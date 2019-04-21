Павар: «Я один из лучших защитников Бундеслиги»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар в интервью Canal Football Club назвал себя одним из лучших защитников чемпионата Германии.

Я только сейчас начал понимать, что являюсь чемпионом мира. «Бавария» захотела меня подписать, поскольку я являюсь одним из лучших защитников Бундеслиги. Я силен в отборе и к тому же умею обращаться с мячом.