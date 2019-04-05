Джастин Клюйверт: «Мне по-прежнему далеко до уровня отца»

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт в интервью «Tuttosport» рассказал, какое влияние на него оказывает его отец Патрик - известный в прошлом футболист.

Мой отец по-прежнему дает мне советы, он хочет, чтобы я рос как профессионал. Мне еще далеко до его уровня. Я внимательно слушаю каждое его предложение и формирую личное мнение на этот счет.

В итальянском футболе больше тактики, чем в голландском. Здесь уделяется особое внимание каждому аспекту игры. Как следствие, тренировки тоже отличаются. В целом в Серии А играть сложнее, но за этим я сюда и приехал.