конечном итоге влияют на финансовую отчетность клуба. Я надеюсь, что у меня будет такая же роль, как и у Фергюсона в МЮ, потому что это будет означать, что я останусь в «Юве» на многие годы.
Недавно «Ювентус» забил 500-й гол в период работы Аллегри.