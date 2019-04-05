Тилеманс: «Мне хорошо в „Лестере“, но нужно рассмотреть все варианты»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, права на которого принадлежат «Монако», рассказал, что он еще не определился со своим будущим.

По слухам, «лисы» выкупят бельгийца за 40 млн фунтов.

Не знаю, что будет летом. Я чувствую себя хорошо в «Лестере», но нужно рассмотреть и другие варианты, это абсолютно нормально. Спешить не стоит. Сейчас только апрель, ясность наступит в ближайшие месяцы.

В «Лестере» я могу стать частью чего-то великого. Стиль игры этой команды подходит мне больше всего. Я могу играть свободно и думать об атаке, когда мы с мячом. Когда команда без мяча, я стараюсь организовывать оборонительные действия. Словом, чувствую себя здесь очень хорошо, а мои товарищи по команде помогают мне адаптироваться к стилю игры «Лестера».