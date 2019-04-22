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Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов»

22 апреля 2019, 00:57

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен прогрессом своей команды за последние сезоны.

Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов. Я каждый день наблюдаю прогресс, достигнутый за последние два сезона.

Мы подталкиваем команду, и она реагирует очень хорошо. Я люблю свою команду!

Напомним, «Тоттенхэм» выбил «горожан» из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

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Все комментарии
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   67 / 959
22 апреля в 17:10
А чо судить то?кабинетные трофеи выиграны.
RMUKMU
RMUKMU ответил Neman Grodno
   110 / 959
22 апреля в 14:25
Уверен во времена Манчини тоже писались подобные комментарии. Однако ...
Neman Grodno
Neman Grodno ответил Jeck Denielse
22 апреля в 12:00
4 мая 2016 в 9:50 Гвардиола: "Меня будут судить по тому, что "Баварии" не удалось выиграть Лигу чемпионов" 22 апреля 2019 в 00:57 Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов» Тяжело считаться лучшим тренером в мире....не выигрывая ЛЧ на протяжении 8-ми лет... Даже не попадая в финал... Откровенно говоря команды с бюджетом МС и Баварии вполне могли бы брать внутренние титулы и с другими тренерами.....а Хосепа звали скорей для ЛЧ.....
Пепа звали для того, чтобы он построил систему в Сити, чтобы команда показывал яркий футбол, с чем Пеп прекрасно справляется. ЛЧ в ближайшие годы от Сити не уйдет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Roman73
   19 / 959
22 апреля в 09:58
у них страх в глазах,чего стоит празднование гола Стерлингом ,как будто мальчишка ,который дал пинка мужику и не получил в ответ
Roman73
Roman73 ответил 25процентный клоун
   127 / 959
22 апреля в 09:37
Джек,меня порой забавляет твоя аналитика,"с бюджетами МС и Баварии" . в футбол не бюджеты играют,и в распоряжении Пепа сейчас полнвй шлак,любой другой тренер замыкалбы биг фо на шестом месте))
Согласен , только один игрок Сити мог бы войти в символическую сборную мира.
Не лучший вратарь, не лучшая пара центрбеков, Сильва не лучший плеймейкер, Агуэро не лучший нападающий. Исключение --Кевин Де-Брюне, который не играл пол-сезона.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Jeck Denielse
   183 / 959
22 апреля в 08:23
4 мая 2016 в 9:50 Гвардиола: "Меня будут судить по тому, что "Баварии" не удалось выиграть Лигу чемпионов" 22 апреля 2019 в 00:57 Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов» Тяжело считаться лучшим тренером в мире....не выигрывая ЛЧ на протяжении 8-ми лет... Даже не попадая в финал... Откровенно говоря команды с бюджетом МС и Баварии вполне могли бы брать внутренние титулы и с другими тренерами.....а Хосепа звали скорей для ЛЧ.....
Да Зеня ты права тут..
Neymar 10
Neymar 10
   228 / 959
22 апреля в 08:05
нужно перешагнуть через этот горький этап и настроиться на оставшиеся матчи АПЛ . защита чемпионства вот что сейчас будет таблеткой от горечи в лч . удачи Хосеп
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   184 / 959
22 апреля в 07:56
Согласен с Гвардиолой
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   19 / 959
22 апреля в 07:38
Джек,меня порой забавляет твоя аналитика,"с бюджетами МС и Баварии" . в футбол не бюджеты играют,и в распоряжении Пепа сейчас полнвй шлак,любой другой тренер замыкалбы биг фо на шестом месте))
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 959
22 апреля в 07:36
Рано пеп стелит
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   131 / 959
22 апреля в 07:31
Да уж печально получилось, но надо признать Тоттенхэм молодцы.
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
22 апреля в 07:13
Не справился тренер со столь сложной задачей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 959
22 апреля в 07:00
4 мая 2016 в 9:50
Гвардиола: "Меня будут судить по тому, что "Баварии" не удалось выиграть Лигу чемпионов"
22 апреля 2019 в 00:57
Гвардиола: «Я не буду судить свою команду за вылет из Лиги чемпионов»

Тяжело считаться лучшим тренером в мире....не выигрывая ЛЧ на протяжении 8-ми лет...
Даже не попадая в финал...
Откровенно говоря команды с бюджетом МС и Баварии вполне могли бы брать внутренние титулы и с другими тренерами.....а Хосепа звали скорей для ЛЧ.....
cska plus
cska plus
   20 / 959
22 апреля в 05:49
Достойно выбыли.
рус фан
рус фан
   230 / 959
22 апреля в 05:23
Правильно нечего с такого состава спрашивать, если Тотен прошел дальше значит здесь недоработка тренеров, особенно в обороне, пропустить 3 гола на своем поле это надо уметь.
mangoх12
mangoх12
   32 / 959
22 апреля в 04:27
не суди и не судим будешь
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
22 апреля в 04:21
Правильно, там поражение скорее тренерское.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
22 апреля в 02:18
За что судить, тренер отвечает за результат. Тренер виноват, что проиграли команде, по итогам двух матчей, которая в Премьер-Лиге имеет на 19 очк меньше, чем МС.
Zlatan35
Zlatan35 ответил Jake Sully
   18 / 959
22 апреля в 02:14
за что судить? ладно если бы Тоттенхэм был бы слабей, но в данном случаи все закономерно, шпоры выше классом.
МС-86 очк
Тоттенхэм-67 очк
Выше классом, но ниже в турнирной таблице)
Рональду мой кумир
Рональду мой кумир
   594 / 959
22 апреля в 02:12
физрук
Comentarios
Comentarios
   180 / 959
22 апреля в 02:07
Были не хуже. Птицу счастья не поймали
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК ответил Jake Sully
22 апреля в 02:03
за что судить? ладно если бы Тоттенхэм был бы слабей, но в данном случаи все закономерно, шпоры выше классом.
ну да, https://www.soccer.ru/matches/1128426/zenit-austriya-23-03-2019 тут тоже все по делу, деклассировал аутсайдер чемпионата австрии
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
   28 / 959
22 апреля в 01:33
А команда тебя?
Never Never
Never Never
   739 / 959
22 апреля в 01:19
Должны были выносить петушарню минимум 3-0,если бы не привозы ляпорта
Jake Sully
Jake Sully
   44 / 959
22 апреля в 01:13
за что судить? ладно если бы Тоттенхэм был бы слабей, но в данном случаи все закономерно, шпоры выше классом.
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