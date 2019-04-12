СМИ: «Спартак» оштрафовал Гулиева и сослал в дубль

Согласно информации источника, «Спартак» решил серьезно наказать полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода.
Футболист будет оштрафован на 5 млн рублей - их вычтут из зарплаты. Стоит отметить, что зарабатывает хавбек около 6 млн рублей в месяц.
Также «красно-белые» отстранили игрока от основы команды. Гулиев сможет тренироваться с дублем, но ему запрещено за него играть.
Подробнее об инциденте с участием Гулиева вы можете узнать из нашего материала.
Лучшее уж 8 место , с Игнатовым и тд, чем ЛЕ с Глушаковами, Гулиевами и Комбаровами - не за что не стану ходить снова на открвюывшку , пока команда моя живет такими принцыпами как у этого быдла .
Лучшее уж 8 место , с Игнатовым и тд, чем ЛЕ с Глушаковами, Гулиевами и Комбаровами - не за что не стану ходить снова на открвюывшку , пока команда моя живет такими принцыпами как у этого быдла .
Пусть так в назидание другим.
Сложно представить того же Зобнина в подобном замесе. Или Джикию - тоже горячего джигита. От воспитания все идет!
Пусть так в назидание другим.
Сложно представить того же Зобнина в подобном замесе. Или Джикию - тоже горячего джигита. От воспитания все идет!
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Футболист будет оштрафован на 5 млн рублей - их вычтут зарплаты. Стоит отметить, что зарабатывает хавбек около 6 млн рублей в месяц.
=========================
Бедный - как он на миллион сможет целый месяц жить? Ужас!
Пора запускать акцию Аяз_ни_у_чом_нэ_уиноват!
=========================
Футболист будет оштрафован на 5 млн рублей - их вычтут зарплаты. Стоит отметить, что зарабатывает хавбек около 6 млн рублей в месяц.
=========================
Бедный - как он на миллион сможет целый месяц жить? Ужас!
Пора запускать акцию Аяз_ни_у_чом_нэ_уиноват!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ