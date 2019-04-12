ГлавнаяНовости

СМИ: «Спартак» оштрафовал Гулиева и сослал в дубль

сегодня, 12:35

Согласно информации источника, «Спартак» решил серьезно наказать полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода.

Футболист будет оштрафован на 5 млн рублей - их вычтут из зарплаты. Стоит отметить, что зарабатывает хавбек около 6 млн рублей в месяц.

Также «красно-белые» отстранили игрока от основы команды. Гулиев сможет тренироваться с дублем, но ему запрещено за него играть.

Подробнее об инциденте с участием Гулиева вы можете узнать из нашего материала.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «У „Крузейро“ есть опция выкупа контракта Роши»
03 апреля Комментарии8
«Спартак» пожелал Роше удачи в «Крузейро»
03 апреля Комментарии8
Официально«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Крузейро»
03 апреля Комментарии38
ОфициальноСейдахмет сменил «Уфу» на «Левски»
01 марта Комментарии4
ОфициальноТигиев перешел в минское «Динамо»
28 февраля Комментарии2
ОфициальноАртем Юсупов перешел в «Зенит-2»
23 февраля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   97 / 996
сегодня в 13:05
Неплохо так у нас молодые подающие надежды (правда потом в основном до 30 лет в перспективных ходят) дети лимита зарабатывают. 72 млн в год. Условно врачи с учителями, я уж не говорю о пенсионерах могут скромно вытирать слезы. От таких денег и не так крышу снести может в 22 года. Ну а если накажут, как написано, то руководству респект.
cska59
cska59
   296 / 996
сегодня в 13:04
Н.... себе у кривоногих зарплаты .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   4 / 996
сегодня в 13:04
А если бы тебя Пулишич в США отоварил 1на1, он тоже был бы мужик?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Sully
   13 / 996
сегодня в 13:02
один на одного,по мужски ,америкоса,а не таксиста в пятером и потом на коленях друг у друга сидеть,стыд((
1 команда
1 команда
   50 / 996
сегодня в 13:00
Произвол в стране спартака продолжается.
Sully
Sully
   180 / 996
сегодня в 12:59
Кокорин с Мамаевым хотя бы защитились от неадекватного китайца... а спартачи как петухи средь бела дня нападают на пешеходов... p.s. в банях начухаются потом звереют.
Слайш
Слайш
   216 / 996
сегодня в 12:58
Очень жаль, что американец пошел на примирение - надо было не забирать заявление и топить эту чурку-75 по полной, чтобы в камере оказалось животное. Это уже просто беспредел - они уже совсем ошалели от безнаказанности.. Анархия полная и всем плевать...
Luter Red
Luter Red
сегодня в 12:55
На ху... из Спартака , это удота !
Лучшее уж 8 место , с Игнатовым и тд, чем ЛЕ с Глушаковами, Гулиевами и Комбаровами - не за что не стану ходить снова на открвюывшку , пока команда моя живет такими принцыпами как у этого быдла .
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   98 / 996
сегодня в 12:55
Этого 14ка, видимо, даже водительских прав не лишат, несмотря на то, что он и раньше дохренища нарушал.
Беланов
Беланов ответил makkie
   172 / 996
сегодня в 12:53
Ну что, еще не веришь, что клуб накажет Гулиева, а не спустит все на тормозах?
Ну хоть как-то наказали. С Мамаевым, например, клуб контракт расторгает
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   70 / 996
сегодня в 12:53
Сослать в ссылку Гулю нужно а не в дубль Спартака.)
Беланов
Беланов ответил Культурный
   172 / 996
сегодня в 12:52
Вам нравится Джано?
    Антиспамм
    Антиспамм ответил Томик
       100 / 996
    сегодня в 12:50
    Ущерб, нанесённый Гулиевым репутации клуба несопоставим с суммой, меньшей его месячной зряплаты.
    А у свиней когда-то была репутация, одно ворье, геи, зулуссы и чурки, а теперь еще и людей пытаются убить на дорогах, сознательно.
    Rafus Scorpius
    Rafus Scorpius
       705 / 996
    сегодня в 12:49
    6 млн в месяц зарабатывает посредственный игрок спартака....6 млн...регионы нищенствуют..нельзя так жировать...(((
    Brigar
    Brigar
       82 / 996
    сегодня в 12:48
    Дубль в тарасовке это типа губы в армии, будет не повадно людей убивать на перекрестках, когда едет чурка тарасовская.
    Томик
    Томик
       562 / 996
    сегодня в 12:48
    Ущерб, нанесённый Гулиевым репутации клуба несопоставим с суммой, меньшей его месячной зряплаты.
    makkie
    makkie ответил Беланов
       30 / 996
    сегодня в 12:45
    Или Джано
    Ну что, еще не веришь, что клуб накажет Гулиева, а не спустит все на тормозах?
    Балтийский
    Балтийский
       81 / 996
    сегодня в 12:45
    Для свиней дубль и СИЗО одно и то же.
    Томик
    Томик
       562 / 996
    сегодня в 12:45
    Только уголовное дело! Что значит дубль?
    Культурный
    Культурный ответил Беланов
       763 / 996
    сегодня в 12:45
    Или Джано
    Вам нравится Джано?
    Союзник противников
    Союзник противников
       32 / 996
    сегодня в 12:43
    Это самый эффективный способ борьбы с этими при;дурками,ибо единственная ценность для них-сила и деньги.
    Беланов
    Беланов ответил makkie
       172 / 996
    сегодня в 12:42
    Справедливо! Пусть так в назидание другим. Сложно представить того же Зобнина в подобном замесе. Или Джикию - тоже горячего джигита. От воспитания все идет!
    Или Джано
    cielo notturno
    cielo notturno
       570 / 996
    сегодня в 12:42
    Говорят на связь со спартаком вышли представители ФК Бутырка, хотят оформить трансфер.
    makkie
    makkie
       30 / 996
    сегодня в 12:41
    Справедливо!
    Пусть так в назидание другим.
    Сложно представить того же Зобнина в подобном замесе. Или Джикию - тоже горячего джигита. От воспитания все идет!
    морозз
    морозз
       65 / 996
    сегодня в 12:41
    Гнать надо таких перцев из команды калёной метлой...распоясались смотрю футболисты не по детски!
    Беланов
    Беланов
       172 / 996
    сегодня в 12:40
    Ого!

    =========================

    Футболист будет оштрафован на 5 млн рублей - их вычтут зарплаты. Стоит отметить, что зарабатывает хавбек около 6 млн рублей в месяц.

    =========================

    Бедный - как он на миллион сможет целый месяц жить? Ужас!
    Пора запускать акцию Аяз_ни_у_чом_нэ_уиноват!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       13 / 996
    сегодня в 12:37
    Респект
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
       24 / 996
    сегодня в 12:37
    А РЕМНЯ ФЕДУН ЕМУ ВСЫПАЛ ???

    ГЫ-ГЫ
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100