ГлавнаяНовости

Тилеманс: «Мне хорошо в „Лестере“, но нужно рассмотреть все варианты»

сегодня, 11:06

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, права на которого принадлежат «Монако», рассказал, что он еще не определился со своим будущим.

По слухам, «лисы» выкупят бельгийца за 40 млн фунтов.

Не знаю, что будет летом. Я чувствую себя хорошо в «Лестере», но нужно рассмотреть и другие варианты, это абсолютно нормально. Спешить не стоит. Сейчас только апрель, ясность наступит в ближайшие месяцы.

В «Лестере» я могу стать частью чего-то великого. Стиль игры этой команды подходит мне больше всего. Я могу играть свободно и думать об атаке, когда мы с мячом. Когда команда без мяча, я стараюсь организовывать оборонительные действия. Словом, чувствую себя здесь очень хорошо, а мои товарищи по команде помогают мне адаптироваться к стилю игры «Лестера».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мохаммед Сиссоко: «Если бы я мог что-то изменить, то не переходил бы в ПСЖ»
Сегодня, 13:19 Комментарии0
Аллегри признался, что хочет остаться в «Ювентусе» на долгие годы
Сегодня, 12:08 Комментарии1
Лассельс: «Сделаем всё, чтобы Бенитес остался в „Ньюкасле“»
Сегодня, 11:54 Комментарии1
Джастин Клюйверт: «Мне по-прежнему далеко до уровня отца»
Сегодня, 11:46 Комментарии3
Симони: «Я полагаю, что в конце сезона и Икарди, и Перишич уйдут»
Сегодня, 11:46 Комментарии1
Клопп: «„Ман Сити“ сейчас выглядит лучшей командой мира»
Сегодня, 10:55 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 916
сегодня в 11:34
40 млн - серьезные деньги для Лестера.
STVA 1
STVA 1
   111 / 916
сегодня в 11:11
Если хорошо в Лестере , то зачем рассматривать другие варианты?
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 916
сегодня в 11:11
Вот и хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100