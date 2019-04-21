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Марсело: «Сложно заканчивать сезон, когда бороться уже не за что»

21 апреля 2019, 21:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

Защитник «Реала» Марсело ответил на вопросы журналистов после победы над «Атлетиком» (3:0) в матче 33-го тура Ла Лиги.

Мы провели первый тайм тускло? Сложно заканчивать сезон, когда бороться уже не за что.

Нам нужно было найти источник мотивации, мы играли перед лицом наших болельщиков. Да, первый тайм был сложный, но во втором, думаю, сыграли неплохо.

Вопрос тут не в том, закончен уже сезон или нет, мы должны постоянно работать, когда надеваем эту футболку. Да, это был сложный сезон, он повредил «Реал», но нужно двигаться дальше.

Все игроки, которые играют за «Реал», и все футболисты, которые не попадают в состав, - мы все должны отдавать всё за эту эмблему.

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Все комментарии
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил cevin cigan
   510 / 959
22 апреля в 14:17
А кто допустил,что сезон профукали? Правильно-сами! Если у кого то проблемы с мотивацией,то лучше не играть и дать тем,кто хочет драться до конца!
Перес виноват) но вам (отсталым), это будет крайне сложно понять
Нохчи_07
Нохчи_07 ответил Слайш
   465 / 959
22 апреля в 08:17
Да он зажрался! Ты зачем такой злой
Слайш
Слайш
   589 / 959
21 апреля в 22:54
ты черт кучерявый забыл за какой клуб ты играешь??? Герб великого клуба на груди для тебя не мотивация?? Или армия болельщиков, которые платят за билеты на стадион?? Или миллионы что ты получаешь не являются мотивацией??

Черти что творится в команде.. совсем оборзели уже, зажравшиеся скоты.. Гнать 80% команды нахрен, дорогу тем кто голоден до трофеев и хочет сражаться за клуб и его герб... Такие капитаны с такими речами не нужны, вали черт
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 22:07
бороться надо всегда...
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
21 апреля в 22:02
А кто допустил,что сезон профукали? Правильно-сами! Если у кого то проблемы с мотивацией,то лучше не играть и дать тем,кто хочет драться до конца!
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 21:57
Такое тоже бывает, сами допустили.
Ruslan3132
Ruslan3132
   87 / 959
21 апреля в 21:44
Источник мотивации - возможность остаться в команде на след.сезон!
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
21 апреля в 21:43
Марсело прав
RUPRICHT
RUPRICHT
   707 / 959
21 апреля в 21:39
НУЖНО БОРОТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО ХОТЯ БЫ ЗА 2-е МЕСТО ЭТО СТОИТ!!!
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