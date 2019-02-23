Артем Юсупов перешел в «Зенит-2»

⚡️Нападающий «Урала» Артём Юсупов на правах аренды перешел в «Зенит-2». Эта команда выступает в Футбольной национальной лиге.Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона. Нашему молодому форварду желаем удачи, постоянной игровой практики и отличной реализации голевых моментов! pic.twitter.com/TMMwNr4dq4

ФК