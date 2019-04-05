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Клопп: «„Ман Сити“ сейчас выглядит лучшей командой мира»

сегодня, 10:55

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассыпался в комплиментах «Манчестер Сити», назвав «горожан» сильнейшей командой мира на данный момент.

Сторонний наблюдатель подумал бы, что «Ман Сити» может выиграть четыре турнира в этом сезоне, и я тоже так думаю.

«Сити» на данный момент выглядит лучшей командой мира. «Барселона» в последнем своем матче испытала трудности, но всё же сделала свою работу. «Ювентус» выглядит впечатляюще в Серии А, но мы точно не знаем, как они покажут себя дальше в Лиге чемпионов. 

Вместе с «Манчестер Сити» это три главных фаворита ЛЧ. Но «горожане» выглядят чуть более стабильными, чем конкуренты.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   207 / 916
сегодня в 11:49
Так оно и есть.
Imrebellion
Imrebellion
   718 / 916
сегодня в 11:24
Норм подход)
Коля Ретивый
Коля Ретивый ответил Ruslik1982
   683 / 916
сегодня в 11:19
Клопп просто не знает о Спартаке, иначе так не говорил бы
О спартаке вообще мало кто знает, даже в Подмосковье.
ДАША Д
ДАША Д
   204 / 916
сегодня в 11:12
Хватит уже конкурента хвалить.
Ptaha91
Ptaha91
   288 / 916
сегодня в 11:11
раслабляем булки)
Ruslik1982
Ruslik1982
   122 / 916
сегодня в 11:04
Клопп просто не знает о Спартаке, иначе так не говорил бы
амурец
амурец
   75 / 916
сегодня в 10:57
в том то и дело, что только выглядит
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