ГлавнаяНовости

Павар: «Я один из лучших защитников Бундеслиги»

21 апреля 2019, 23:32

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар в интервью Canal Football Club назвал себя одним из лучших защитников чемпионата Германии.

Я только сейчас начал понимать, что являюсь чемпионом мира. «Бавария» захотела меня подписать, поскольку я являюсь одним из лучших защитников Бундеслиги. Я силен в отборе и к тому же умею обращаться с мячом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бридж: «„Челси“ не сможет найти равноценную замену Азару»
Сегодня, 19:09 Комментарии0
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии2
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии5
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии6
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии2
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 959
22 апреля в 18:50
если ты лучший защитник ,то балерина)
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Valdo Brunetti 9
   395 / 959
22 апреля в 17:16
Ага особенно у рамос, самый скромный, или учиться как сливать тренеров ага да, прям образцы подражания, и эт ток малая часть достижения сливок.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил Bavaria_M
   727 / 959
22 апреля в 12:10
Ну а что бы и нет, вначале на евро их тащили где позорно обделались в финале, потом на ЧМ когда судей из кожи лезли, вот и занимались, заразилась этим у барсуков и сливок, кому Хорошо знаком вкус таких побед.
Игроки Реала никогда такой чушь не говорили. Все там знают как говорить. Наоборот скромности надо учиться у них.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Valdo Brunetti 9
   395 / 959
22 апреля в 12:03
Ну а что бы и нет, вначале на евро их тащили где позорно обделались в финале, потом на ЧМ когда судей из кожи лезли, вот и занимались, заразилась этим у барсуков и сливок, кому Хорошо знаком вкус таких побед.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   727 / 959
22 апреля в 10:44
Видно, у всех молодых лягушатников ЧСВ дорос до Эйфелевой башни
Palex
Palex
   50 / 959
22 апреля в 09:34
В Баварии не любят таких говорунов. Ну а с другой стороны хорошо,если игрок,так уверен в себе.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил dzvinka
   395 / 959
22 апреля в 08:55
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       395 / 959
    22 апреля в 08:53
    Ну посмотрим каков ты в новом сезоне будешь, в новом не просто клубе а в гранде мирового футбола
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       219 / 959
    22 апреля в 08:43
    Ещё один нарцисс.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       549 / 959
    22 апреля в 00:48
    Башню начинает сносить от осознания собственной крутизны.
    kust07
    kust07
       82 / 959
    22 апреля в 00:28
    Хвастун
    shlifen
    shlifen ответил dzvinka
       340 / 959
    21 апреля в 23:51
    Не ну как "за бесплатно"? Вроде же за 35 млн. € - не дорого конечно, но и не совсем на шару, как с Левандовски получилось =)))
    А про Павара, он конечно чемпион мира, но пока рано судить какой из него защ для топ-клуба...Но гонор у парня есть - как раз для ФК Голливуд =)
    Гроссо тоже когда-то эпично блеснул на ЧМ с Италией, а потом потихому стух... =((
    dzvinka
    dzvinka
       69 / 959
    21 апреля в 23:41
    о... парнягу понесло, а всего то 23 года только как, не рано бы оказалось))
    очередной игрок отжатый за бесплатно баварской-сосиской))) они так ничего и не поняли... ну-ну.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100