Кин-провокатор и Бонуччи-расист. Страсти в Италии

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Когда где-то появляется слово «расизм», щепки летят во все стороны. После очередного инцидента неожиданно задело и Леонардо Бонуччи. «Соккер.ру» - о новом скандале в Серии А

В чемпионате Италии регулярно возникают скандалы, связанные с проявлением расизма болельщиками той или иной команды. Местный Артур Григорьянц и КДК лихо срубают тысячи евро на этом, делая неплохой бизнес для руководства итальянской лиги. Штрафы за расизм стали настолько будничными, что им никто не удивляется, а клубы, наверное, закладывают их в бюджет — почти как в России, но наши команды наказывают за поведение болельщиков, не относящееся к расизму — обычно это просто оскорбительные выкрики или бросание чего-то постороннего на поле. В Европе проблема расизма стоит более остро, поэтому внимание уделяется колоссальное.

Очередной скандал случился после игры между «Ювентусом» и «Кальяри». Фанаты «Кальяри» повели себя некрасиво по отношению к Моизе Кину и Блезу Матюиди, начав исполнять выкрики обезьяны и оскорблять их на расистской почве. С кем не бывает, скажете вы — накажут клуб и все. Но тут не все однозначно, на что указал защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Он отметил, что выкрики начались после забитого Кином гола, который тот отпраздновал провокационно, обратившись к фанатам «Кальяри». Те в ответ и начали свою демонстрацию.

«Кин знает, что, когда он забивает гол, он должен сосредоточиться на праздновании со своими одноклубниками.

Думаю, что 50% вины лежит на нём, потому что он не должен был так реагировать. Мы, профессионалы, должны быть примером для остальных и не должны никого провоцировать», - сказал Бонуччи и сам спровоцировал целый поток гневных речей в свой адрес. Вот только некоторые из них.

Марио Балотелли (нападающий «Марселя»):

Скажите Бонуччи, что ему повезло, что меня там не было. Вместо того, чтобы защищать товарища, что он сделал? Я в шоке, клянусь. Иногда лучше промолчать.

Мемфис Депай (нападающий «Лиона»):

Я разочарован реакцией Бонуччи. Игрок может выразить радость после гола так, как он пожелает.

Лилиан Тюрам (бывший защитник «Ювентуса»):

Бонуччи не глуп. У него есть понимание общества, поэтому такие слова постыдны. Бонуччи не говорил фанатам, что они ошибаются, а игрока обвинил. Эти крики оскорбляли всех темнокожих людей. Мы в атмосфере лицемерия. Такое длится годами, и никто это не останавливает. Футбольным властям все равно. Если бы это их беспокоило, игру остановили бы, команда покинула бы поле — сразу нашлось бы решение. Мы должны покончить с этим и сказать, что в такие игры не играем.

Бриан Дабо (полузащитник «Фиорентины»):

Я лично еще не сталкивался с этим. Но говорил с Матюиди. Мы все шокированы. Еще больше шокированы словами Бонуччи, который сказал недопустимые вещи. Должен наступить день, когда мы поймем, что расизм — это не смешно.

Примерно в такой тональности высказались многие, перенеся вину за расистские выкрики от неизвестной массы людей на трибунах фактически на Бонуччи, которому пришлось вскоре оправдываться:

Я хочу пояснить свои мысли. Мои слова после матча были поспешными. Поэтому я был неверно понят в вопросе, который можно обсуждать часами, поскольку эта борьба длится много лет. Я осуждаю все формы расизма и дискриминации. Такое поведение ничем нельзя оправдать.

Но среди этих обвинительных речей были и оправдывающие Бонуччи. Понятно, что президента «Кальяри» Томмазо Джулини можно заподозрить в предвзятости, но не согласиться с некоторыми его замечаниями сложно:

Кин не должен был этого делать. А публика не должна была так реагировать. Если бы на его месте был Бернардески, который совершил такой жест, сделанный Кином, то реакция была бы такой же. Кин ошибся, ему 19 лет, это понятно. Я лично слышал в основном свист. Дрейф к морализаторству, который мне не нравится. Мы всегда как клуб осуждали расистское поведение. Если они были, то эти люди ошиблись.

Выступил по этому поводу и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который жестко высказался по теме расизма в целом, но стоит отметить один нюанс: он выкриков не слышал:

Я ничего не слышал, так как был сосредоточен на игре. Нужно быть очень рассудительным, чтобы правильно справляться с такими ситуациями и не провоцировать людей. Конечно, это не оправдывает отреагировавших [на празднование Кина] идиотов. Как и везде, в нашей жизни есть идиоты, которые совершают глупые поступки и создают проблемы другим людям. Не думаю, что разговоры или остановка матча могут этому помочь, потому что не все на стадионе занимаются этими вещами. Мы должны использовать записи с камер, чтобы находить и наказывать тех, кто это делает. Их очень просто вычислить. А запрет [на посещение стадиона] нужно давать не на один-два года, а пожизненный. У нас есть соответствующие технологии. При желании властей можно было бы это устроить. Проблема в том, что они не так уж хотят это сделать.

В еще более жесткой тональности высказался Блез Матюиди, который еще на поле выражал свое недовольство, обращаясь к судье. Судя по всему, чаша терпения француза скоро переполнится. Он пообещал, что в следующий раз уйдет с поля, если это повторится. Джорджо Кьеллини не стал никак комментировать слова Бонуччи, а просто поддержал Кина:

Моизе — часть наследия итальянского футбола. Это золотой мальчик, который очень старается. Я не очень понимал, что происходит на поле, но посмотрел повторы. Моизе ничего такого не сделал. У него был позитивный настрой, и он не заслужил такого отношения.

Но это все слова, эмоциональные слова людей, часть которых и не слышала вообще, что происходило на поле. Есть же специально обученные люди, которым этим должны заниматься. И что же говорят они? Инспекторы Федерации футбола Италии, которые присутствовали на игре, утверждают в своем отчете, что нарушителей порядка было не так много — 40-50 человек, а не весь стадион.

А главное, в отчете говорится, что их выкрики стали реакцией на провокацию Кина. До гола никаких выкриков не было, хотя в то же время в социальных сетях есть ролики, в которых слышны какие-то критические выражения еще до действий Кина. С другой стороны, кто из фанатов не освистывает игроков соперника? Форма отчета такова, что «Кальяри» может грозить лишь штраф, а тяжесть вины фанатов и клуба в целом значительно снижена.

Ни в коем случае не оправдывая расизм, хочется еще раз обратить внимание на здравые слова президента «Кальяри» о том, что и белокожий человек, совершив действия, которые сделал Кин, подвергся бы свисту и выкрикам со стороны фанатов. Дело не в расизме — дело в игре, в самом противостоянии болельщиков и соперников. Это нормально в футболе. Это есть в каждом матче. И всем комментирующим следовало бы иметь в виду, что осуждение расизма — это одно, с этим все согласятся, но не стоит в каждой ситуации видеть происки «профессиональных» расистов. Перефразируя известное выражение о фрейдизме, можно сказать: «Иногда оскорбление — это просто оскорбление, а не расизм». И мерить его стоит по тем же принципам.