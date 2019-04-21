Павар: «Я один из лучших защитников Бундеслиги»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар в интервью Canal Football Club назвал себя одним из лучших защитников чемпионата Германии.
Я только сейчас начал понимать, что являюсь чемпионом мира. «Бавария» захотела меня подписать, поскольку я являюсь одним из лучших защитников Бундеслиги. Я силен в отборе и к тому же умею обращаться с мячом.
А про Павара, он конечно чемпион мира, но пока рано судить какой из него защ для топ-клуба...Но гонор у парня есть - как раз для ФК Голливуд =)
Гроссо тоже когда-то эпично блеснул на ЧМ с Италией, а потом потихому стух... =((
А про Павара, он конечно чемпион мира, но пока рано судить какой из него защ для топ-клуба...Но гонор у парня есть - как раз для ФК Голливуд =)
Гроссо тоже когда-то эпично блеснул на ЧМ с Италией, а потом потихому стух... =((
очередной игрок отжатый за бесплатно баварской-сосиской))) они так ничего и не поняли... ну-ну.
очередной игрок отжатый за бесплатно баварской-сосиской))) они так ничего и не поняли... ну-ну.