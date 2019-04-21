Марсело: «Сложно заканчивать сезон, когда бороться уже не за что»

Защитник «Реала» Марсело ответил на вопросы журналистов после победы над «Атлетиком» (3:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Мы провели первый тайм тускло? Сложно заканчивать сезон, когда бороться уже не за что.

Нам нужно было найти источник мотивации, мы играли перед лицом наших болельщиков. Да, первый тайм был сложный, но во втором, думаю, сыграли неплохо.

Вопрос тут не в том, закончен уже сезон или нет, мы должны постоянно работать, когда надеваем эту футболку. Да, это был сложный сезон, он повредил «Реал», но нужно двигаться дальше.

Все игроки, которые играют за «Реал», и все футболисты, которые не попадают в состав, - мы все должны отдавать всё за эту эмблему.