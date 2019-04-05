Клопп: «„Ман Сити“ сейчас выглядит лучшей командой мира»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассыпался в комплиментах «Манчестер Сити», назвав «горожан» сильнейшей командой мира на данный момент.

Сторонний наблюдатель подумал бы, что «Ман Сити» может выиграть четыре турнира в этом сезоне, и я тоже так думаю.

«Сити» на данный момент выглядит лучшей командой мира. «Барселона» в последнем своем матче испытала трудности, но всё же сделала свою работу. «Ювентус» выглядит впечатляюще в Серии А, но мы точно не знаем, как они покажут себя дальше в Лиге чемпионов.