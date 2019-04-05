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Джастин Клюйверт: «Мне по-прежнему далеко до уровня отца»

сегодня, 11:46

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт в интервью «Tuttosport» рассказал, какое влияние на него оказывает его отец Патрик - известный в прошлом футболист. 

Мой отец по-прежнему дает мне советы, он хочет, чтобы я рос как профессионал. Мне еще далеко до его уровня. Я внимательно слушаю каждое его предложение и формирую личное мнение на этот счет.

В итальянском футболе больше тактики, чем в голландском. Здесь уделяется особое внимание каждому аспекту игры. Как следствие, тренировки тоже отличаются. В целом в Серии А играть сложнее, но за этим я сюда и приехал.

В текущем сезоне 19-летний Клюйверт сделал 5 ассистов и забил 1 гол в 23 матчах Серии А. 

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   154 / 916
сегодня в 12:12
Отец провёл славную карьеру, а ты ещё молодой. Старайся и всё у тебя получится.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   311 / 916
сегодня в 11:55
Природа на детях отдыхает.
NbKA555
NbKA555
   281 / 916
сегодня в 11:53
Признание в несовершенстве,есть стремление к нему!!!Желаю удачи,отец реально нравился в свое время как нападающий!
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