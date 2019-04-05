Отец Дзаньоло: «В Италии только „Ювентус“ и „Интер“ могут купить Николо»

Игор Дзаньоло, отец полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, заверил, что его сын продлит контракт с римским клубом. Вместе с тем он отметил, что в будущем Николо мог бы играть в «Интере» или «Ювентусе».

Николо продлит контракт с «Ромой». Он хорошо себя там чувствует, находясь в большом клубе. Он благодарен «Роме» и своим товарищам по команде, особенно опытным футболистам - они помогают ему расти.

Несмотря на продление контракта, имя Дзаньоло будут связывать со многими командами. Учитывая его стоимость, я думаю, что в Италии этот трансфер себе смогут позволить только «Ювентус» и «Интер».

Сейчас приоритеты Николо - это Лига чемпионов и Евро U-21.