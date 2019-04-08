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Стерлинг: «Горжусь, что я темнокожий»

сегодня, 20:11

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг порассуждал о проблеме расизма в Англии.

Ранее на эту тему жестко высказался защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз.

Я такой человек, который хочет говорить о проблеме, если видит ее. Чем больше футболистов выскажутся по этому поводу, тем лучше. 

Я не согласен с тем, что нужно уходить с поля в случае проявления расизма. Лучше остаться и забить гол, победа твоей команды расстроит их. Если же ты уйдешь с поля, то они будут чувствовать себя победителями.

Когда я рос, мама мне говорила, что я замечательный черный ребенок. Поэтому, когда мне напоминают о моем цвете коже, меня это не цепляет. Я горжусь тем, что я темнокожий.

Меня устраивает мое тело, но оскорблять людей по расовому признаку - неправильно. Некоторые люди не смогут это нормально воспринять.

Честно говоря, в Лондоне я с расизмом не сталкивался. В основном это было, когда я уехал в Ливерпуль. Там я с этим столкнулся впервые.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   47 / 961
сегодня в 20:45
Раньше зулусы этим не гордились.
ДАША Д
ДАША Д
   167 / 961
сегодня в 20:25
Вот это самый настоящий черный расист.
ZjzoRe
ZjzoRe
   337 / 961
сегодня в 20:20
а если белый футболист скажет, что он гордится цветом своей кожи, получит дисквал на 15 матчей.
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