Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен прогрессом своей команды за последние сезоны.

Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов. Я каждый день наблюдаю прогресс, достигнутый за последние два сезона.

Мы подталкиваем команду, и она реагирует очень хорошо. Я люблю свою команду!