СМИ: «Спартак» оштрафовал Гулиева и сослал в дубль

сегодня, 12:35

Согласно информации источника, «Спартак» решил серьезно наказать полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода.

Футболист будет оштрафован на 5 млн рублей - их вычтут из зарплаты. Стоит отметить, что зарабатывает хавбек около 6 млн рублей в месяц.

Также «красно-белые» отстранили игрока от основы команды. Гулиев сможет тренироваться с дублем, но ему запрещено за него играть.

Подробнее об инциденте с участием Гулиева вы можете узнать из нашего материала.