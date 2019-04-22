Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен прогрессом своей команды за последние сезоны.
Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов. Я каждый день наблюдаю прогресс, достигнутый за последние два сезона.
Мы подталкиваем команду, и она реагирует очень хорошо. Я люблю свою команду!
Напомним, «Тоттенхэм» выбил «горожан» из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
Не лучший вратарь, не лучшая пара центрбеков, Сильва не лучший плеймейкер, Агуэро не лучший нападающий. Исключение --Кевин Де-Брюне, который не играл пол-сезона.
Не лучший вратарь, не лучшая пара центрбеков, Сильва не лучший плеймейкер, Агуэро не лучший нападающий. Исключение --Кевин Де-Брюне, который не играл пол-сезона.
Гвардиола: "Меня будут судить по тому, что "Баварии" не удалось выиграть Лигу чемпионов"
22 апреля 2019 в 00:57
Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов»
Тяжело считаться лучшим тренером в мире....не выигрывая ЛЧ на протяжении 8-ми лет...
Даже не попадая в финал...
Откровенно говоря команды с бюджетом МС и Баварии вполне могли бы брать внутренние титулы и с другими тренерами.....а Хосепа звали скорей для ЛЧ.....
Гвардиола: "Меня будут судить по тому, что "Баварии" не удалось выиграть Лигу чемпионов"
22 апреля 2019 в 00:57
Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов»
Тяжело считаться лучшим тренером в мире....не выигрывая ЛЧ на протяжении 8-ми лет...
Даже не попадая в финал...
Откровенно говоря команды с бюджетом МС и Баварии вполне могли бы брать внутренние титулы и с другими тренерами.....а Хосепа звали скорей для ЛЧ.....
Тоттенхэм-67 очк
Выше классом, но ниже в турнирной таблице)
Тоттенхэм-67 очк
Выше классом, но ниже в турнирной таблице)